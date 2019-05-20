Покупатели нацелились на автомобили с пробегом

Как и предупреждали аналитики, бесконечно рынок новых машин расти не может, поэтому те, кому уже нужно менять машину, но средств для этого недостаточно, обратили свой взор на рынок машин с пробегом. Так это или нет, покажут уже ближайшие месяцы, ну а пока в апреле мы наблюдаем рост рынка подержанных машин на солидные 8,6%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
В целом же рынок легковых автомобилей с пробегом в России по итогам апреля 2019 года составил 482,2 тыс. штук, причем четверть покупателей выбрали автомобили Lada. Их в апреле продали 123 тыс. штук — на 6,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. У японских брендов Toyota и Nissan продажи подержанных машин на нашем рынке составили 52,8 и 27,3 тыс. автомобилей соответственно. Причем Toyota прибавила в продажах 4,8%, а Nissan улучшил результат годовой давности на 10,9%.
В пятерке лидеров две корейские марки — Hyundai (25,1 тыс. шт.; +16,7%) и Kia (22,8 тыс. шт.; +18,4%).
Если рассматривать результат с начала года, то за четыре прошедших месяца продажи легковых автомобилей с пробегом выросли до 1 млн 619,3 тыс. единиц, что на 2,8% больше относительно аналогичного показателя прошлого года, и, похоже, положительная динамика в этом секторе будет лишь набирать обороты.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА (шт.)
|
№
|
Марка
|
Апрель 2019
|
Апрель 2018
|
Изм., %
|
4 мес. 2019
|
4 мес. 2018
|
Изм., %
|
1
|
LADA
|
123 010
|
115 373
|
6,6
|
407 349
|
412 775
|
—1,3
|
2
|
TOYOTA
|
52 765
|
50 336
|
4,8
|
180 612
|
177 378
|
1,8
|
3
|
NISSAN
|
27 313
|
24 619
|
10,9
|
92 497
|
86 976
|
6,4
|
4
|
HYUNDAI
|
25 069
|
21 476
|
16,7
|
82 054
|
76 109
|
7,8
|
5
|
KIA
|
22 778
|
19 244
|
18,4
|
74 508
|
65 902
|
13,1
|
6
|
CHEVROLET
|
21 429
|
19 862
|
7,9
|
72 425
|
69 944
|
3,6
|
7
|
VOLKSWAGEN
|
19 203
|
17 196
|
11,7
|
64 645
|
61 194
|
5,6
|
8
|
FORD
|
18 401
|
17 270
|
6,5
|
62 935
|
61 932
|
1,6
|
9
|
RENAULT
|
18 161
|
15 902
|
14,2
|
60 192
|
55 546
|
8,4
|
10
|
MITSUBISHI
|
14 110
|
13 307
|
6,0
|
49 115
|
47 929
|
2,5
|
|
Всего по России
|
482 213
|
444 112
|
8,6
|
1 619 309
|
1 575 108
|
2,8
- Знаете ли вы, что автомобили с пробегом охотнее всего покупают в Подмосковье и Краснодаре?
- И вполне возможно, что и на российском рынке появятся подержанные автомобили из Китая. По крайней мере, власти Поднебесной дали разрешение на экспорт подержанных автомобилей.
Фото: Depositphotos и Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
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