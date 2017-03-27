Крета: два честных обзора в одном тексте!

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Недавно стартовали продажи рестайлинговой Креты
. Изменения коснулись, в основном, экстерьера, форм-фактор остался неизменным: субкомпактный кроссовер, как его рекомендует производитель, «для дорог и направлений». У нас на тесте комплектация Rock Edition: 149-сильный 2-литровый двигатель, полный привод, кожаный салон, цена 1 512 000 рублей.
Топ-3 претензий владельцев Креты:
- скромный размер багажника,
- завышенные стоимость обслуживания
- расход топлива.
Но нужно учесть, что оценка автомобиля во многом зависит от того, на чем вы ездили раньше. Поэтому «За рулем» взглянул на тестовый автомобиль неожиданно: автору пришлось раздвоить сознание и представить потенциальных покупателей Креты. Назовем их «оптимист» и «дауншифтер». Первый до сих пор не имел опыта владения иномаркой. Такие водители, пересевшие на Крету «снизу», и сделали ее популярной. Часто для них это не только первая иномарка, но и первый автомобиль с полным приводом и автоматом. Но встречаются и те, кто, пережив социальный дауншифтинг, пересел на Крету, например, с немецкого кроссовера. Это наш второй, воображаемый тест-пилот. Каждый отметил свои плюсы и минусы Креты.
Два полярных взгляда на Hyundai Creta
Оптимист:
— О, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки! Бортовой компьютер показывает даже давление в шинах. В нише для телефона — USB, AUX и две 12-вольтовых розетки. Есть куда поставить кофе — два подстаканника. Вместительный центральный подлокотник (причем не нависает над ручником, перекрывая к нему доступ, как в XRAY), дверные карманы — большие и удобные. Сенсорный центральный экран! Встроенный Яндекс.Авто! Подогревов — комплект: руль, все сиденья, даже форсунки стеклоомывателя. Очень оснащенный автомобиль.
Дауншифтер:
— Наружные зеркала кнопкой не складываются, пороги дверью прикрыты не полностью, легко испачкать и руки, и брюки. Комплектация дорогая, с коричневым кожаным салоном и двуцветной передней панелью, но пластик везде жесткий. Строчка на сиденьях ровная, но кожа грубовата. Панель приборов — унылая: аналоговая и монохромная.
У водительского сиденья — всего три ручных регулировки: наклон спинки, горизонтальные «салазки», лифт подушки. Посадка — на четыре с минусом: подушка коротковата, нет поясничного подпора. Нет подсветки кнопок — допустим, но нет и подсветки бардачка, это как? CarPlay есть, но звук аудиосистемы «пластмассовый». Такое впечатление, что динамики только спереди. И громкости не хватает, приходится задирать ее выше середины, но при этом вылезают сильные искажения по звуку. В целом, всё тут какое-то неказистое...
Крета, она для города?
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Оптимист:
— Двигатель тихий, на стоянке при 700 об/мин на холостых слышно только, как работает климатическая установка. Центральный замок закрывается еще до начала движения, когда переводишь рычаг АКП в положение D. И отпирается только при возврате в P. Правильное решение для города! Автомат переключает плавно. Габариты и маневренность — то, что надо для точного руления в тесном дворе, заставленном машинами соседей. Клиренс позволяет заехать на бордюр, чтобы, к примеру, объехать автомобиль, оставленный у подъезда на аварийке.
Но жена жалуется, что детям на заднем сиденье нечем заняться: нет ни розеток, ни разъемов для подключения гаджетов. Подлокотника, кстати, сзади тоже нет. Карман в спинке переднего сиденья только с одной стороны.
402 литра багажного объема для воскресного семейного шопинга — маловато, приходится складывать спинку заднего сиденья. В багажнике — «ни сучка, ни задоринки» для фиксации грузов. Есть две боковые ниши и под полом в органайзере — два пенала по бокам от запасного колеса.
Дауншифтер:
— Заявлены 149 сил, но большая их часть по пути от двигателя к колесам теряется. Пока разгонишься до разрешенных 60 км/ч — уже и тормозить пора. Маневрировать в потоке трудно: включил поворотник, начал перестроение — а сзади уже сигналят. Тот случай, когда «тормозишь» не ты, а автомобиль. Подвеска «дубовая», но под нагрузкой работает заметно мягче. Детей на задних сиденьях при проезде «лежачих полицейских» сильно подбрасывает. С загруженным багажником — получше, но если груз хотя бы 60 кг — динамика разгона заметно ухудшается. При торможении скрипят колодки (пробег у тестовой машины всего ничего — 4700 км). У багажника нет электропривода: можно отпереть кнопкой с пульта, но потом все равно придется руками закрывать.
А что на загородной трассе?
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Оптимист:
— Простой и понятный алгоритм включения и настройки круиз-контроля. На правой спице руля кнопка включения, ниже тумблер для установки скорости. Машина уверенно держит траекторию, подруливать совершенно не надо. И отличная подвеска: поглощает всё, перед неровностями можно не тормозить. Только однажды удалось «пробить» подвеску — на спуске с холма, в нижней точке. Впрочем, такого результата при скорости под 100 км/ч следовало ожидать.
Не стоит ждать мгновенного отклика на педаль акселератора. Перед тем как машина начнет ускоряться, есть ощутимая пауза. Это важно знать, если намереваетесь обогнать, например, длинную фуру. В ручном режиме можно принудительно выбрать пониженную передачу и оставаться для разгона на ней. Кстати, на приборной панели загораются подсказки — электроника показывает, какая передача будет оптимальной для текущих условий движения.
