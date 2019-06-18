В зависимости от субъекта РФ, средний возраст автомобилей с пробегом заметно отличается. В среднем по стране за пять месяцев с начала года он составил 11,4 года, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
В 41 регионе средний возраст оказался ниже, чем в целом по стране. Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане — здесь их средний возраст составляет менее 9 лет. В 6 регионах: Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Удмуртия, Самарская область и Пермский край он не дотягивает до 10 лет, а в Подмосковье и ХМАО — равен им.
Идентичен общероссийскому показателю средний возраст автомобилей в Ростовской, Ивановской, Калужской областях и Северной Осетии —11,4 года.
Самые «возрастные» машины в стране перепродаются на Камчатке — их средний возраст достигает 17 лет, в Еврейской АО — 16,7 года, Магаданской области и Алтае — 16,6 года, на Сахалине — 16,2 года и в Бурятии — 16, 1 года.
Аналитики отмечают, что это объясняется спецификой местного автопарка — в течение длительного времени автомобили на Дальний Восток и Сибирь ввозили из соседней Японии.
Регионы РФ по среднему возрасту легковых автомобилей с пробегом
|
№
|
Регион
|
Объем вторичного рынка, тыс. шт.
|
Средний возраст, лет
|
1
|
Чеченская Республика
|
19,6
|
8,5
|
2
|
Москва
|
103,6
|
8,6
|
3
|
Республика Татарстан
|
52,0
|
8,9
|
4
|
Санкт-Петербург
|
68,2
|
9,2
|
5
|
Республика Дагестан
|
36,9
|
9,4
|
6
|
Чувашская Республика
|
13,7
|
9,7
|
7
|
Удмуртская Республика
|
19,7
|
9,8
|
8
|
Самарская область
|
41,1
|
9,8
|
9
|
Пермский край
|
29,9
|
9,8
|
10
|
Московская область
|
132,1
|
10,0
|
11
|
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|
27,6
|
10,0
|
12
|
Республика Башкортостан
|
57,6
|
10,2
|
13
|
Республика Ингушетия
|
7,5
|
10,2
|
14
|
Оренбургская область
|
26,7
|
10,3
|
15
|
Архангельская область
|
14,1
|
10,4
|
16
|
Республика Марий Эл
|
7,6
|
10,4
|
17
|
Ульяновская область
|
16,4
|
10,5
|
18
|
Нижегородская область
|
43,9
|
10,5
|
19
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
9,3
|
10,6
|
20
|
Рязанская область
|
14,7
|
10,6
|
21
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
12,6
|
10,8
|
22
|
Тюменская область
|
24,0
|
10,8
|
23
|
Вологодская область
|
18,0
|
10,8
|
24
|
Ленинградская область
|
19,1
|
10,8
|
25
|
Пензенская область
|
15,8
|
10,9
|
26
|
Республика Калмыкия
|
3,6
|
10,9
|
27
|
Свердловская область
|
60,7
|
11,0
|
28
|
Ярославская область
|
16,8
|
11,0
|
29
|
Республика Мордовия
|
9,5
|
11,0
|
30
|
Ставропольский край
|
41,2
|
11,0
|
31
|
Саратовская область
|
30,1
|
11,0
|
32
|
Тамбовская область
|
13,4
|
11,0
|
33
|
Липецкая область
|
16,7
|
11,1
|
34
|
Тульская область
|
21,9
|
11,2
|
35
|
Ненецкий автономный округ
|
0,5
|
11,2
|
36
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
7,5
|
11,2
|
37
|
Костромская область
|
8,2
|
11,3
|
38
|
Владимирская область
|
19,6
|
11,3
|
39
|
Мурманская область
|
11,1
|
11,3
|
40
|
Челябинская область
|
52,1
|
11,3
|
41
|
Республика Коми
|
10,2
|
11,3
|
42
|
Ростовская область
|
59,0
|
11,4
|
43
|
Ивановская область
|
12,7
|
11,4
|
44
|
Калужская область
|
16,2
|
11,4
|
45
|
Республика Северная Осетия — Алания
|
12,4
|
11,4
|
46
|
Волгоградская область
|
31,8
|
11,5
|
47
|
Воронежская область
|
34,2
|
11,5
|
48
|
Краснодарский край
|
100,8
|
11,6
|
49
|
Тверская область
|
19,2
|
11,6
|
50
|
Астраханская область
|
14,4
|
11,7
|
51
|
Кировская область
|
17,8
|
11,7
|
52
|
Белгородская область
|
24,2
|
11,8
|
53
|
Новгородская область
|
8,9
|
11,8
|
54
|
Орловская область
|
10,5
|
11,9
|
55
|
Брянская область
|
15,6
|
12,0
|
56
|
Республика Карелия
|
10,4
|
12,0
|
57
|
Курская область
|
17,0
|
12,1
|
58
|
Республика Адыгея
|
6,6
|
12,1
|
59
|
Кемеровская область
|
39,3
|
12,3
|
60
|
Смоленская область
|
15,0
|
12,4
|
61
|
Курганская область
|
13,1
|
12,4
|
62
|
Псковская область
|
9,3
|
12,9
|
63
|
Томская область
|
15,3
|
13,1
|
64
|
Омская область
|
31,9
|
13,2
|
65
|
Красноярский край
|
48,2
|
13,6
|
66
|
Приморский край
|
42,6
|
13,6
|
67
|
Новосибирская область
|
50,7
|
14,2
|
68
|
Республика Хакасия
|
9,5
|
14,3
|
69
|
Иркутская область
|
40,8
|
14,6
|
70
|
Алтайский край
|
39,8
|
15,0
|
71
|
Хабаровский край
|
23,7
|
15,1
|
72
|
Республика Тыва
|
4,4
|
15,1
|
73
|
Калининградская область
|
16,7
|
15,2
|
74
|
Республика Саха (Якутия)
|
14,5
|
15,3
|
75
|
Чукотский автономный округ
|
0,3
|
15,5
|
76
|
Забайкальский край
|
15,8
|
15,8
|
77
|
Амурская область
|
13,1
|
16,0
|
78
|
Республика Бурятия
|
12,1
|
16,1
|
79
|
Сахалинская область
|
10,0
|
16,2
|
80
|
Республика Алтай
|
3,6
|
16,6
|
81
|
Магаданская область
|
2,5
|
16,6
|
82
|
Еврейская автономная область
|
2,3
|
16,7
|
83
|
Камчатский край
|
6,7
|
17,0
|
|
Итого по России (без учета Крыма и Севастополя)
|
2 047,3
|
11,4
- Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в мае снизились на 7%.
- Типичным трехлетним автомобилем в массовом сегменте является переднеприводный седан, а в премиальном — полноприводный внедорожник.
Фото: Depositphotos
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