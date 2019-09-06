Авторынок России продолжает сокращаться. АВТОВАЗ растет

При этом падение продаж коснулось далеко не всех автопроизводителей: дела идут в гору у бюджетных и некоторых премиальных марок.

Рынок новых легковых автомобилей в августе 2019 года снова сократился. На этот раз — на 1,3%, или на 1843 машины, по сравнению с прошлогодним августом, подсчитала АЕБ. Всего за прошедший месяц в России было куплено 145 545 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, можно сказать, что спад немного замедлился.

По итогам же продаж за первые 8 месяцев 2019 года спад рынка составил 2,3%. То есть с января по август в России было продано на 25 798 автомобилей меньше, чем годом ранее — всего 1 114 263 машины.

«В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее», — комментирует председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Самыми популярными остаются автомобили Lada. В августе их было продано 30 019 штук, что на 5% больше, чем годом ранее. Всего же с начала года АВТОВАЗ реализовал 233 684 машины, добившись 3-процентного роста.

Тем временем Kia начала сдавать позиции. Автомобили этого бренда все еще находятся на втором месте по популярности, но их продажи упали на 2% (реализован 18 531 автомобиль), сведя рост по итогам восьми месяцев к нулю. Всего с начала года Kia продала у нас 148 947 машин.

На третьем месте остаются автомобили Hyundai, которых в прошлом месяце и по итогам года было продано практически столько же, сколько в прошлом году — 14 062 и 115 937 соответственно.

В пятерку самых популярных брендов также вошли Renault и Toyota, но с тем различием, что на машины французской марки спрос в августе вырос на 12%, а на японские машины, наоборот, упал на 6%. По итогам же восьми месяцев продаж этого года оба автопроизводителя остались в минусе — на 4% и 2%.

Хорошо август закончился для Skoda (+4%), ГАЗа (+6%), BMW (+17%) и Mercedes—Benz (+10%). Продажи этих машин, кроме ГАЗа, выросли и за 8 месяцев 2019 года. Последний месяц лета стал очень удачным для продавцов автомобилей Ford (+26%), Haval (+458%), Geely (+134%), Porsche (+30%), Citroen (+129%), FAW (+43%), Fiat (+469%), smart (+66%) и некоторых других марок.

Провальными августовские продажи могут назвать дилеры Nissan (-16%), Chevrolet (- 29%), Land Rover (-27%), Volvo (-26%), Infiniti (-31%), Lifan (-79%), Honda (-64%), Genesis (-30%), Jeep (-22%), Jaguar (-42%) и многие другие. У некоторых автопроизводителей спрос на машины в августе упал на фоне годового роста продаж — по итогам восьми месяцев они все еще в плюсе, но если дела у них и дальше так пойдут, то год они рискуют закончить в минусе.

В июле 2019 года продажи новых автомобилей в России сократились на 2,4%, и августовское падение на этом фоне выглядит уже не так страшно.

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