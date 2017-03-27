Крета: два честных обзора в одном тексте!

Оценка самого популярного кроссовера России во многом зависит от того, на чем вы ездили раньше.

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Недавно стартовали продажи рестайлинговой Креты . Изменения коснулись, в основном, экстерьера, форм-фактор остался неизменным: субкомпактный кроссовер, как его рекомендует производитель, «для дорог и направлений». У нас на тесте комплектация Rock Edition: 149-сильный 2-литровый двигатель, полный привод, кожаный салон, цена 1 512 000 рублей.

Топ-3 претензий владельцев Креты:

скромный размер багажника,

завышенные стоимость обслуживания

расход топлива.

Но нужно учесть, что оценка автомобиля во многом зависит от того, на чем вы ездили раньше. Поэтому «За рулем» взглянул на тестовый автомобиль неожиданно: автору пришлось раздвоить сознание и представить потенциальных покупателей Креты. Назовем их «оптимист» и «дауншифтер». Первый до сих пор не имел опыта владения иномаркой. Такие водители, пересевшие на Крету «снизу», и сделали ее популярной. Часто для них это не только первая иномарка, но и первый автомобиль с полным приводом и автоматом. Но встречаются и те, кто, пережив социальный дауншифтинг, пересел на Крету, например, с немецкого кроссовера. Это наш второй, воображаемый тест-пилот. Каждый отметил свои плюсы и минусы Креты.

Два полярных взгляда на Hyundai Creta

Оптимист:

— О, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки! Бортовой компьютер показывает даже давление в шинах. В нише для телефона — USB, AUX и две 12-вольтовых розетки. Есть куда поставить кофе — два подстаканника. Вместительный центральный подлокотник (причем не нависает над ручником, перекрывая к нему доступ, как в XRAY), дверные карманы — большие и удобные. Сенсорный центральный экран! Встроенный Яндекс.Авто! Подогревов — комплект: руль, все сиденья, даже форсунки стеклоомывателя. Очень оснащенный автомобиль.

Дауншифтер:

— Наружные зеркала кнопкой не складываются, пороги дверью прикрыты не полностью, легко испачкать и руки, и брюки. Комплектация дорогая, с коричневым кожаным салоном и двуцветной передней панелью, но пластик везде жесткий. Строчка на сиденьях ровная, но кожа грубовата. Панель приборов — унылая: аналоговая и монохромная.

У водительского сиденья — всего три ручных регулировки: наклон спинки, горизонтальные «салазки», лифт подушки. Посадка — на четыре с минусом: подушка коротковата, нет поясничного подпора. Нет подсветки кнопок — допустим, но нет и подсветки бардачка, это как? CarPlay есть, но звук аудиосистемы «пластмассовый». Такое впечатление, что динамики только спереди. И громкости не хватает, приходится задирать ее выше середины, но при этом вылезают сильные искажения по звуку. В целом, всё тут какое-то неказистое...

Крета, она для города?

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Оптимист:

— Двигатель тихий, на стоянке при 700 об/мин на холостых слышно только, как работает климатическая установка. Центральный замок закрывается еще до начала движения, когда переводишь рычаг АКП в положение D. И отпирается только при возврате в P. Правильное решение для города! Автомат переключает плавно. Габариты и маневренность — то, что надо для точного руления в тесном дворе, заставленном машинами соседей. Клиренс позволяет заехать на бордюр, чтобы, к примеру, объехать автомобиль, оставленный у подъезда на аварийке.

Но жена жалуется, что детям на заднем сиденье нечем заняться: нет ни розеток, ни разъемов для подключения гаджетов. Подлокотника, кстати, сзади тоже нет. Карман в спинке переднего сиденья только с одной стороны.

402 литра багажного объема для воскресного семейного шопинга — маловато, приходится складывать спинку заднего сиденья. В багажнике — «ни сучка, ни задоринки» для фиксации грузов. Есть две боковые ниши и под полом в органайзере — два пенала по бокам от запасного колеса.

Дауншифтер:

— Заявлены 149 сил, но большая их часть по пути от двигателя к колесам теряется. Пока разгонишься до разрешенных 60 км/ч — уже и тормозить пора. Маневрировать в потоке трудно: включил поворотник, начал перестроение — а сзади уже сигналят. Тот случай, когда «тормозишь» не ты, а автомобиль. Подвеска «дубовая», но под нагрузкой работает заметно мягче. Детей на задних сиденьях при проезде «лежачих полицейских» сильно подбрасывает. С загруженным багажником — получше, но если груз хотя бы 60 кг — динамика разгона заметно ухудшается. При торможении скрипят колодки (пробег у тестовой машины всего ничего — 4700 км). У багажника нет электропривода: можно отпереть кнопкой с пульта, но потом все равно придется руками закрывать.

А что на загородной трассе?

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Оптимист:

— Простой и понятный алгоритм включения и настройки круиз-контроля. На правой спице руля кнопка включения, ниже тумблер для установки скорости. Машина уверенно держит траекторию, подруливать совершенно не надо. И отличная подвеска: поглощает всё, перед неровностями можно не тормозить. Только однажды удалось «пробить» подвеску — на спуске с холма, в нижней точке. Впрочем, такого результата при скорости под 100 км/ч следовало ожидать.

