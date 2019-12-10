Campervan Marco Polo, созданный на базе вэна Mercedes V-Class, с января 2020 года будет оснащаться системой MBUX, позволяющей управлять спальным «чердаком», аудиосистемой и отоплением с помощью смартфона и даже голоса.
Конкурс на лучший видеоролик для нашего YouTube-канала продолжается. Мы уже получили множество интересных видеообзоров и ждем новые. Авторы лучших получат призы, но главное — у каждого есть шанс стать нашим постоянным ведущим. Причем переезжать в Москву не обязательно. Дерзайте!
Многие путают или вовсе не различают такие понятия, как остановка и стоянка транспортного средства. А еще подавляющее большинство водителей уверено, что остановиться для высадки пассажира можно где угодно. Главное — уложиться в пять минут. «За рулем» объясняет так ли это и откуда взялись эти «5 минут».
На российский рынок вышел новый автомобильный бренд — GAC. Его первенцем у нас сразу стал флагман. Cемиместный кроссовер GS8 щедро оснащен и немало стоит (по меркам китайских марок). И мы уже успели проверить его на ходу.