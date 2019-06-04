Продажи «праворулек» продолжают набирать обороты

За первые 4 месяца 2019 года в России было продано 186 тысяч автомобилей с правым рулем.

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Это на 3,6% больше, чем в январе-апреле прошлого года, тогда разошлось 179,6 тыс. автомобилей, такие данные представило аналитическое агентство «Автостат». Только 12% от этого количества (22 591 авто) поставлено на учет на первых владельцев, остальные (163,4 тыс. шт.) просто сменили владельца, то есть это своеобразная вторичка, потому что все равно весь рынок автомобилей с правым рулем составляют машины с пробегом, новых ввозят единицы.

По маркам: на Toyota приходится 54% рынка автомобилей с пробегом (100, 2 тыс. шт.), на Nissan — около 17% (31 тыс. шт.), 12,5% — на Honda (23,3 тыс. шт.). В пятерку самых популярных праворульных машин также вошли Mazda и Mitsubishi.

В целом по стране рынок новых легковых автомобилей по итогам 4 месяцев находится на уровне годичной давности, а подержанных — показал рост (+2,8%). Так что продажи праворульных машин укладываются в эту тенденцию, а способствовало превышению «планки» рынка бэушек то, что праворульные иномарки до ноября текущего года разрешено ввозить без системы ЭРА-ГЛОНАСС, кроме того, в марте и особенно в апреле, наблюдалось укрепление курса рубля по отношению к японской йене, однако в мае йена начала дорожать.

Уже несколько раз предлагали запретить праворульные автомобили, последний раз эту инициативу вынесли на обсуждение на сайте общественной инициативы.

Когда-то праворульных автомобилей было настолько много, что выдвигалось предложение разрешить желающим получать права и проходить обучение в автошколах на автомобилях с правым рулем, но поддержки она не нашла.

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