Далеко не первой свежести конструкцию дотянули до весьма достойного уровня.

Бестселлер прошлого года и лидер продаж первых месяцев нынешнего? Конечно, Гранта!

Первому месту по числу продаж модель обязана прежде всего доступной ценой. Но за низкой стоимостью скрывается не полуфабрикат по принципу «стерпится-слюбится», а симпатичный, практичный и надежный автомобиль. И, что немаловажно, Гранта прекрасно приспособлена к нашим дорогам и жизни в российской глубинке.

Все Гранты сейчас собирают в Тольятти. Раньше модификации с кузовом лифтбек сходили с конвейера производственной площадки в Ижевске.

Что изменилось?

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По «счастливой случайности» автор был владельцем Гранты (лифтбек 2017 года выпуска, в минимальной комплектации Norma) и к тесту подошел вооруженным для сравнений.

В 2018 году вазовцы провели рестайлинг, оформив передок в «икс-стиле». В трансмиссии поменяли главную пару с 3,7 на 3,9. Все моторы сделали «невтыковыми» — при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами. Калибровки программы управления двигателями откорректированы. Скажем, восьмиклапанный теперь увереннее подхватывает после первых вспышек при холодном пуске. Изменился и температурный режим. Если в холодное время года вы увидите, что рабочая температура после прогрева замерла в районе 80–82 градусов, — не пугайтесь. Термостат в данном случае исправен.

Новая приборная панель красивая и удобная. Вот только куда более «говорливая», чем незамысловатая старая — с минимальным количеством деталей, крышечек и дизайнерских вставок.

В комплектации 1.6 (98 л.с.), 4АТ Luxe (от 660 800 руб.) предусмотрена аудиосистема и четыре динамика. В версии 1.6 (87 л.с.), 5МТ Classic (от 506 500 руб.) лишь аудиоподготовка. Магнитолу придется приобретать и устанавливать за свой счет.

Если возьмете машину без магнитолы, только с аудиоподготовкой, имейте в виду, что до дверей проводка динамиков проложена нормально, а антенный кабель — чистый формализм. Он идет от антенны на крыше до нижней части облицовки правой передней стойки. Без удлинительного кабеля до аудиоцентра его не дотянуть.

Лифтбек, седан, хэтчбек или универсал — какой кузов-таки выбрать?

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Четыре типа кузова для бюджетного автомобиля — завидное разнообразие. Колесная база у всех одинаковая, а вот дальше спрос на ту или иную модификацию во многом зависит от заднего свеса. То есть размеров пола, а значит, и объема багажника в стандартной конфигурации — с не сложенными задними сиденьями и не снятой полкой в районе подголовников. У хэтчбека багажник 240 литров, у универсала — 360. К сожалению, «сарая» с большим свесом не существует, и по части емкости грузового отсека его легко объезжают седан и лифтбек с показателями 500 и 440 литров. В этой паре математическая победа за седаном, но, скажем, упоры крышки багажника все же съедают часть полезного пространства.

По части удобства погрузки/выгрузки и способности вместить крупногабаритную поклажу победа за лифтбеком. Его пятая дверь поднимается вверх вместе с задним стеклом и открывает огромный проем. В него легко умещаются предметы, которые не впихнуть в седан.

А еще у Гранты лифтбек в нишах грузового отсека есть два крючка, на которые можно повесить пакеты с товарами из супермаркета. Очень удобно — на ходу они не елозят по полу багажника. Надо ли говорить, что в рамках семейства Гранта парочка седан-лифтбек пользуется большим спросом.

Какой двигатель и какая коробка передач лучше?

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Восьмиклапанный мотор ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. агрегатируется только с пятиступенчатой механикой. Великолепная пара для российских условий эксплуатации! Простая, надежная, ремонтопригодная. Назовем ее самой универсальной и семейной.

Обновленные Гранты с таким силовым агрегатом стали чуть более тяговитыми. При езде внатяг меньше денотационных позвякиваний. Расход топлива увеличился в пределах разумного. Из дорестайлингового лифтбека можно было выдавить 4,9–5,2 литра на 100 км по пустой загородной трассе. Нынешний автомобиль в аналогичных условиях «кушает» 5,5–5,6 литра на сотню. А более реальные значения все же 5,8–5,9 летом и 6,0 — 6,2 зимой. Сказались короткая главная пара и обновленная программа управления двигателем.

