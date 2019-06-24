Дилеры наконец сказали правду: автопродажи падают

Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры (РОАД) на встрече автопроизводителей России, рассказал, что реальная «картинка» продаж — падение по всем месяцам этого года.

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Глава РОАД Олег Мосеев отметил, что часть машин в статистических отчетах — это, так называемые, «желтые», то есть стоящие у дилеров на складах, но уже отраженные, как проданные. Если раньше об этом говорили неохотно, то теперь никто особо и не скрывает. На самом деле отрасль авторитейла находится в состоянии перманентного кризиса: если в 2013 году в стране было 4100 дилерских центров, где работало 410 000 человек, то к 2018 их осталось уже 3355, а сотрудников 300 000. Никто не знает, что будет в этом году, но торговые предприятия продолжают закрываться.

У дилеров есть серьезные проблемы с финансированием, банки считают, что авторитейл — это зона огромного риска, и государству надо обратить на это внимание, так как саботирование кредитования дилерской деятельности ограничивает продажи. Более того, крупнейший банк в стране Сбербанк разместил на своем сайте информацию, как его клиентам и вовсе избежать официального дилера и самостоятельно менять фильтры, свечи, чтобы сэкономить, что тоже неприятно удивило дилерское сообщество, отметил Мосеев. Все-таки «сапоги должен тачать сапожник, а пироги печи — пирожник».

Относительно прогнозов рынка, если в РОАД ранее предполагали, что в 2019 году он вырастет на 3%, то текущая ситуация такова, что без мер господдержки этого не случится. Ключевой фактор этого утверждения — рост цен на автомобили при отсутствии роста доходов населения.

В прошлом году рынок легковых автомобилей и легкового коммерческого транспорта установил рекорд в рублях, это уже та точка сопротивления, которая позволяет предположить, что при росте цен в этом году на 5–7% для достижения планируемого роста рынка нужно либо увеличить доходы населения и увеличить его уверенность в завтрашнем дне, либо хотя бы дать возможность людям не тратить свои деньги, а воспользоваться льготным автокредитом.

Без мер господдержки рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, на взгляд представителей дилерского сообщества, в этом году просядет минимум на 10%.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС