В целом, все автопроизводители ведут свою гарантийную политику по похожим правилам. На фоне заявленного общего гарантийного срока они устанавливают перечень неисправностей, которые считаются следствием естественного износа элементов и не влияют на характеристики и работоспособность машины. То есть за их устранение придется платить из собственного кармана владельцу машины.
Также на определенные узлы и детали устанавливается ограничение по сроку эксплуатации или пробегу, которые иногда в разы меньше общей гарантии на автомобиль. Все эти нюансы прописаны в руководстве по эксплуатации или гарантийной книжке. Естественно, чтобы добраться до сути, придется прочитать не одну страницу текста с не самым крупным шрифтом.
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