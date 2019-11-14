Краска на крыше толще, чем на дверях — проверили вечный миф — журнал За рулем

Краска на крыше толще, чем на дверях — проверили вечный миф

Мы измерили толщину ЛКП на нескольких автомобилях и готовы поделиться статистикой. А еще научим быстро и безошибочно определять, была ли машина в аварии.

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«Похоже, также, что машину покрывали двойным слоем краски, что, естественно, делало ее более долговечной»

Артур Хейли, «Колеса»

Все знают, что выбрать «небитую, некрашеную» машину очень помогает толщиномер.

Устройство позволяет измерить слой любого диэлектрического покрытия, нанесенного на металл. Причем хорошие толщиномеры реагируют как на железосодержащие, «магнитящиеся» сплавы, так и на сплавы на основе алюминия.

Но чтобы правильно интерпретировать показания толщиномера, нужно знать, какие вообще толщины краски бывают на автомобилях, вышедших с завода и не участвовавших в авариях.

Перед использованием толщиномер желательно откалибровать.
Перед использованием толщиномер желательно откалибровать.

Условия измерений

Измерять толщину лакокрасочного покрытия можно при соблюдении следующих условий:

  • поверхность лакокрасочного покрытия (ЛКП) чистая и сухая;
  • температура окружающего воздуха не слишком низкая (не ниже —20°C), потому что на морозе жидкокристаллический дисплей прибора может глючить;
  • измерять толщину можно на плоских или немного выпуклых поверхностях. На вогнутых панелях или на резких перегибах прибор будет выдавать неточные данные.

Результаты измерений

Произведя замеры толщин лакокрасочных покрытий нескольких автомобилей на редакционной парковке, судьба которых совершенно точно известна (то есть их кузов не подвергался ремонту либо известно, какие детали красили), получил следующие результаты (в микронах).

Автомобиль

Крыша

Капот

Крышка багажника

Передние крылья
В среднем

Задние крылья
В среднем

Двери
В среднем

Volkswagen Golf
2013 г.в.

120

190

128

101

117

120

Renault Arkana
2019 г.в.

147

141

153

163

167

160

Chevrolet Cobalt
2013 г.в.

115

123

118

110

130

145

Lada Largus
2012 г.в.

149

140

141

153

142

133

Hyundai Solaris
2012 г.в.

124

113

126

228

259

120/374

Citroen C4
2013 г.в.

88

175

265

106

89

116

Выводы

При рассмотрении результатов измерений выявлены закономерности.

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  • Если у автомобиля не было кузовного ремонта с последующей окраской, то толщина лакокрасочного покрытия на всех деталях не будет отличаться более чем на 20–40 микрон.
  • Грубо можно принять, что толщина ЛКП у большинства массовых автомобилей составляет 100–120 мкм. Недаром у многих толщиномеров главная, а то и единственная калибровочная полоска имеет толщину 100 мкм.
  • Миф о том, что на горизонтальных поверхностях слой краски несколько толще, опровергнут. Хитрые автопроизводители давно научились учитывать гравитацию и лишней краски не льют.
  • Значительные отличия в толщине краски на одном автомобиле однозначно свидетельствуют о ремонтной окраске той панели, у которой слой толще.
  • При сомнениях целесообразно сверять толщины или соседних деталей (например, передняя и задняя двери стоят вплотную друг к другу), или парных  — например, правое и левое крылья.
  • Очень часто на ремонтируемой кузовной детали оказывается двойной слой краски. Так бывает, если окрашивали замененную деталь, но с первого раза не попали в цвет и перекрашивали.

Наибольшая толщина лакокрасочного покрытия — на автомобилях альянса Renault-Nissan. Особенно отличается ЛКП Арканы. Лада Ларгус тоже показала отличные результаты.

Фото: Онлайн-редакция
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