Перечень всех эксплуатационных жидкостей обычно есть в инструкции по эксплуатации. Недавно к нему кое-что добавилось. А еще эксперт «За рулем» рассказал, в каком случае имеет смысл отойти от рекомендаций завода.

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Лада Веста родилась на АВТОВАЗе в сложное время, когда все явственнее чувствовалось влияние французской платформы Global Access (в прошлом В0), разработанной фирмой Renault. А французы, в свою очередь, используют многие агрегаты фирмы Nissan.

Тем не менее в качестве двигателей использовали вазовские: 21129 и 21179. