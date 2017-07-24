До конца года улучшений не будет, сообщают в Комитете автопроизводителей АЕБ.

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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2019 года снизились до 139 968 штук (на 2,4%). Сокращение вроде бы небольшое, но тенденция налицо — по итогам года российский авторынок явно уйдет в минус, вопрос — насколько серьезным будет это падение? Подтверждает эти предположения и зампредседателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер, отметивший, что рынок сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. Похожая перспектива ждет автопродажи и в будущем.

Среди 19 марок, преодолевших планку продаж в тысячу машин, восемь показали отрицательную динамику. Особенно успешными в прошлом месяце оказались бренды Haval — плюс 356% к АППГ, и Datsun — плюс 34%. На 33% сократился спрос на автомобили Nissan и на 22% — на Mitsubishi. Китайская марка Lifan, лидировавшая по динамике в то время, когда продажи падали буквально у всех марок, уже давно недотягивает до планки в 1000 автомобилей в месяц, в июне же наметился «антирекорд» — удалось продать всего 323 машины этого бренда, потери составили 75%.

Топ-пятерку марок июня составили:

Lada — 29 486 шт. (0%)

Kia — 18 811 шт. (2%)

Kia — 18 811 шт. (2%) Hyundai — 13 849 шт. (-4%)

Hyundai — 13 849 шт. (-4%) Renault — 11 765 шт. (12%)

Renault — 11 765 шт. (12%) Toyota — 9367 шт. (-4%).

Среди моделей лидируют:

Lada Granta — 10 652 шт. (+40%)

— 10 652 шт. (+40%) Lada Vesta — 8937 шт. (-0,6%)

— 8937 шт. (-0,6%) Kia Rio — 7171 шт. (-8%)

— 7171 шт. (-8%) Hyundai Creta — 5410 шт . (+ 2 %)

шт 2 Hyundai Solaris — 4683 шт . ( —12% )

В ведущую десятку июля также попали: VW Polo, Lada Largus, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Škoda Rapid. По положительной динамке безусловным лидером стала Kia Optima, автомобилей этой марки удалось продать на 1238 штук (+53%) больше, чем в июле 2018 года.

Факторы, которые привели к сокращению российского авторынка в июле и за 7 месяцев 2019 года, — низкая покупательская способность населения, отсутствие роста зарплат и ухудшение уровня жизни, отмечает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. При этом локализованные бренды чувствуют себя намного увереннее импортируемых и нишевых. По этой причине просели Nissan и Infiniti. Что касается отложенного спроса, дилеры его не чувствуют. Низкий уровень автомобилизации частично компенсируется развитием каршеринга, который уже выходит за пределы мегаполисов. Это ведет к смещению спроса с розничных продаж во флит-сегмент (корпоративный).

Российский авторынок падает еще быстрее, чем показывает традиционная статистика. Просто в методике подсчета есть свои нюансы, план делают на «желтых» машинах, утверждают в дилерском сообществе. Без продления мер господдержки рынок в этом году может просесть на 10%, и это не шутки.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2019/2018 ГГ.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ИЮЛЬ 2019/2018 И ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2019/2018 ГГ.





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