«За рулем» перечисляет факторы, которые могут уменьшить либо увеличить пробег, но многое зависит от вашей манеры езды и обращения с автомобилем.

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Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?

Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.

Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:

Аварийный выход мотора из строя. Это когда двигатель глохнет, не заводится и, возможно, не проворачивается.

Это когда двигатель глохнет, не заводится и, возможно, не проворачивается. Ухудшились показатели двигателя. Мотор заводится, но присутствуют: огромный расход масла, дымление, снижение мощности, плохой пуск из-за заросших нагаром свечей.

Резьба свечей зажигания в масле. Значит, его много в камере сгорания. А это следствие плохого уплотнения поршней в цилиндрах — капиталка не за горами.

Если не следить за приводом ГРМ

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Аварийный выход из строя чаще всего бывает при обрыве ремня ГРМ, и тогда, возможно, дело обойдется ремонтом головки блока цилиндров. Все это — при условии, что мотор «втыковой». Произойти это может уже на 70 000 км пробега.

У эксплуатировавшихся в нашей редакции Лады Гранты и Датсуна mi-DO с восьмиклапанными моторами ремни порвались раньше, чем наступил заявленный производителем срок замены. В сервисной книжке автомобилей замена предписана при пробеге 75 000 км. В итоге — капиталка! Тот же эффект могут дать вышедшие из строя ролики ремня ГРМ и насос системы охлаждения.

Чтобы избежать проблем, советую проверять ремень при пробеге 30 000 км и далее при каждом ТО. Принудительно меняйте его каждые 60 000 км.

Вот такой комплект деталей и узлов нам пришлось установить в мотор mi-DO после обрыва ремня ГРМ. На запчасти потрачено 35 000 рублей. Мы сделали ремонт сами, а московские автосервисы взяли бы с нас 15 000–35 000 рублей за аналогичную работу.

При бережной эксплуатации и правильном техническом обслуживании двигатель переднеприводной Лады может проехать до 300 000 км, и только после этого владелец начнет замечать явные потери характеристик. Однако от некоторых проблем никто не застрахован. Например...

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Так выглядят камеры сгорания двигателя с сильным масложором.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Советую приобретать фильтры в крупных сетевых магазинах запчастей. Вероятность купить подделку при этом значительно ниже. Масла лучше покупать на именитых сетевых АЗС.

Неквалифицированное техническое обслуживание

Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.

Юбка поршня и кольца покрыты глубокими царапинами — мотор явно поработал на песковоздушной смеси.

Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью. Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.

Неправильная эксплуатация

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Бензин может также серьезно снизить ресурс двигателя. Низкое октановое число приводит к детонации, которую не сможет компенсировать блок управления. Смолы приводят к закоксовыванию деталей мотора. Повышенное содержание серы образует в цилиндрах серную кислоту, которая разъедает детали из цветных сплавов.

Советую заправляться на известных брендовых заправках и топливо использовать с октановым числом не меньше разрешенного в инструкции к автомобилю.

Как продлить ресурс двигателя?

Очевидно, что к автомобилю Lada можно относиться очень по-разному. Для кого-то это «тачка» на пару лет — перебиться, пока закончатся трудные времена. Кто-то свою новенькую Весту холит и лелеет. Но со временем отношение к машине становится все менее трепетным.

Те, кто хочет максимально продлить ресурс своих автомобилей, должны:

Менять масло чаще, чем предписывает регламент, примерно в два раза.

Использовать качественные расходные материалы и комплектующие.

Не перегружать двигатель. Вредны как частые раскрутки «до отсечки», так и езда с педалью «в пол» на малых оборотах — внатяг.

Эксплуатация машины с прицепом уменьшает ресурс мотора.

Следить за тепловым режимом двигателя. Не давать большой нагрузки холодному мотору и не допускать перегрева летом.

Два козыря вазовских моторов

1. Дешевизна ремонта. Она обусловлена несколькими факторами:

Конструкция двигателя знакома почти любому мастеру.

Всегда в наличии нужные для ремонта инструменты и приспособления.

Сравнительно недорогие запчасти.

2. Можно купить новый двигатель ВАЗ за относительно небольшую сумму. Восьмиклапанный мотор обойдется в 40 000–50 000 рублей, а шестнадцатиклапанный — до 70 000 рублей. При этом, для примера, самый доступный двигатель Renault К4М, который ставят на Logan, а раньше и на Ладу Ларгус, обойдется минимум в 104 000 рублей.

Комментарий специалиста

Виктор Леликов, сотрудник компании «ООО „АТД“ — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями»

Виктор Леликов, сотрудник компании «ООО „АТД“ — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями»:

Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.

Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд «За рулем» перечисляет факторы, которые могут уменьшить либо увеличить пробег, но многое зависит от вашей манеры езды и обращения с автомобилем. Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд





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Фото: «За рулем» и фирмы-производители