Не стоит ждать мгновенного отклика на педаль акселератора. Перед тем как машина начнет ускоряться, есть ощутимая пауза. Это важно знать, если намереваетесь обогнать, например, длинную фуру. В ручном режиме можно принудительно выбрать пониженную передачу и оставаться для разгона на ней. Кстати, на приборной панели загораются подсказки — электроника показывает, какая передача будет оптимальной для текущих условий движения.

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Дауншифтер:

— На трассе автомобиль шумный. И дело не только в шипованных шинах, шумоизоляция в принципе не очень: при движении в салоне слышен не только звук двигателя, но и все звуки, прилетающие снаружи. Меньше, чем через час, начинает гудеть в голове. И динамика разгона, которой худо-бедно хватало в городе, здесь явно недостаточная.

При крейсерской скорости в 90 км/ч двигатель держит обороты около 2000. Нажимаю педаль газа в пол, в режим кик-дауна, обороты подпрыгивают до 5500, но машина разгоняется очень неохотно. В ручном режиме коробки, поддерживая обороты около 4500 (пик крутящего момента), можно ехать динамичнее, но при этом шум становится невыносимым, и вскоре в салон из-за моторного щита проникает запах нагретого металла и масла.

На бездорожье лучше не соваться?

Оптимист:

— «Благодаря полному приводу, дорога всегда останется под вашим контролем. Даже там, где ее нет» — это из описания производителя. В целом, так и есть — спасибо функции блокировки муфты. Очень важно, что блокировка не отключается автоматически даже на скорости 90 км/ч, то есть в форс-мажорных условиях по нечищеной трассе со смесью льда и снега можно ехать с заблокированной муфтой — очень полезно.

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Дауншифтер:

— На проселке, покрытом ледяной кашей, особенно заметна плохая шумоизоляция: вода и лед барабанят по аркам, днищу и порогам, как по голой жести. Заблокированная муфта дает чувство уверенности, автомобиль на скользком покрытии даже в поворотах точно следует заданной траектории. Но по-прежнему не хватает тяги двигателя. И «пришпоривать» его в автоматическом режиме коробки не удается, надо переходить в ручной.

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В общем наш мысленный эксперимент показал, что Hyundai Creta — хороший «входной билет» в мир иномарок-кроссоверов для горожанина. Практичный автомобиль для перемещений небольшой семьи из двух-трех человек по городу и редких выездов на дачу.

Крету выпускают на заводе Hyundai под Питером, второй год она лидер продаж среди кроссоверов в стране. В этом году за два первых месяца реализовано 12 012 автомобилей — на 1704 штуки больше, чем в январе-феврале прошлого. Creta также возглавляет неофициальный топ автомобилей, популярных у российских женщин.

Динамика разгона (наши замеры): 0–100 км/ч — за 10,8 секунды (в салоне только водитель, без груза, шипованная зимняя резина)

Креты ржавели же, а что сейчас с толщиной ЛКП?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:

Капот — 90 мкм Крыло — 103 мкм Порог/дверь — 102 мкм Крышка багажника —111 мкм

Толщина ЛКП скромная — минимально возможная для современного автомобиля. К примеру, на Ладах или Renault слой краски будет побольше. Владельцам Креты следует помнить, что словить скол можно от безобидного камешка, вылетевшего из-под колеса попутного автомобиля.

Шумоизоляция вообще есть?

В Крете очень тихо на небольших скоростях и при движении в пробке. Но при езде на нормальных городских скоростях в салон проникает относительно много дорожного шума.

Гарантия: 5 лет или 150 тысяч пробега, что раньше наступит

Автомобиль Длина / ширина / высота / колесная база, Hyundai Creta 4270 / 1780 / 1630 / 2590 мм Kia Seltos 4370 / 1800 / 1640 / 2630 мм Nissan Terrano 4315 / 1822 / 1695 / 2673 мм

Цены на запчасти и ремонт

Лобовое стекло с полным обогревом: оригинал 17 600 руб. (с установкой 19 600 руб.), неоригинал 8500 руб. (с установкой 10 500 руб.)

оригинал 17 600 руб. (с установкой 19 600 руб.), неоригинал 8500 руб. (с установкой 10 500 руб.) Фара: оригинал 10 800 руб., установка 1400 руб., неоригинал 6500 руб., установка 500 руб.

Какое масло заливать?

Двигатель

Замена масла в двигателе серии Nu G4NA (149 л.с.) необходима раз в 15 000 км или через год эксплуатации. Моторное масло типа 0W-30 и 5W-30, в соответствии со стандартом ACEA A3. Фирма рекомендует использовать масло Shell Helix Ultra AH 0W-30 и Shell Helix Ultra ECT AH 0W-30. Объем масла в двигателе с заменой фильтрующего элемента составляет 4 литра.

Коробка передач (автомат)

Рабочая жидкость Hyundai Genuine ATF SP-IV

Рекомендованная размерность шин:

205/65/R16, 215/60 R17

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Hyundai Creta (149 л.с.) От 12 394 руб. 5215

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Kia Seltos, Nissan Terrano и Renault Kaptur.

Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Ford Kuga II рестайлинг, Mitsubishi Outlander III рестайлинг 2, Nissan X-Trail III.

Резюме

Соотношение цена/качество; энергоемкая подвеска; возможность ездить с заблокированной муфтой Динамика на трассе; плохая шумоизоляция; на заднем сиденье недостаточно комфортно: нет розеток, подлокотника, карман в спинке переднего сиденья один

Хорошая штука для Креты — рейлинги на крышу.

Автор: Александр Зотиков

Фото: Александр Зотиков и Hyundai