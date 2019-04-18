Автомобили с пробегом охотнее всего покупают в Подмосковье и Краснодаре

В рейтинге продаж подержанных легковых автомобилей лидерство удерживает Подмосковье, где с января по март этого года разошлось 73,2 тыс. экземпляров, рост составил 12,7%. На второй строчке Краснодарский край с показателем 59,3 тыс. подержанных машин (+2,2%). Затем идут Москва (57,8 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (38,5 тыс. шт.), однако в мегаполисах продажи упали (-8,6% и —5,4% соответственно). Замыкает топ-5 Ростовская область, в которой за отчетный период было перепродано 33,7 тыс. легковых автомобилей (+0,5%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В ведущей десятке субъектов, кроме того, оказались Свердловская область (33,4 тыс. шт.; —5,8%), Башкортостан (30,7 тыс. шт.; —2,6%), Челябинская область (28,5 тыс. шт.; —2,8%), Татарстан (28,2 тыс. шт.; +0,3%) и Новосибирская область (27,6 тыс. шт.; +3,8%).
Доля перечисленных 10 регионов — более 36% российского рынка легковых автомобилей с пробегом. 14 субъектов из топ-30 продемонстрировали положительную динамику, особенно отличились Воронежская (+15%) и Московская (+12,7%) области. Самое сильное падение продаж наблюдалось в Саратовской области (-11,9%) и Москве (-8,6%).
ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1-М КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА (тыс. шт.)
|
№
|
Регион
|
1 квартал 2019
|
1 квартал 2018
|
Изм., %
|
Доля, %
|
1
|
Московская область
|
73,2
|
64,9
|
12,7
|
6,44
|
2
|
Краснодарский край
|
59,3
|
58,0
|
2,2
|
5,22
|
3
|
Москва
|
57,8
|
63,2
|
—8,6
|
5,08
|
4
|
Санкт-Петербург
|
38,5
|
40,7
|
—5,4
|
3,38
|
5
|
Ростовская область
|
33,7
|
33,5
|
0,5
|
2,96
|
6
|
Свердловская область
|
33,4
|
35,4
|
—5,8
|
2,94
|
7
|
Республика Башкортостан
|
30,7
|
31,5
|
—2,6
|
2,70
|
8
|
Челябинская область
|
28,5
|
29,3
|
—2,8
|
2,51
|
9
|
Республика Татарстан
|
28,2
|
28,1
|
0,3
|
2,48
|
10
|
Новосибирская область
|
27,6
|
26,6
|
3,8
|
2,42
|
11
|
Красноярский край
|
25,9
|
24,3
|
6,7
|
2,28
|
12
|
Ставропольский край
|
24,3
|
24,6
|
—1,3
|
2,14
|
13
|
Нижегородская область
|
24,2
|
24,7
|
—2,0
|
2,13
|
14
|
Приморский край
|
23,6
|
21,4
|
10,6
|
2,08
|
15
|
Иркутская область
|
22,5
|
21,1
|
6,5
|
1,98
|
16
|
Алтайский край
|
22,0
|
19,9
|
10,6
|
1,94
|
17
|
Республика Дагестан
|
21,9
|
23,0
|
—4,5
|
1,93
|
18
|
Самарская область
|
21,5
|
22,5
|
—4,3
|
1,89
|
19
|
Кемеровская область
|
21,3
|
19,9
|
7,0
|
1,87
|
20
|
Воронежская область
|
19,0
|
16,6
|
15,0
|
1,67
|
21
|
Волгоградская область
|
17,6
|
17,8
|
—1,2
|
1,54
|
22
|
Омская область
|
17,5
|
17,1
|
1,8
|
1,54
|
23
|
Пермский край
|
16,3
|
17,1
|
—4,9
|
1,43
|
24
|
Саратовская область
|
15,8
|
18,0
|
—11,9
|
1,39
|
25
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
14,8
|
15,1
|
—1,8
|
1,30
|
26
|
Оренбургская область
|
14,5
|
14,4
|
0,7
|
1,27
|
27
|
Белгородская область
|
14,2
|
13,6
|
4,2
|
1,25
|
28
|
Тюменская область
|
13,6
|
13,2
|
3,3
|
1,20
|
29
|
Хабаровский край
|
13,3
|
12,9
|
3,2
|
1,17
|
30
|
Тульская область
|
11,9
|
12,2
|
—2,6
|
1,05
|
Всего по России
|
1137,1
|
1131,0
|
0,5
|
100,00
Фото: depositphotos.com
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