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Вариант скорее молодежный — шестнадцатиклапанный мотор ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. с той же пятиступенчатой механикой. Насколько шустрее, настолько и дороже. Но на автомобилях низших комплектаций ценник еще более или менее приемлемый. А вот тот же двигатель с роботизированной коробкой передач великой удачей не назовешь. Робот хоть и подешевле, а полноценный автомат в плане удобства управления, комфорта при переключениях и надежности (речь о ресурсе сцепления) не заменит. Особенно в условиях мегаполиса.

Подходящая среда обитания для робота — провинциальные города, не перегруженные пробками. И если уж есть горячее желание взять Гранту с двумя педалями, да еще с прицелом на эксплуатацию в крупном городе, лучше присмотреться к дефорсированному шестнадцатиклапаннику ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с. с четырехступенчатой автоматической коробкой Jatco. Правда, ценник такой «нафаршированной» Гранты сопоставим с ценой на Весту и Логан младших комплектаций.

Львиная доля продаж приходится на Гранты с восьмиклапанным мотором, а значит, и механической коробкой. Вариации с автоматическими трансмиссиями, по сути, лишь экзотика для расширения ассортимента.

Можно заправлять 92-м?

Предписан АИ-95, так что какой АИ-92... Ну, нельзя! Инструкция, гарантия, все дела. Но разница в цене за литр у разных сортов топлива сейчас велика. И Лада не Мерседес, и все такое прочее... Что кривить душой, ездят на запретном топливе много и беспроблемно. Особенно если девяносто второй качественный, а водитель не топит педаль газа в пол и не крутит двигатель до звона.

Как едет и, главное, где?

На треке автодрома Гранта не чемпион. Изысканной управляемостью на «паркете» не блещет. Здесь она по рулежке надежна, но не более. Но в России действительно гладких дорог мало. Чтобы понять способности Гранты, надо сместить систему координат. С чем сравнивать автомобиль с дорожным просветом 195 мм в снаряженном состоянии и 160 мм с полной загрузкой? Да с моноприводным кроссовером!

У Гранты почти непробиваемая подвеска, отменная плавность хода на дробливых и волнообразных покрытиях, великолепная для монопривода проходимость и очень хорошая для столь высокого легкового автомобиля, да еще с высокопрофильными шинами, управляемость.

Есть куда телефон пристроить?

Есть. Особенно в автомобилях минимальных комплектаций. Считаем: ящик с крышкой в верхней части панели приборов, полочка облицовки туннеля под центральной консолью, полочка под рычагом ручника, полочка в бардачке и очень удобная щель над однодиновым аудиоцентром. Два крупных подстаканника в наличии. Розетка есть. Но, в отличии от дорестайлинговой Гранты, запитана только «по зажиганию». Тем, кто часто бывает в «автономном плавании», рекомендую поставить вместо одной из заглушек на панели USB-слот фирмы «Штат» (их полно в интернет-магазинах), запитав его постоянным «плюсом». Сможете без проблем заряжать телефон при долгих стоянках на природе.

Сидеть удобно?

Передние сиденья — компромисс. Относительно высокая посадка, не очень длинная подушка, но в общем достойная спинка. Однако после рестайлинга кресла стали больше радовать глаз, но меньше — спину и ноги. Набивка старого образца была чуточку удобнее — в дальней дороге желание размяться приходило не так часто. И разумеется, рестайлинг не исправил главный недостаток задней части Гранты — узкое пространство в районе нижней части дверных проемов. Но это неудобство посадки/высадки — неизбежная расплата за подштамповку пола под большой пятидесятилитровый бак.

Для семьи с детьми сгодится?

Задние сиденья — однозначно для двух взрослых и одного ребенка. Запихнуть на них троих взрослых, конечно, можно. Но взвоют они уже минут через пятнадцать. Предусмотрено два крепления изофикс, возможность установки универсальных детских сидений сзади и одного спереди (в данном случае есть ограничения в зависимости от наличия подушки безопасности пассажира и возрастной группы ребенка).

А что, если обслуживать машину самому?

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Обязательства завода — штука полезная. Но для поддержания гарантии надо регулярно проходить техническое обслуживание у официальных дилеров. Суммы от первого до пятого ТО такие: 1900, 7700, 7300, 7700, 10 000 рублей. Это на пять лет или 60 000 км пробега. Сверхсложных манипуляций вроде нет, цена расходников копеечная, а все равно дорого. Машинка в целом надежная. Хмм!