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Дауншифтер:
— На трассе автомобиль шумный. И дело не только в шипованных шинах, шумоизоляция в принципе не очень: при движении в салоне слышен не только звук двигателя, но и все звуки, прилетающие снаружи. Меньше, чем через час, начинает гудеть в голове. И динамика разгона, которой худо-бедно хватало в городе, здесь явно недостаточная.
При крейсерской скорости в 90 км/ч двигатель держит обороты около 2000. Нажимаю педаль газа в пол, в режим кик-дауна, обороты подпрыгивают до 5500, но машина разгоняется очень неохотно. В ручном режиме коробки, поддерживая обороты около 4500 (пик крутящего момента), можно ехать динамичнее, но при этом шум становится невыносимым, и вскоре в салон из-за моторного щита проникает запах нагретого металла и масла.
На бездорожье лучше не соваться?
Оптимист:
— «Благодаря полному приводу, дорога всегда останется под вашим контролем. Даже там, где ее нет» — это из описания производителя. В целом, так и есть — спасибо функции блокировки муфты. Очень важно, что блокировка не отключается автоматически даже на скорости 90 км/ч, то есть в форс-мажорных условиях по нечищеной трассе со смесью льда и снега можно ехать с заблокированной муфтой — очень полезно.
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Дауншифтер:
— На проселке, покрытом ледяной кашей, особенно заметна плохая шумоизоляция: вода и лед барабанят по аркам, днищу и порогам, как по голой жести. Заблокированная муфта дает чувство уверенности, автомобиль на скользком покрытии даже в поворотах точно следует заданной траектории. Но по-прежнему не хватает тяги двигателя. И «пришпоривать» его в автоматическом режиме коробки не удается, надо переходить в ручной.
***
В общем наш мысленный эксперимент показал, что Hyundai Creta — хороший «входной билет» в мир иномарок-кроссоверов для горожанина. Практичный автомобиль для перемещений небольшой семьи из двух-трех человек по городу и редких выездов на дачу.
Крету выпускают на заводе Hyundai под Питером, второй год она лидер продаж среди кроссоверов в стране. В этом году за два первых месяца реализовано 12 012 автомобилей — на 1704 штуки больше, чем в январе-феврале прошлого. Creta также возглавляет неофициальный топ автомобилей, популярных у российских женщин.
Динамика разгона (наши замеры): 0–100 км/ч — за 10,8 секунды (в салоне только водитель, без груза, шипованная зимняя резина)
Креты ржавели же, а что сейчас с толщиной ЛКП?
Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.
Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.
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Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:
- Капот — 90 мкм
- Крыло — 103 мкм
- Порог/дверь — 102 мкм
- Крышка багажника —111 мкм
Толщина ЛКП скромная — минимально возможная для современного автомобиля. К примеру, на Ладах или Renault слой краски будет побольше. Владельцам Креты следует помнить, что словить скол можно от безобидного камешка, вылетевшего из-под колеса попутного автомобиля.
Шумоизоляция вообще есть?
В Крете очень тихо на небольших скоростях и при движении в пробке. Но при езде на нормальных городских скоростях в салон проникает относительно много дорожного шума.
Гарантия: 5 лет или 150 тысяч пробега, что раньше наступит
|
Автомобиль
|
Длина / ширина / высота / колесная база,
|
Hyundai Creta
|
4270 / 1780 / 1630 / 2590 мм
|
Kia Seltos
|
4370 / 1800 / 1640 / 2630 мм
|
Nissan Terrano
|
4315 / 1822 / 1695 / 2673 мм
Цены на запчасти и ремонт
- Лобовое стекло с полным обогревом: оригинал 17 600 руб. (с установкой 19 600 руб.), неоригинал 8500 руб. (с установкой 10 500 руб.)
- Фара: оригинал 10 800 руб., установка 1400 руб., неоригинал 6500 руб., установка 500 руб.
Какое масло заливать?
Двигатель
Замена масла в двигателе серии Nu G4NA (149 л.с.) необходима раз в 15 000 км или через год эксплуатации. Моторное масло типа 0W-30 и 5W-30, в соответствии со стандартом ACEA A3. Фирма рекомендует использовать масло Shell Helix Ultra AH 0W-30 и Shell Helix Ultra ECT AH 0W-30. Объем масла в двигателе с заменой фильтрующего элемента составляет 4 литра.
Коробка передач (автомат)
Рабочая жидкость Hyundai Genuine ATF SP-IV
Рекомендованная размерность шин:
205/65/R16, 215/60 R17
Страховка и налоги
|
Автомобиль
|
ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб.
|
Транспортный налог (для Москвы), руб.
|
Hyundai Creta (149 л.с.)
|
От 12 394 руб.
|
5215
За те же деньги
- Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Kia Seltos, Nissan Terrano и Renault Kaptur.
- Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Ford Kuga II рестайлинг, Mitsubishi Outlander III рестайлинг 2, Nissan X-Trail III.
Резюме
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Соотношение цена/качество; энергоемкая подвеска; возможность ездить с заблокированной муфтой
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Динамика на трассе; плохая шумоизоляция; на заднем сиденье недостаточно комфортно: нет розеток, подлокотника, карман в спинке переднего сиденья один
Автор: Александр Зотиков
Фото: Александр Зотиков и Hyundai