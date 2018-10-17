Hyundai Creta 2020: найдите все отличия (их меньше 10)

У нее новая решетка радиатора, а машине в спецверсии «Би*2» также достались особый дизайн 17-дюймовых колес, наружные зеркала и рейлинги в черном глянце, спойлер и диффузор сзади. Цена прежняя: базовая Крета стоит 990 000 рублей (с учетом спецпредложения), а самая дорогая — 1 567 000 рублей.

Большинство владельцев Креты отмечают ее невыразительный дизайн снаружи и внутри. Жалуются на обшивку из твердого пластика. Рестайлинг ничего не изменил. Зато Крета радует продуманной эргономикой.

Правда, посадка у кроссовера осталась небезупречной: кресло удобное, а диапазона регулировок не хватает — сидеть высоковато, даже если сиденье опущено до упора.

Двигатель и коробка передач

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Гамма двигателей, коробок и типов привода у обновленной Креты также осталась неизменной. Машина доступна с полным или передним приводом, механической коробкой или 6-ступенчатым автоматом. Двигатели: классические атмосферники рабочим объемом 2 или 1,6 л на выбор.

Автоматическая 6-ступенчатая коробка слегка задумчива при переключениях. Спортрежима не предусмотрено. А между тем на рынке уже полно конкурентов с более шустрыми современными вариаторами, 8-ступенчатыми автоматами и роботами. На их фоне классическая «шестиступка» Hyundai воспринимается слегка устаревшей. Впрочем, с основной задачей она справляется. И это главное.

Поведение на дороге

Отсутствие изменений в поведении на дороге в случае обновленной Креты — явный плюс: ее подвеска по части баланса управляемости и плавности хода оптимальна для наших условий. Приоритет в настройках отдан плавности хода, и это хорошо ощущается: если резко повернуть руль в движении (реакции замедленные, крены заметные). Однако электроника, стабилизирующая машину, подключается вовремя и не пресекает попытки машины уйти в занос. Крета понятна в управлении, что важно для большинства водителей.

На трассе бюджетный кроссовер ведет себя безукоризненно. Не особо реагирует на боковой ветер, практически не замечает колею на дороге — в дальней дороге это огромное преимущество. Практически весь спектр неровностей дороги машина отрабатывает уверенно и без пробоев подвески.

Оформление салона без изысков, зато эргономика в целом хорошая. Багажник объемом больше 300 литров. Неплохой показатель по нынешним временам.

Еще до рестайлинга у Креты в топовой версии появилась мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. В нее встроен Яндекс.Навигатор. Работает он при условии, что вы поделитесь с навигатором интернетом со своего смартфона, — нужно включить точку доступа Wi-Fi.

В Крете по-прежнему все хорошо с шумоизоляцией моторного отсека. Уровень аэродинамических шумов тоже приемлемый. А вот шум из-под колесных арок по-прежнему высоковат. Одна из причин в том, что корейский производитель (в отличие от европейских) не считает нужным прокрашивать внутренние полости кузова (например, нишу для запасного колеса или те же колесные арки). А это, в свою очередь, сыграло бы на пользу шумоизоляции, ведь непрокрашенные полости создают эффект резонирующей металлической коробки. Однако в остальном к качеству ЛКП претензий нет. Слой краски нормальный по современным меркам.

И на бездорожье

Hyundai Creta оснащена блокировкой межосевой муфты и ассистентом спуска с горы, что у машин такого класса встретишь нечасто. Дорожный просвет, по нашим замерам, — 170 мм. Крета неплохо себя чувствует на бездорожье благодаря классическому автомату, полностью отключаемым противобуксовочной системе и системе стабилизации. Словом, буксовать на машине можно сколько угодно. Правда, стоит помнить, что электромагнитная муфта рано или поздно перегреется и трансмиссия перейдет в сервисный режим. Ехать дальше можно будет только после того, когда муфта остынет.

Крета уверенно преодолевает раскисшую грунтовку и снежные заносы, но лезть на ней на серьезное бездорожье не надо.

Расход топлива

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Один из недостатков 6-ступенчатого автомата — повышенный расход топлива. Даже в загородном режиме при размеренном перемещении двухлитровая Крета «съедает» 9,5 л на 100 км. Аналогичные показатели у конкурентов. Несмотря на то что, согласно паспорту, в Крету можно заливать 92-й бензин, экономить все равно не получится. По нашим подсчетам, за три года содержание Креты с учетом стоимости техобслуживания при среднегодовом пробеге в 20 тыс. км, ОСАГО и расходов на топливо обойдется дороже, чем содержание конкурентов с моторами аналогичной мощности: Kia Seltos, Renault Kaptur и Arkana.

Двухлитровая версия разгоняется до 100 км/ч лишь за 12 с. Многовато. Крета с базовым мотором еще медленнее.

Hyundai Creta 2020 осталась собой. Это по-прежнему сбалансированный кроссовер, который стоит своих денег. Правда, главные недостатки: невыразительный внешний вид и интерьер, задумчивый автомат и большой расход топлива — машина тоже сохранила. Зато среди всех упомянутых конкурентов Крета в максимальной комплектации — одна из самых доступных по цене.