Советовать не буду, но расчет для желающих плюнуть на гарантию дам. При самостоятельном обслуживании в 2500 рублей за ТО укладываешься с запасом. Сюда и цена работ в гаражном сервисе войдет, и хорошее отечественное масло, и фирменные расходники от «Лада-деталь». Да, в общем, и регулировка клапанов для 87-сильных двигателей. Мало того, многие интернет-магазины предлагают готовые наборы расходников под конкретное ТО. Что удобно и дешево.

В общем, есть возможность за пять ТО отложить тысяч двадцать или даже больше. Для народной Гранты — неплохой страховой фонд на случай внезапной поломки. На стойки подвески, замену ветрового стекла, неремонтопригодной шины и устранение ряда других неприятностей хватит.

Сел и поехал или как?

Есть вещи, что рекомендую сделать сразу. Сход-развал желательно проверить, не затягивая. К дорестайлинговой машине у меня вопросов не было — ездила без проблем с колесами до 50 000 км. А вот обновленный лифтбек и аналогичные Гранты у знакомых слегка подъедали наружную часть протектора на передних покрышках. Ровно настолько, что можно списать на неидеальное качество дешевых шин. Действительно, руль стоит прямо, машину на ходу никуда не тянет, выбег хороший, расход топлива небольшой. Но заехал проверить, чтобы не гадать на кофейной гуще. Официалы объявили за операцию около пяти тысяч рублей! Результат: кастер и развал в норме. Причем параметры по левому и правому колесу очень с минимальным разнобоем. Проблема была со схождением — небольшое выпадение за поле допуска. Проще говоря, колеса чуть плужили. Обувка реабилитирована. Я понимаю, что две новых 14-дюймовых шины «Артмоушен» из Белоруссии обойдутся дешевле контроля углов установки колес у официалов. Но есть же еще и зимний комплект.

Упомяну пару очень полезных и недорогих доработок, что лучше делать в первые дни эксплуатации. Первая — самоклеящийся уплотнитель на щель между верхней кромкой ветрового стекла и крышей (на фото сверху). В этом месте краска сильно подвержена абразивному износу. Вторая — копеечные пластиковые трубки для модернизации уплотнителей опускных стекол. Есть такой недостаток у Грант — приоткрытые стекла противно дребезжат в проемах. Трубочки впихивают в уплотнитель — и зуд пропадает. Работе электростеклоподъемника доработка не мешает.

Что с шумоизоляцией?

При замере шума откровений от Гранты я не ждал. А зря! Уже на холостом ходу она легко переиграла Datsun on-DO и Renault Logan, что побывали на тесте «За рулем». Перемерял несколько раз. Специально вставал ближе к светофорам, где стартует транспортный поток, рычат двигатели грузовиков, лязгают полуприцепами фуры. Тщетно: короткий всплеск на приборе, а потом усредненные показатели в районе 42 дБ.

Трогаемся. Четвертая передача, ровная дорога, скорость 50 км/ч. Мы с Грантой снова легко «умываем» парочку с автоматом и вариатором. Лада выдает 61,5 дБ против 66 у on-DO и 64 у Logan. Причем Гранта на зудящей шипованной резине, и это самый громкий замер из нескольких.

Ну что, даешь сотню на пятой передаче! И снова победа: 61,9 дБ против 73 и 68,8. Пока в наших тестах тише только Веста. На холостом ходу безоговорочно. В рабочих режимах тоже, но на летних покрышках отрыв от Гранты должен сократиться.

А теперь ложка дегтя. Гранта тиха усредненно и на гладкой дороге. Но вот после смены передачи на общем фоне стал слышен гул шестерен коробки, вот на небольшой ямке клацнул замок багажника, вот при очередной остановке и переходе на нейтраль затарахтело сцепление, вот на крупнозернистом асфальте «заговорил» пластик облицовок салона. Все это едва заметные выбросы на индикаторе шумомера. Общую картину они не портят, но ухо-то их слышит! Хорошо бы извести досадных «сверчков» в неожиданно тихом салоне обновленной Гранты.

Ровным слоем

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:

Капот — 116 мкм. Крыло — 94 мкм. Порог/дверь — 93 мкм. Крышка багажника —96 мкм.

