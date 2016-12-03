Топ-25: вот какие автомобили мы покупали в сентябре — журнал За рулем

Топ-25: вот какие автомобили мы покупали в сентябре

В сентябре автомобильный рынок России сократился всего лишь на 0,2%, а в топ-25 появились новые модели.

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В сентябре этого года в России было продано 157 129 новых автомобилей, что всего на 242 машины, или 0,2%, меньше, чем в сентябре прошлого года, подсчитала АЕБ. Всего за три квартала было куплено 1 271 392 автомобиля — на 2% меньше, чем за девять месяцев 2018 года.

По мнению председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, год может закончиться с результатом 1,76 млн проданных автомобилей, но тут он отмечает неопределенность: скорое повышение утилизационного сбора может подхлестнуть продажи в конце текущего года — люди будут стараться по возможности купить машины по более низкой цене. Напомним, что с 1 января 2020 года автомобили могут подорожать на 2–2,5%.

Тем временем в топ-25 самых популярных моделей произошли небольшие перестановки: из списка исчез Hyundai Tucson, а его место занял более дорогой Toyota Land Cruiser Prado. Также заметно снижение спроса на популярные седаны Kia Rio и Hyundai Solaris. По итогам трех кварталов у них рекордный спад продаж. Кроме того, теряют покупателя Lada Largus, Renault Duster, Toyota Camry, Skoda Rapid, Lada XRAY, Nissan XTrail, Renault Kaptur и Skoda Octavia.

АВТОВАЗ продолжает укреплять позиции за счет недорогих моделей — Lada Granta, Vesta и 4x4, спрос на которые модели растет. У Hyundai уже окончательно сменился бестселлер — теперь им является кроссовер Creta. Растет спрос и на автомобили Volkswagen, но самый высокий прирост продаж отмечен у Renault Duster, который может закончить год с показателем, близким к прошлогоднему.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам в сентябре 2019/2018 годов и январе-сентябре 2019/2018 годов выглядят следующим образом:

Фото: depositphotos.com

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