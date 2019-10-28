В России нужны машины лишь трех классов. Исследование

На седаны класса В, среднеразмерные и компактные кроссоверы приходится более половины всех продаж.

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Самыми популярными классами автомобилей в России являются субкомпактные седаны, наподобие Lada Granta или Kia Rio, среднеразмерные кроссоверы, такие как Skoda Kodiaq или BMW X3, а также компактные кроссоверы, такие как Nissan Qashqai или Renault Duster. На эти классы приходится 52,1% всех онлайн-продаж, подсчитали аналитики «интернет-витрины» российских автодилеров Autospot.ru. Как отметил генеральный директор компании Дмитрий Андреев, онлайн-продажи в России достигли сейчас таких объемов, что уже в полной мере отражают общие тенденции рынка и позволяют понять вкусы потребителей, на которых при этом не оказывается давление со стороны продавцов салонов.

«Человек, делающий свой выбор перед экраном компьютера или мобильного гаджета самостоятельно, а не под влиянием менеджеров автосалона, лучше демонстрирует настроения и предпочтения покупателей», — говорит Дмитрий Андреев.

Самыми популярными автомобилями являются представители класса среднеразмерных кроссоверов. На них приходится 22,5% онлайн-продаж. Лидером класса стал Skoda Kodiaq, который с начала года выбрали 14,9% онлайн-покупателей среднеразмерных кроссоверов, а его минимальная зафиксированная стоимость с учетом скидок зафиксирована на отметке 1 251 000 рублей. Самим дорогим представителем класса из реализованных онлайн, на который пришлось 5,9% продаж, оказался BMW X3. Максимальная стоимость баварского кроссовера составила 6 087 100 рублей.

«Стоит отметить, что в этом классе на рынке представлены и более дешевые, и более дорогие модели — Lifan X60 и Mercedes-AMG GLC 63 S купе стоимостью 669 900 рублей и 7 970 000 рублей соответственно, но с начала года через интернет не был реализован ни один из этих автомобилей», — отметил директор по маркетингу Autospot Ярослав Шипачёв.

На втором месте по популярности онлайн оказались седаны класса В, на долю которых пришлось 17,2% продаж. В этом классе наибольшим спросом пользуются автомобили в дорогих комплектациях. На долю самой доступной модели, Lada Granta, минимальная стоимость покупки которой в конце октября зафиксирована на отметке 339 900 рублей, приходится всего 4,1% продаж. Тем временем продажи Skoda Rapid стоимостью до 1 171 900 рублей составили 18,1% в классе.

«Рост спроса на класс B вполне объясним, — поясняет Дмитрий Андреев. — Эти автомобили сегодня по всем параметрам соответствуют машинам класса С, популярным в конце прошлого века (нынешний C-класс перерос оптимальные для людей габариты, а из-за богатого оснащения стоит, пожалуй, слишком дорого). А спрос на дорогие версии B-класса обусловлен тем, что люди привыкли к определенному уровню комфорта и уже не гонятся за размером и статусом при пустой комплектации».

На третьем месте — компактные кроссоверы. Их доля в онлайн-продажах автомобилей достигает 12,4%. Эти автомобили чаще приобретаются в более скромных комплектациях. Например, на Renault Duster стоимостью от 614 000 рублей приходится 14,9% онлайн-продаж в классе. На один из самых дорогих кроссоверов класса, Land Rover Range Rover Evoque стоимостью 4 392 401 рубль, приходится всего 0,5% продаж.

«Спрос на кроссоверы в минимальных комплектациях объясняется тем, что они не так уж минимальны: в них есть все необходимое для комфортных поездок — кондиционеры, медиацентры, множество систем безопасности», — считает маркетолог площадки Ярослав Шипачёв.

Согласно статистике продаж АЕБ, а именно топ-25 самых популярных моделей, российские автомобилисты чаще предпочитают недорогие седаны и кроссоверы разных классов.

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