Покупатели нацелились на автомобили с пробегом

Рынок новых автомобилей в апреле упал на 3%, зато подросли продажи машин с пробегом. Похоже, спрос начинает смещаться в сторону бэушек...

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Как и предупреждали аналитики, бесконечно рынок новых машин расти не может, поэтому те, кому уже нужно менять машину, но средств для этого недостаточно, обратили свой взор на рынок машин с пробегом. Так это или нет, покажут уже ближайшие месяцы, ну а пока в апреле мы наблюдаем рост рынка подержанных машин на солидные 8,6%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

В целом же рынок легковых автомобилей с пробегом в России по итогам апреля 2019 года составил 482,2 тыс. штук, причем четверть покупателей выбрали автомобили Lada. Их в апреле продали 123 тыс. штук — на 6,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. У японских брендов Toyota и Nissan продажи подержанных машин на нашем рынке составили 52,8 и 27,3 тыс. автомобилей соответственно. Причем Toyota прибавила в продажах 4,8%, а Nissan улучшил результат годовой давности на 10,9%.

В пятерке лидеров две корейские марки — Hyundai (25,1 тыс. шт.; +16,7%) и Kia (22,8 тыс. шт.; +18,4%).

Если рассматривать результат с начала года, то за четыре прошедших месяца продажи легковых автомобилей с пробегом выросли до 1 млн 619,3 тыс. единиц, что на 2,8% больше относительно аналогичного показателя прошлого года, и, похоже, положительная динамика в этом секторе будет лишь набирать обороты.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА (шт.)

Марка

Апрель 2019

Апрель 2018

Изм., %

4 мес. 2019

4 мес. 2018

Изм., %

1

LADA

123 010

115 373

6,6

407 349

412 775

—1,3

2

TOYOTA

52 765

50 336

4,8

180 612

177 378

1,8

3

NISSAN

27 313

24 619

10,9

92 497

86 976

6,4

4

HYUNDAI

25 069

21 476

16,7

82 054

76 109

7,8

5

KIA

22 778

19 244

18,4

74 508

65 902

13,1

6

CHEVROLET

21 429

19 862

7,9

72 425

69 944

3,6

7

VOLKSWAGEN

19 203

17 196

11,7

64 645

61 194

5,6

8

FORD

18 401

17 270

6,5

62 935

61 932

1,6

9

RENAULT

18 161

15 902

14,2

60 192

55 546

8,4

10

MITSUBISHI

14 110

13 307

6,0

49 115

47 929

2,5

Всего по России

482 213

444 112

8,6

1 619 309

1 575 108

2,8

Фото: Depositphotos и Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

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