На загородной трассе на скорости примерно 80 км/ч заглох и больше не завелся редакционный Datsun mi-DO с вазовским 87-сильным двигателем. Мы привезли машину в техцентр и разобрали мотор в поисках причины неисправности.

Все, что будет сказано дальше, могут смело взять на вооружение владельцы автомобилей Lada Kalina и Granta.

От ключа

Свое «расследование» мы начинаем с того, что вставляем ключ в замок зажигания и пробуем завести мотор. Слышим, как вращается коленвал без какого-либо сопротивления, а значит, механической связи с распределительным валом у него нет. Это свидетельствует о том, что у Датсуна либо порвался ремень ГРМ, либо на ремне срезало зубья. Замена ремня привода ГРМ на этом двигателе предусмотрена на пробеге 75 000 км, редакционный прошел 67 695 км — похоже, его ремень пришел в негодность раньше. Проверим свою гипотезу, сняв верхнюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ.

Считаем зубья

Верхняя крышка держится на четырех винтах под внутренний шестигранник 5 мм, и их надо открутить. Снимаем крышку. На первый взгляд ремень ГРМ цел, на ощупь — нормально натянут. Провернем коленчатый вал еще раз и посмотрим, вращается ли распредвал. Снова поворачиваем ключ в замке зажигания и видим, что коленчатый вал крутится, а распределительный остается на месте. Делаем вывод: машина встала из-за срезанных зубьев ремня ГРМ.

Чтобы убедиться в этом, открутим нижнюю крышку защитного кожуха ремня, которая скрыта за шкивом коленчатого вала. Чтобы к нему добраться, мы сняли защиту моторного отсека, грязеотражающий кожух и ремень привода вспомогательных агрегатов. После этого можно спокойно снять и сам шкив коленвала. И наконец, открутив болты крепления нижней защитной крышки кожуха (такие же, как у верхней), снимаем ее. Оттуда вываливаются обрезки ремня и грязь. Убираем дистанционную шайбу и видим огромное количество срезанных зубьев. Значит, наши предположения о причине поломки подтвердились. Разберемся, почему так произошло.

Кто виноват

Первым делом проверяем состояние помпы. Для этого ослабляем натяжной ролик с помощью ключа «на 15» и снимаем ремень ГРМ. Пробуем, насколько легко вращается помпа. Конечно, она не в идеальном состоянии, но вращается нормально, без люфтов и каких-либо серьезных подклиниваний. Это говорит о том, что помпа в порядке и срезание зубьев ремня не ее заслуга.

Следом за помпой проверяем натяжной ролик. Подшипник вращается без каких-либо подклиниваний. Получается, и он не был виновником повреждения ремня ГРМ.

Внимательно рассмотрим сам ремень. Если его вывернуть, станут видны участки, где отсутствуют зубья. Интересно, что везде, где зубья остались, есть надрывы, в том числе глубокие. Видимо, можно выносить приговор ремню ГРМ. Правда, причиной такой проблемы, как у редакционного Datsun mi-Do, может быть и подклинивание клапанов в направляющих, к которому приводит использование некачественного топлива.

Версия с топливом

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Чтобы проверить версию о некачественном топливе, необходимо снять головку блока цилиндров и продефектовать ее. Предварительно мы сняли навесное оборудование, а затем, открутив болты крепления, и саму головку. На ней, точнее на клапанах, заметны следы контакта с поршнями. Если посмотреть на клапаны сбоку, будут видны зазоры, из чего легко сделать вывод, что клапаны гнутые. Все восемь.

Причиной сдвига клапанов в направляющих могут быть лаковые отложения, которые скапливаются на впускном клапане. Снимаем его. Клапан гладкий, следовательно, топливо тут ни при чем. Распредвал также оказался в хорошем состоянии: с чистыми кулачками, без повреждений, износа и следов прихвата. Кого-то могут насторожить следы износа на отдельных участках, но это допустимо. Значит, распредвал, в замене которого нет необходимости, тоже не мог стать причиной повреждения ремня ГРМ.

