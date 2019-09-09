Renault Arkana появился в топ-25 моделей

Лидерами рынка по-прежнему остаются Лады, спрос на которые растет рекордными темпами.

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В августе этого года предпочтения российских автомобилистов несколько изменились, что видно при сравнении списков топ-25 популярных моделей за прошедший месяц и за 8 месяцев 2019 года по версии АЕБ.

Самыми востребованными машинами остаются Лады и, в частности, модель Гранта, которую приобрели 11 132 человека — на 4153 больше, чем в прошлогоднем августе. Вырос спрос и на Ладу Весту, которая разошлась тиражом 9329 экземпляров. При этом самая популярная иномарка Kia Rio продолжает терять покупателя, за прошедший август ее выбрало на 823 человека меньше. Всего же было куплено почти 7000 экземпляров этой модели.

В пятерку лидеров также вошли кроссовер Hyundai Creta, продажи которого продолжают увеличиваться, и седан Volkswagen Polo, спрос на который заметно упал. Меньше было продано и машин Hyundai Solaris, а также практичных универсалов Lada Largus. На этом фоне заметнее становится всплеск интереса к кроссоверу Kia Sportage, который благодаря августовским продажам поправил свое положение и теперь по итогам года находится в плюсе, и к Фольксвагену Тигуану.

Примечательно, что спрос на Ладу XRAY, несмотря на появление версии с вариатором и французским двигателем, продолжает стремительно падать. В августе этого года было продано на 1085 машин меньше. С начала же года дилеры недосчитались уже 4405 продаж.

Интересным стало падение спроса и на кроссоверы Renault. Так, Duster потерял в августе 428 покупателей (и 3351 с начала года), а Kaptur — 199 (2050 за 8 месяцев продаж этого года). Можно предположить, что одной из причин снижения спроса на них стало появление в модельном ряду Renault нового кроссовера Arkana. Автомобиль впервые вошел в топ-25 самых популярных в России моделей, а за прошедший месяц его купили 1975 человек.

В топ-25 бестселлеров августа также вошли кроссоверы Mazda CX—5 и Nissan X—Trail, вытеснив из него Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson, а также Chevrolet Niva.

Подробнее о ситуации на продолжающем падать российском авторынке можно узнать здесь.

Фото: «За рулем»