Популярность модели во многом зависит от уровня ее комплектации. В условиях нехватки финансов покупатели выбирают минимум систем комфорта. Аналитики выяснили, какие именно.

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В ходе исследования были выявлены самые популярные комплектации покупаемых сегодня новых автомобилей через интернет и самые невостребованные версии популярных моделей. Результатами проделанной работы поделились аналитики Autospot.ru — одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов.

Чтобы выяснить, машины с каким оснащением приобретаются чаще, исследователи проанализировали сделки купли-продажи автомобилей на площадке, совершенные за 11 месяцев 2019 года — это более 15 тыс. автомобилей, что позволило выявить тенденции, наметившиеся на российском авторынке в целом.

Так, главным трендом при выборе уровня оснащения покупаемых новых автомобилей стали соображения разумной достаточности — чаще других комплектаций, за редким, но закономерным исключением, выбираются те, которые имеют возможность оснащения автоматическими трансмиссиями, подогревами и кондиционерами, а также электрическими стеклоподъемниками и приводами регулировки зеркал. В группу исключений попадают представители бюджетного сегмента, покупатели которых изначально ориентированы на экономию средств. На долю удачных комплектаций, отвечающих описанным требованиям, может приходиться до трети объемов продаж модели, что видно из представленной таблицы.

«Людям важно иметь в машине хотя бы минимум удобств. Сегодня он включает в себя кондиционер, подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и автоматическую коробку передач. За эти системы покупатели готовы немного переплатить, но в пределах разумного, так как стоимость остается важным фактором при выборе нового автомобиля», — поясняет директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

Популярные и невостребованные комплектации топ-10 бестселлеров онлайн-продаж

Место Марка, модель Популярная версия (% продаж) Версия-аутсайдер (% продаж) 1 Hyundai Creta Active, 1,6 л, автомат (13,8%) Start, 1,6 л, механика (0,02%) 2 Hyundai Solaris Active Plus, 1,6 л, автомат (16,4%) Elegance + Safety + Prestige, 1,6 л, автомат (0,02%) 3 Volkswagen Polo Trendline, 1,6 л, автомат (34,9%) GT, 1,4 л, механика (0,02%) 4 Kia Rio Comfort, 1,6 л, автомат (18,4%) Classic, 1,4 л, автомат (0,02%) 5 Lada Largus Norma Climate 5 мест Glonass, 1,6 л, механика (11%) Standard 5 мест Glonass, 1,6 л, механика (0,05%) 6 Volkswagen Tiguan Trendline, 1,4 л, робот (9,6%) Connect, 1,4 л, робот (0,02%) 7 Lada Granta седан Standard, 1,6 л, механика (13,3%) Luxe, 1,6 л, робот (0,04%) 8 Škoda Rapid Active, 1,6 л, механика (19,3%) Ambition, 1,6 л, механика (0,02%) 9 Mitsubishi Outlander Intense+, 2,0 л, вариатор (20%) Ultimate, 2,4 л, вариатор (0,02%) 10 Kia Optima Comfort, 2,0 л, автомат (9,3%) Edition Plus, 2,4 л, автомат (0,06%)

Ранее аналитики Автоспота выяснили, что российские покупатели предпочитают, в основном, автомобили лишь трех классов.

Фото: Volkswagen