Топ-10 автомобилей, которые любят женщины

Как показало исследование, москвички предпочитают кроссоверы, петербурженки — седаны, а большинство российских женщин — машины корейского производства.

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Для определения самых популярных автомобилей среди российских женщин был проведен анализ более 17 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку Autospot.ru с марта 2019 года по февраль 2020 года.

Топ-10 популярных у женщин автомобилей предсказуемо и с большим отрывом от других моделей возглавил субкомпактный городской кроссовер Hyundai Creta. В общероссийском «зачете» на его долю пришлось 12,7% продаж, в Москве — 13,8%, в Петербурге — 11,1%, а в других регионах — 11,7%.

Вторую строчку рейтинга занял седан Hyundai Solaris, который предпочли 8,3% женщин. В Москве и Санкт-Петербурге его любят практически одинаково — 7,3% и 7,2%, а вот в регионах его популярность среди женщин гораздо выше — 10,9% продаж.

Третье место досталось компактному кроссоверу Kia Sportage, купить который предпочли 6,7% россиянок. Как и в случае с Солярисом, в регионах Sportage пользуется гораздо большим спросом — 7,3% продаж против 6,5% московских и 6,3% питерских.

В топ-10 вошли лишь два автомобиля производства не Южной Корее, и оба бренда Skoda. Кроссовер Kodiaq занял шестое место — купить его предпочли 5,8% россиянок. Особенно популярен он у москвичек — 7,1% продаж. В регионах автомобиль выбрали 5,3%. А вот петербурженкам он чем-то не угодил — лишь 2,4 % продаж, тогда как Skoda Rapid пользуется у них гораздо большей популярностью — 5,8%. Следует отметить, что этот чешский лифрбек нравится одинаково всем российским женщинам: и жительницам столицы (5%), но особенно автолюбительницам других регионов (6,4%).

Исследование, проведенное аналитиками Autospot.ru, не ограничивалось топ-10, и они отметили рад интересных фактов. Например, на 15-м месте появился вдруг японский кроссовер Mazda CX-5 (3,9% по России), который необычайно популярен в регионах — 7%. Отмечается также любовь петербурженок к Volkswagen Polo — 6,3%, а на 20-м месте оказался не самый женский автомобиль — Renault Duster.

Топ-10 самых популярных у россиянок моделей автомобилей по итогам продаж на площадке Autospot.ru

Место Марка, модель Москва Санкт-Петербург Регионы В целом по РФ 1 Hyundai Creta 13,8% 11,1% 11,7% 12,7% 2 Hyundai Solaris 7,3% 7,2% 10,9% 8,3% 3 Kia Sportage 6,5% 6,3% 7,3% 6,7% 4 Kia Soul 6,1% 7,2% 6,7% 6,4% 5 Kia Rio 4,7% 9,6% 6,1% 6,0% 6 Skoda Kodiaq 7,1% 2,4% 5,3% 5,8% 7 Kia Optima 5,8% 5,8% 5,6% 5,7% 8 Skoda Rapid 5,0% 5,8% 6,4% 5,6% 9 Kia Rio X-Line 5,0% 7,2% 4,7% 5,3% 10 Hyundai Tucson 5,5% 2,4% 3,4% 4,4%

Наиболее популярные комплектации автомобилей описаны здесь.

Фото: Trail / Unsplash