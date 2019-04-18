Автомобили с пробегом охотнее всего покупают в Подмосковье и Краснодаре

Эти регионы лидируют по итогам продаж в 1-м квартале 2019 года. Всего объем рынка составил 1 млн 137,1 тыс. единиц, что на 0,5% больше, чем годом ранее.

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В рейтинге продаж подержанных легковых автомобилей лидерство удерживает Подмосковье, где с января по март этого года разошлось 73,2 тыс. экземпляров, рост составил 12,7%. На второй строчке Краснодарский край с показателем 59,3 тыс. подержанных машин (+2,2%). Затем идут Москва (57,8 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (38,5 тыс. шт.), однако в мегаполисах продажи упали (-8,6% и —5,4% соответственно). Замыкает топ-5 Ростовская область, в которой за отчетный период было перепродано 33,7 тыс. легковых автомобилей (+0,5%), сообщает аналитическое агентство «Автостат» .

В ведущей десятке субъектов, кроме того, оказались Свердловская область (33,4 тыс. шт.; —5,8%), Башкортостан (30,7 тыс. шт.; —2,6%), Челябинская область (28,5 тыс. шт.; —2,8%), Татарстан (28,2 тыс. шт.; +0,3%) и Новосибирская область (27,6 тыс. шт.; +3,8%).

Доля перечисленных 10 регионов — более 36% российского рынка легковых автомобилей с пробегом. 14 субъектов из топ-30 продемонстрировали положительную динамику, особенно отличились Воронежская (+15%) и Московская (+12,7%) области. Самое сильное падение продаж наблюдалось в Саратовской области (-11,9%) и Москве (-8,6%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА (тыс. шт.)

№ Регион 1 квартал 2019 1 квартал 2018 Изм., % Доля, % 1 Московская область 73,2 64,9 12,7 6,44 2 Краснодарский край 59,3 58,0 2,2 5,22 3 Москва 57,8 63,2 —8,6 5,08 4 Санкт-Петербург 38,5 40,7 —5,4 3,38 5 Ростовская область 33,7 33,5 0,5 2,96 6 Свердловская область 33,4 35,4 —5,8 2,94 7 Республика Башкортостан 30,7 31,5 —2,6 2,70 8 Челябинская область 28,5 29,3 —2,8 2,51 9 Республика Татарстан 28,2 28,1 0,3 2,48 10 Новосибирская область 27,6 26,6 3,8 2,42 11 Красноярский край 25,9 24,3 6,7 2,28 12 Ставропольский край 24,3 24,6 —1,3 2,14 13 Нижегородская область 24,2 24,7 —2,0 2,13 14 Приморский край 23,6 21,4 10,6 2,08 15 Иркутская область 22,5 21,1 6,5 1,98 16 Алтайский край 22,0 19,9 10,6 1,94 17 Республика Дагестан 21,9 23,0 —4,5 1,93 18 Самарская область 21,5 22,5 —4,3 1,89 19 Кемеровская область 21,3 19,9 7,0 1,87 20 Воронежская область 19,0 16,6 15,0 1,67 21 Волгоградская область 17,6 17,8 —1,2 1,54 22 Омская область 17,5 17,1 1,8 1,54 23 Пермский край 16,3 17,1 —4,9 1,43 24 Саратовская область 15,8 18,0 —11,9 1,39 25 Ханты-Мансийский АО — Югра 14,8 15,1 —1,8 1,30 26 Оренбургская область 14,5 14,4 0,7 1,27 27 Белгородская область 14,2 13,6 4,2 1,25 28 Тюменская область 13,6 13,2 3,3 1,20 29 Хабаровский край 13,3 12,9 3,2 1,17 30 Тульская область 11,9 12,2 —2,6 1,05

Всего по России 1137,1 1131,0 0,5 100,00

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