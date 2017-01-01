Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.

Имя: Данил РусаковВозраст: 43 годаГород: Санкт-ПетербургДолжность: Начальник мебельного производстваАвтомобиль: Hyundai Creta, 2019 г.в., кроссовер, 1.6 (123 л.с.) 2WD MT, комплектация ActiveПробег: 8,6 тыс. км



Предыстория На Hyundai Creta я пересел с хэтчбэка Chevrolet Lacetti (2008 г.в., 1.6 109 л.с. — Прим. ред.). Прежняя машина мне очень нравилась, и я без нареканий отъездил на ней около 11 лет. Но годы берут свое, и постепенно машина начала «сыпаться». Так что к моменту, когда пробег перевалил за 113 тыс. км, решил ее продать. Признаться, немного жалею. Если бы Lacetti по-прежнему выпускались, приобрел бы новый без раздумий. Но пришлось выбирать из того, что есть на рынке. Материалы по теме «Она вывезет!» — честный отзыв владельца Креты Критериев подбора автомобиля у меня было два. Во-первых, он должен быть новым — никогда не покупал б/у. Во-вторых, нужна была механическая коробка и атмосферный движок (это мои «тараканы», мне так удобнее). Я рассчитывал потратить около 2,5 млн рублей, но подходящий вариант оказался гораздо дешевле. Вернее, даже не так: на механике с атмосферником фактически была представлена только Creta, да и та лишь с объемом 1.6 л. Она обошлась мне в 1 млн 80 тыс. рублей.

Немалую роль также сыграло любопытство. У меня никогда не было кроссовера, и стало интересно, за что же народ так их любит. Да простят меня владельцы Hyundai Creta, но язык не повернется сказать, что я остался доволен приобретением. Это мое мнение, и навязывать его никому не хочу. Для начала пройдусь по тем нюансам, которые мне с ходу не понравились и которые я собственноручно доработал.

Скучный салон и «особые приметы» Пожалуй, первое, что бросилось в глаза при знакомстве с Hyundai Creta, — унылый салон. Петербург и без того не самый солнечный и красочный город… А тут садишься в машину, видишь вокруг этот серый пластик, и настроение портится. Мне захотелось придать автомобилю индивидуальности, поэтому в интерьере многое пришлось поменять. Например, я перетянул дверные карты, центральный тоннель и подлокотник экокожей, заменил рычаг переключения передач, «одел» сиденья в черно-белые чехлы из кожзама, установил подсветку порогов и блока управления стеклоподъемниками. При оклейке центрального тоннеля никак не мог представить, что делать со штатными подстаканниками. Решение подсмотрел у сына в Mazda 3 — подстаканник с откидывающейся крышечкой. Заказал на авторазборе через интернет. Цена вопроса: 202 рубля, устанавливал сам

Штатный плафон освещения я демонтировал, теперь он живет на полочке в гараже. Функцию подсветки это устройство выполняет успешно с теми же режимами, что и штатный плафон. Читает SD USB DVD, есть AV-вход и выход. Цена вопроса: 6 тыс. рублей, устанавливал сам

Кто-то скажет, зачем ему все это нужно? Я просто хочу, чтобы у моего автомобиля были «особые приметы», чтобы он как-то выделялся среди таких же кроссоверов.

Багажник

К багажнику у меня особых претензий нет. Практически сразу установил электропривод и теперь он отлично открывается как с кнопки, так и с брелока. Размеры багажника (объем 402 л. — Прим. ред.) полностью устраивают. Мы с женой ездим вдвоем, и самый крупный груз, который доводилось перевозить, — пакеты из гипермаркета. Я понимаю, что теоретически места в багажнике не так много, но нам хватает.

В нишу багажника я вмонтировал сабвуфер. На это у меня ушла неделя в гараже по два часа в день после работы. Процесс установки несложный и даже интересный, но нервным людям лучше не браться, так как потребуется много терпения. Цена вопроса: 2 тыс. рублей

Расход

Если верить приложению для смартфона, за год эксплуатации Hyundai Creta я залил в нее чуть больше 860 л бензина. Манера вождения у меня очень спокойная и езжу преимущественно по КАД (Кольцевая автомобильная дорога на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. — Прим. ред.)

Лью только АИ-95. Много лет предпочитаю заправки BP, поскольку никогда не нарывался у них на паленый бензин. Средний расход составляет 9,76 л на 100 км, причем считаю я не по бортовику (который ужасно врет — как и спидометр), а по чекам. Информацию заношу в специальное телефонное приложение для контроля топливных расходов.

Три упрямых минуса

Теперь о недостатках, с которыми пришлось смириться. Больше всего меня раздражает, что Creta не едет. Совсем. До покупки я читал отзывы других владельцев, брал его в каршеринге. Так что я заранее был готов к вялой динамике, но не ожидал, что будет настолько плохо. По трассе на обгон выходить просто страшно, приходится долго плестись за каким-нибудь автобусом и ждать возможности совершить маневр. Это катастрофа! Нельзя выпускать такую машину с движком объемом 1.6 литра.

Кошмар номер два — пластик салона и багажника. Он царапается чуть ли не от дуновения ветра. Первые следы появились спустя неделю после покупки машины. Когда доставал сумки из багажника, заметил царапины. В итоге пришлось заклеивать боковые стенки в карпет. Одним багажником дело не ограничилось. Сейчас в салоне много царапин, хотя мы с женой ездим очень аккуратно и не возим маленьких детей.

Наконец, третий раздражающий фактор — неудобное водительское кресло. Возможно, отчасти оно так меня напрягает из-за проблем со спиной. Вот как-то все целиком плохо сделано: нет нормальной боковой поддержки, поясничного упора, подушка сиденья коротковата. Я пробовал, как советуют многие, подкладывать под передние крепления шайбы, чтобы сиденье немного «вытянулось». Но это все равно не помогло, так что где-то после 100 км пути у меня начинает болеть спина, затекают ноги. Думаю, кресло нужно выкинуть и спроектировать заново.

Пахучий случай

Есть еще одна деталь, на которую владельцы автомобиля могли вовсе не обратить внимания, если у них нет гаража. Дело в том, что у меня в салоне Creta вообще не было запаха нового автомобиля. Чувствовался только пластик. Скажу больше: снаружи от автомобиля исходил какой-то противный химический запах типа ацетона вперемешку со шпаклевкой, которым успел пропитаться даже гараж (ничего общего с запахом свежего ЛКП). Приходилось то и дело проветривать помещение. Понадобилось примерно полгода, чтобы подозрительный запах ушел и домочадцы перестали спрашивать меня, чем я на самом деле промышляю в гараже:-).

«Продам хоть сегодня!»

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По десятибалльной шкале я бы поставил Hyundai Creta четыре балла. Да, у этого автомобиля определенно есть плюсы — например, хороший дорожный обзор, адекватное штатное освещение, достаточно просторный задний ряд сидений. Но тот факт, что машина не едет, убивает все положительные впечатления от вождения. Готов продать ее хоть сегодня! Только вот по сайтам объявлений вижу, что вторичный рынок переживает не лучшие времена. Некоторые «собратья» моей Creta были выставлены на продажу еще в феврале, но до сих пор не нашли новых владельцев. Как бы то ни было, я уже определился, каким будет следующий автомобиль. Однозначно возьму новую Mazda 6. Брал у друга покататься и понял, что такая машина подходит мне по всем пунктам. Так что сейчас основная задача — продать нынешнее «чудо».

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Фото: Данил Русаков