Красят автомобиль нормально. Экономят в пределах разумного. Самый грубый ориентир по толщине ЛКП у большинства автомобилей — от 80 до 160 микрон. Цифры по Гранте не с самого края поля допуска. Это хорошо. Разброс толщины на вертикальных кузовных деталях минимальный. Параметры Лады скромнее, чем у принимаемого за условный образец Renault Logan. С побывавшим на тесте Datsun on-DO за исключением капота (у Гранты здесь чуть «жирнее») разница в пределах погрешности измерений. Неудивительно — у них одна платформа, и сходят они с одного конвейера.

Что посоветуете?

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Лучшего предложения, чем Гранта низших и средних комплектаций, в бюджетном сегменте нашего рынка не существует. Далеко не первой свежести конструкцию дотянули до весьма достойного уровня. Расхожий штамп — много автомобиля за свои деньги — это про нее. Плюс проходимость кроссовера, экономичность, адаптация к российским условиям эксплуатации, сносный комфорт, возможность быстро отремонтировать чуть ли не у каждого столба.

Короче говоря, если вы не сноб и ездите не только по столичным дорогам, Гранта с восьмиклапанным двигателем и механической коробкой передач — один из самых разумных вариантов.

ВАЖНО

Цены

Седан

1.6 8V MT: 455 900–575 800 руб.

1.6 16V MT: 552 500–609 800 руб.

1.6 16V AMT: 557 500–634 800 руб.

1.6 16V AT: 607 500–645 800 руб.

Лифтбек, хэтчбек

1.6 8V MT: 472 900–590 800 руб.

1.6 16V MT: 567 500–624 800 руб.

1.6 16V AMT: 572 500–649 800 руб.

1.6 16V АT: 622 500–660 800 руб.

Универсал

1.6 8V MT: 482 900–600 800 руб.

1.6 16V MT: 577 500–634 800 руб.

1.6 16V AMT: 582 500–659 800 руб.

1.6 16V AT: 632 500–670 800 руб.

Cross

1.6 8V MT: 574 900–597 900 руб.

1.6 16V MT: 612 900–638 900 руб.

1.6 16V AMT: 637 900–663 900 руб.

Гарантия

Данные из гарантийного талона: 3 года или 100 000 км (что наступит раньше), 6 лет от сквозной коррозии кузова. Амортизаторы, подшипники, система выпуска, кислородные датчики — 1 год или 35 000 км. Аккумуляторы — 2 года. Наконечники, шаровые опоры, сайлент-блоки, приводы колес, шланги, патрубки, водяной насос, расширительный бачок, переключатели, тросы ручного привода тормозной системы и еще ряд деталей — 3 года или 50 000 км.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина / ширина / высота / колесная база Lada Granta лифтбек 4250 / 1700 / 1500 / 2476 мм Skoda Rapid 4483 / 1706 / 1474 / 2602 мм Renault Logan 4359 / 1733 / 1517 / 2634 мм

Цены на некоторые расходники и запачасти

Деталь Стоимость (оригинал / неоригинал) Фильтр масляный от 200 / 130 руб. Прокладка клапанной крышки от 240 / 95 руб. Комплект свечей зажигания от 350 / 220 руб. Тормозные колодки передние от 430 / 250 руб. Ремкомплект ГРМ (двигатель ВАЗ-11186) от 3250 / 1400 руб. Лобовое стекло от 2600 / 2400 руб. Фара от 7400 / 4400 руб.

Рекомендации производителя

Замена масла в двигателях — раз в год или через 15 000 км. Вязкость выбирают по таблице в инструкции с учетом условий эксплуатации. Наиболее универсальный вариант: 5W-30 и 5W-40. Уровень качества по API: SL, SM, SN. Объем масла: в моторах с механической коробкой передач — 3,2 л, с автоматической — 4,4 л.

Размерность шин: 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15, 195/55R15 для версии Cross.

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1 Транспортный налог (для Москвы) Lada Granta (87 л.с.) от 11 297 руб. 1044 руб.

За те же деньги

Среди новых автомобилей: Datsun on-DO, Renault Logan, Lada Vesta в минимальных комплектациях. С учетом того, что они будут альтернативой лишь Грантам в максимальных комплектациях.

Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio.

Надежность, живучесть, проходимость, экономичность, скорость и цена решения любых проблем с автомобилем Высокая цена плановых ТО и запасных частей у официальных дилеров, усиление «зуда» пластиковых деталей салона после рестайлинга

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