Фатальное столкновение

Наш обзор будет неполным, если мы обойдем стороной цилиндропоршневую группу двигателя. На двигателе, который мы показываем, стоит облегченная ШПГ, а это чревато тем, что при столкновении поршней с клапанами часто загибаются шатуны. Четко определить, насколько сильно они пострадали, в данном случае очень трудно, потому что фатальное столкновение с клапанами пережили все поршни. То есть повреждение получили все шатуны, но какие-то могут оказаться погнуты больше, а какие-то меньше. Проведем небольшую диагностику и оценим их состояние.

Попутно покажем, как проверить состояние катколлектора, точнее керамических сот нейтрализатора, — чтобы потом не гадать, все ли в порядке с этой деталью. Сделать это очень просто. Главное — иметь удобный фонарик на длинной трубке. Выкручиваем датчик кислорода, вставляем в одну из труб катколлектора фонарик, подводим его к сотам и через отверстие, предусмотренное для датчика кислорода, четко видим керамические соты. На нашей машине они в хорошем состоянии, а значит катколлектор исправен. К слову, аналогичным способом можно проверить эту деталь на любом автомобиле.

Вернемся к шатунно-поршневой группе. Есть способ оценить, повреждены ли шатуны, не разбирая двигатель. Для этого берем индикаторную головку и прикладываем к поршням, находящимся в верхней мертвой точке (ВМТ). У нас в таком положении второй и третий поршни, поэтому сначала оценим, насколько утоплены они, а затем, провернув коленчатый вал, — первый и четвертый. Мы выяснили, что поршень второго цилиндра утоплен на 0,5 мм. Учитывая, что максимально допустимое значение 0,12 мм, делаем вывод, что шатун загнут.

Если у вас нет индикаторной головки, используйте линейку и щуп. Точность измерений тут не главное: если шатун загнулся, расстояние между приложенной к поршню ребром линейкой и щупом будет в диапазоне десятых долей миллиметра.

Ищем легкий путь

Выявив проблему, снимем поршни. Для этого придется открутить поддон. И тут нас ждет одна неприятность... Напомним, что на нашем автомобиле стоит автоматическая коробка передач и установлен алюминиевый поддон. Два болта его крепления перекрыты картером коробки передач. По идее, чтобы добраться до этих болтов, надо снять и коробку. Но мы нашли выход из положения! Ослабляем болты крепления нижней опоры силового агрегата, выкручиваем болты крепления коробки к блоку, снимаем их и ставим удлиненные, после чего смещаем коробку передач относительно блока. Получился небольшой, порядка 12–15 мм, зазор — там как раз пройдет головка ключа на 10 мм, которым мы и откручиваем винты поддона. Радует одно: в ближайшее время производитель обещает сделать так, что поддон можно будет снять не трогая коробку передач.

Открутив нижнюю головку шатуна, поднимаем поршень и изучаем. На «юбке» уже видны незначительные повреждения. Графитовая поверхность частично изношена, есть царапины и вертикальные риски. Такой поршень желательно поменять.

Цена вопроса

Конечно, можно сэкономить и поставить такие же поршни, только новые, но мы решили использовать поршни новой конструкции, которые с недавних пор устанавливают на вазовских моторах. Эти поршни при обрыве или повреждении ремня ГРМ не гнут клапаны, а значит, если это снова случится, нам не придется делать аналогичный затратный ремонт. Правда, и нынешний ремонт будет недешевым. По нашим подсчетам, замена ШПГ, комплекта ремня ГРМ, помпы и необходимых прокладок обойдется примерно в 50 000 рублей.

Вывод простой: в случае с вазовским мотором нужно следить за состоянием ремня привода ГРМ, особенно если пробег больше 60 000 км. При появлении намеков на повреждение такой ремень надо сразу заменить, а чтобы обезопасить мотор от серьезных поломок, можно поставить модернизированные поршни.

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