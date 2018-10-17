Hyundai Creta 2020: найдите все отличия (их меньше 10)

Большинство владельцев Креты отмечают ее невыразительный дизайн снаружи и внутри. Жалуются на обшивку из твердого пластика. Рестайлинг ничего не изменил. Зато Крета радует продуманной эргономикой.
Правда, посадка у кроссовера осталась небезупречной: кресло удобное, а диапазона регулировок не хватает — сидеть высоковато, даже если сиденье опущено до упора.
Двигатель и коробка передач
Гамма двигателей, коробок и типов привода у обновленной Креты также осталась неизменной. Машина доступна с полным или передним приводом, механической коробкой или 6-ступенчатым автоматом. Двигатели: классические атмосферники рабочим объемом 2 или 1,6 л на выбор.
Автоматическая 6-ступенчатая коробка слегка задумчива при переключениях. Спортрежима не предусмотрено. А между тем на рынке уже полно конкурентов с более шустрыми современными вариаторами, 8-ступенчатыми автоматами и роботами. На их фоне классическая «шестиступка» Hyundai воспринимается слегка устаревшей. Впрочем, с основной задачей она справляется. И это главное.
Поведение на дороге
Отсутствие изменений в поведении на дороге в случае обновленной Креты — явный плюс: ее подвеска по части баланса управляемости и плавности хода оптимальна для наших условий. Приоритет в настройках отдан плавности хода, и это хорошо ощущается: если резко повернуть руль в движении (реакции замедленные, крены заметные). Однако электроника, стабилизирующая машину, подключается вовремя и не пресекает попытки машины уйти в занос. Крета понятна в управлении, что важно для большинства водителей.
На трассе бюджетный кроссовер ведет себя безукоризненно. Не особо реагирует на боковой ветер, практически не замечает колею на дороге — в дальней дороге это огромное преимущество. Практически весь спектр неровностей дороги машина отрабатывает уверенно и без пробоев подвески.
В Крете по-прежнему все хорошо с шумоизоляцией моторного отсека. Уровень аэродинамических шумов тоже приемлемый. А вот шум из-под колесных арок по-прежнему высоковат. Одна из причин в том, что корейский производитель (в отличие от европейских) не считает нужным прокрашивать внутренние полости кузова (например, нишу для запасного колеса или те же колесные арки). А это, в свою очередь, сыграло бы на пользу шумоизоляции, ведь непрокрашенные полости создают эффект резонирующей металлической коробки. Однако в остальном к качеству ЛКП претензий нет. Слой краски нормальный по современным меркам.
И на бездорожье
Hyundai Creta оснащена блокировкой межосевой муфты и ассистентом спуска с горы, что у машин такого класса встретишь нечасто. Дорожный просвет, по нашим замерам, — 170 мм. Крета неплохо себя чувствует на бездорожье благодаря классическому автомату, полностью отключаемым противобуксовочной системе и системе стабилизации. Словом, буксовать на машине можно сколько угодно. Правда, стоит помнить, что электромагнитная муфта рано или поздно перегреется и трансмиссия перейдет в сервисный режим. Ехать дальше можно будет только после того, когда муфта остынет.
Расход топлива
Один из недостатков 6-ступенчатого автомата — повышенный расход топлива. Даже в загородном режиме при размеренном перемещении двухлитровая Крета «съедает» 9,5 л на 100 км. Аналогичные показатели у конкурентов. Несмотря на то что, согласно паспорту, в Крету можно заливать 92-й бензин, экономить все равно не получится. По нашим подсчетам, за три года содержание Креты с учетом стоимости техобслуживания при среднегодовом пробеге в 20 тыс. км, ОСАГО и расходов на топливо обойдется дороже, чем содержание конкурентов с моторами аналогичной мощности: Kia Seltos, Renault Kaptur и Arkana.
Hyundai Creta 2020 осталась собой. Это по-прежнему сбалансированный кроссовер, который стоит своих денег. Правда, главные недостатки: невыразительный внешний вид и интерьер, задумчивый автомат и большой расход топлива — машина тоже сохранила. Зато среди всех упомянутых конкурентов Крета в максимальной комплектации — одна из самых доступных по цене.