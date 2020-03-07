Топ-10 автомобилей, которые любят женщины

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Для определения самых популярных автомобилей среди российских женщин был проведен анализ более 17 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку Autospot.ru с марта 2019 года по февраль 2020 года.
Топ-10 популярных у женщин автомобилей предсказуемо и с большим отрывом от других моделей возглавил субкомпактный городской кроссовер Hyundai Creta. В общероссийском «зачете» на его долю пришлось 12,7% продаж, в Москве — 13,8%, в Петербурге — 11,1%, а в других регионах — 11,7%.
Вторую строчку рейтинга занял седан Hyundai Solaris, который предпочли 8,3% женщин. В Москве и Санкт-Петербурге его любят практически одинаково — 7,3% и 7,2%, а вот в регионах его популярность среди женщин гораздо выше — 10,9% продаж.
Третье место досталось компактному кроссоверу Kia Sportage, купить который предпочли 6,7% россиянок. Как и в случае с Солярисом, в регионах Sportage пользуется гораздо большим спросом — 7,3% продаж против 6,5% московских и 6,3% питерских.
В топ-10 вошли лишь два автомобиля производства не Южной Корее, и оба бренда Skoda. Кроссовер Kodiaq занял шестое место — купить его предпочли 5,8% россиянок. Особенно популярен он у москвичек — 7,1% продаж. В регионах автомобиль выбрали 5,3%. А вот петербурженкам он чем-то не угодил — лишь 2,4 % продаж, тогда как Skoda Rapid пользуется у них гораздо большей популярностью — 5,8%. Следует отметить, что этот чешский лифрбек нравится одинаково всем российским женщинам: и жительницам столицы (5%), но особенно автолюбительницам других регионов (6,4%).
Исследование, проведенное аналитиками Autospot.ru, не ограничивалось топ-10, и они отметили рад интересных фактов. Например, на 15-м месте появился вдруг японский кроссовер Mazda CX-5 (3,9% по России), который необычайно популярен в регионах — 7%. Отмечается также любовь петербурженок к Volkswagen Polo — 6,3%, а на 20-м месте оказался не самый женский автомобиль — Renault Duster.
Топ-10 самых популярных у россиянок моделей автомобилей по итогам продаж на площадке Autospot.ru
|
Место
|
Марка, модель
|
Москва
|
Санкт-Петербург
|
Регионы
|
В целом по РФ
|
1
|
Hyundai Creta
|
13,8%
|
11,1%
|
11,7%
|
12,7%
|
2
|
Hyundai Solaris
|
7,3%
|
7,2%
|
10,9%
|
8,3%
|
3
|
Kia Sportage
|
6,5%
|
6,3%
|
7,3%
|
6,7%
|
4
|
Kia Soul
|
6,1%
|
7,2%
|
6,7%
|
6,4%
|
5
|
Kia Rio
|
4,7%
|
9,6%
|
6,1%
|
6,0%
|
6
|
Skoda Kodiaq
|
7,1%
|
2,4%
|
5,3%
|
5,8%
|
7
|
Kia Optima
|
5,8%
|
5,8%
|
5,6%
|
5,7%
|
8
|
Skoda Rapid
|
5,0%
|
5,8%
|
6,4%
|
5,6%
|
9
|
Kia Rio X-Line
|
5,0%
|
7,2%
|
4,7%
|
5,3%
|
10
|
Hyundai Tucson
|
5,5%
|
2,4%
|
3,4%
|
4,4%
- Наиболее популярные комплектации автомобилей описаны здесь.
Фото: Trail / Unsplash