Мы резко перестали покупать, а дилеры рисуют цифры

Каждый месяц мы публикуем статистику Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В мае российский рынок упал на 6,7%, но выяснилось — это «причесанные» данные, в действительности реальное сокращение рынка может быть и 18%.

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Российский авторынок падает гораздо быстрее, чем показывает традиционная статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет «Коммерсант». Просто в методике подсчета есть свои нюансы, а план делают на «желтых» машинах, то есть уже отраженных в отчетах о продажах, но еще дожидающихся покупателей на складе. Их доля может составлять от 5 до 50% в зависимости от бренда.

По данным о регистрациях автомобилей, авторынок РФ в мае просел сразу на 18%, до 124,5 тыс. машин. При этом, согласно статистике АЕБ, автопродажи в мае упали всего на 6,7%, до 137,6 тыс. машин. Расхождение довольно серьезное, и его не объяснить, как раньше, тем, что часть машин уезжает в близлежащие страны. Таких машин стало очень мало, а расхождение дают именно «желтые» машины. Эта практика не нова, ей более 10 лет, пик подобной деятельности пришелся на март, когда японские бренды закрывали финансовый год, а остальные — квартал.

Источник издания отмечает, что концерны просили показать определенный уровень продаж в марте, после чего снижали план на апрель. В марте расхождение было еще выше майского — 13%, что частично компенсировалось в апреле. При этом задекларированные в марте автомобили даже к июню удалось распродать не всем дилерам.

Планы автоконцернов строятся следующим образом: к прошлогоднему показателю АЕБ прибавляется определенное значение, и этот показатель становится целью для дилера, которую им спускают в добровольно-принудительном порядке, иначе они недополучат прибыль в виде бонусов от производителя. Автомобиль физически остается у дилера, в связи с чем у каждого второго наблюдается «затоваривание», а это дополнительные складские расходы. После двукратного роста в 2018 году никто не ожидал, что продажи уйдут в минус по итогам 2019 года. В первом полугодии результаты еще как-то вытягивала программа господдержки, сейчас средства иссякли, количество кредитных сделок снижается.

В свою очередь, импортеры отчитываются глобальным офисам, и им тоже важно продемонстрировать хорошие результаты. За это работники региональных офисов получают зарплату и бонусы. Фактические продажи связаны только с покупательской способностью населения, а с этим дела обстоят неважно, до осени дилеры не ждут увеличения продаж.

«Желтые» машины создают дополнительную нагрузку дилерам и могут привести к их банкротству. Создают они и проблемы покупателям: гарантийный талон начинает действовать с момента, как дилер отчитался о продаже, и из-за этого срок гарантии сокращается.

Если в апреле рынок снизился на 2,7%, то в мае — уже на 6,7%, согласно данным АЕБ, и, похоже, отрицательная динамика набирает обороты. 30% всего российского авторынка приходится на долю трех регионов.



Фото: Егор Алеев/ТАСС