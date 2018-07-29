10 поломок, которые — сюрприз! — будут негарантийными

Гарантийные обязательства автопроизводителей часто напоминают политические игры. Рядовые обещания о безвозмездном ремонте, к примеру, в течение 100 000 км пробега или 3 лет эксплуатации на самом деле таят в себе массу оговорок. Самые распространенные ограничения представлены в нашей подборке.

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В целом, все автопроизводители ведут свою гарантийную политику по похожим правилам. На фоне заявленного общего гарантийного срока они устанавливают перечень неисправностей, которые считаются следствием естественного износа элементов и не влияют на характеристики и работоспособность машины. То есть за их устранение придется платить из собственного кармана владельцу машины.

Также на определенные узлы и детали устанавливается ограничение по сроку эксплуатации или пробегу, которые иногда в разы меньше общей гарантии на автомобиль. Все эти нюансы прописаны в руководстве по эксплуатации или гарантийной книжке. Естественно, чтобы добраться до сути, придется прочитать не одну страницу текста с не самым крупным шрифтом.

10 поломок, которые — сюрприз! — будут негарантийными
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10 поломок, которые — сюрприз! — будут негарантийными
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