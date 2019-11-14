Рассеянный воришка оставил в обчищенном автомобиле свой смартфон Полицейские в Йошкар-Оле раскрыли самое наивное преступление за всю криминальную историю Республики Марий Эл. Незадачливый вор хотел поживиться всем, что можно найти в салоне отечественного автомобиля, а в итоге не успел добраться с награбленным даже до своего дома. В Германии решили увеличить штрафы для нарушителей ПДД — сразу вдвое Федеральный министр транспорта Германии Андреас Шойер предложил, а депутаты поддержали. И утвердили новые размеры штрафов. Вот так на родине Гете решили бороться с нарушителями ПДД, которые на сегодняшний день ведут себя так, как будто им закон не писан. Глава Печорского района обматерил гаишников на дороге. В полиции думают, что с этим делать По просторам интернета гуляет видеозапись, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов в непечатных выражениях общается с сотрудниками правоохранительных органов, всячески их оскорбляя и унижая.