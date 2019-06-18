За пять месяцев 2019 года нашли новых владельцев 2 миллиона машин с пробегом. Самый «заслуженный» транспорт обитает на Камчатке.

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В зависимости от субъекта РФ, средний возраст автомобилей с пробегом заметно отличается. В среднем по стране за пять месяцев с начала года он составил 11,4 года, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

В 41 регионе средний возраст оказался ниже, чем в целом по стране. Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане — здесь их средний возраст составляет менее 9 лет. В 6 регионах: Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Удмуртия, Самарская область и Пермский край он не дотягивает до 10 лет, а в Подмосковье и ХМАО — равен им.

Идентичен общероссийскому показателю средний возраст автомобилей в Ростовской, Ивановской, Калужской областях и Северной Осетии —11,4 года.

Самые «возрастные» машины в стране перепродаются на Камчатке — их средний возраст достигает 17 лет, в Еврейской АО — 16,7 года, Магаданской области и Алтае — 16,6 года, на Сахалине — 16,2 года и в Бурятии — 16, 1 года.

Аналитики отмечают, что это объясняется спецификой местного автопарка — в течение длительного времени автомобили на Дальний Восток и Сибирь ввозили из соседней Японии.

Регионы РФ по среднему возрасту легковых автомобилей с пробегом

№ Регион Объем вторичного рынка, тыс. шт. Средний возраст, лет 1 Чеченская Республика 19,6 8,5 2 Москва 103,6 8,6 3 Республика Татарстан 52,0 8,9 4 Санкт-Петербург 68,2 9,2 5 Республика Дагестан 36,9 9,4 6 Чувашская Республика 13,7 9,7 7 Удмуртская Республика 19,7 9,8 8 Самарская область 41,1 9,8 9 Пермский край 29,9 9,8 10 Московская область 132,1 10,0 11 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 27,6 10,0 12 Республика Башкортостан 57,6 10,2 13 Республика Ингушетия 7,5 10,2 14 Оренбургская область 26,7 10,3 15 Архангельская область 14,1 10,4 16 Республика Марий Эл 7,6 10,4 17 Ульяновская область 16,4 10,5 18 Нижегородская область 43,9 10,5 19 Ямало-Ненецкий автономный округ 9,3 10,6 20 Рязанская область 14,7 10,6 21 Кабардино-Балкарская Республика 12,6 10,8 22 Тюменская область 24,0 10,8 23 Вологодская область 18,0 10,8 24 Ленинградская область 19,1 10,8 25 Пензенская область 15,8 10,9 26 Республика Калмыкия 3,6 10,9 27 Свердловская область 60,7 11,0 28 Ярославская область 16,8 11,0 29 Республика Мордовия 9,5 11,0 30 Ставропольский край 41,2 11,0 31 Саратовская область 30,1 11,0 32 Тамбовская область 13,4 11,0 33 Липецкая область 16,7 11,1 34 Тульская область 21,9 11,2 35 Ненецкий автономный округ 0,5 11,2 36 Карачаево-Черкесская Республика 7,5 11,2 37 Костромская область 8,2 11,3 38 Владимирская область 19,6 11,3 39 Мурманская область 11,1 11,3 40 Челябинская область 52,1 11,3 41 Республика Коми 10,2 11,3 42 Ростовская область 59,0 11,4 43 Ивановская область 12,7 11,4 44 Калужская область 16,2 11,4 45 Республика Северная Осетия — Алания 12,4 11,4 46 Волгоградская область 31,8 11,5 47 Воронежская область 34,2 11,5 48 Краснодарский край 100,8 11,6 49 Тверская область 19,2 11,6 50 Астраханская область 14,4 11,7 51 Кировская область 17,8 11,7 52 Белгородская область 24,2 11,8 53 Новгородская область 8,9 11,8 54 Орловская область 10,5 11,9 55 Брянская область 15,6 12,0 56 Республика Карелия 10,4 12,0 57 Курская область 17,0 12,1 58 Республика Адыгея 6,6 12,1 59 Кемеровская область 39,3 12,3 60 Смоленская область 15,0 12,4 61 Курганская область 13,1 12,4 62 Псковская область 9,3 12,9 63 Томская область 15,3 13,1 64 Омская область 31,9 13,2 65 Красноярский край 48,2 13,6 66 Приморский край 42,6 13,6 67 Новосибирская область 50,7 14,2 68 Республика Хакасия 9,5 14,3 69 Иркутская область 40,8 14,6 70 Алтайский край 39,8 15,0 71 Хабаровский край 23,7 15,1 72 Республика Тыва 4,4 15,1 73 Калининградская область 16,7 15,2 74 Республика Саха (Якутия) 14,5 15,3 75 Чукотский автономный округ 0,3 15,5 76 Забайкальский край 15,8 15,8 77 Амурская область 13,1 16,0 78 Республика Бурятия 12,1 16,1 79 Сахалинская область 10,0 16,2 80 Республика Алтай 3,6 16,6 81 Магаданская область 2,5 16,6 82 Еврейская автономная область 2,3 16,7 83 Камчатский край 6,7 17,0 Итого по России (без учета Крыма и Севастополя)

2 047,3 11,4

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