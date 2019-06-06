AEB: автомобильный рынок рухнул почти на 7%

В мае продажи легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 9901 штуку по сравнению с маем 2018 года, сообщил Комитет автопроизводителей АЕБ. Это самое значительное падение за последние два года.

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Если в апреле рынок снизился на 2,7%, то в мае — уже на 6,7% и, похоже, отрицательная динамика набирает обороты. Всего в мае было продано 137 624 автомобиля, причем из брендов в плюсе лишь единицы, снижение спроса настигло буквально всех. Из тех марок, продажи которых составляют более тысячи автомобилей в месяц, продажи выросли только у Датсуна — на 82%, до 1877 штук, Шкоды — на 17%, до 6982 шт., и BMW — на 8%, до 3150 штук.

Пятерку самых востребованных марок в мае составили:

Lada — 28 739 шт. (0%)

Kia — 19 461 шт. (- 1%)

Hyundai — 14 891 шт. (- 6%)

Renault — 10 595 шт. (-13%)

Volkswagen — 8704 шт. (-4%).



Среди моделей лидеры прежние:

Lada Granta — 11 095 шт.

Lada Vesta — 8818 шт.

Kia Rio — 8365 шт.

Hyundai Creta — 5781 шт.

Hyundai Solaris — 5296 шт.

В АЕБ считают, что главной причиной спада продаж на рынке остается слабый спрос, обусловленный растущими расходами домохозяйств после повышения НДС в начале года. Автомобильный сектор до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом. Увидим, как эти факторы скажутся в будущем, но уже сейчас картина довольно непростая.

Дилеры к этой ситуации были готовы, хотя для них столь резкое падение особенно болезненно, ведь на продажах держится их бизнес, и такой удар могут выдержать не все.

По словам руководителя проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константина Авакяна, это падение ожидалось еще до начала 2019 года. В сложившейся обстановке (санкции, повышение НДС до 20%, инфляция с локальным пиком в марте 2019, рост ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 7,75% в конце 2018 года, снижение реальных доходов населения) основным фактором, способным изменить ситуацию на автомобильном рынке, продолжают оставаться потенциально возможные действия государства, направленные на стимулирование потребительского спроса. Опыт подобных действий последних двух лет показал свою эффективность и существенное воздействие на спрос. В то же время специфика текущего года заключается в том, что выделенные средства господдержки были мизерными: бюджет на 2019 год составлял 3 млрд рублей, в то время как бюджет предыдущих двух лет — 34,4 млрд рублей в 2018 году и 62,3 млрд рублей в 2017 году. На текущий момент бюджет 2019 года исчерпан, программы в данный момент не действуют, и каких-либо заявлений от Минпромторга в отношении пролонгации самой программы нет.

Зато подросли продажи машин с пробегом. Похоже, спрос начинает смещаться в сторону бэушек...

Продолжают набирать обороты и продажи праворульных машин.



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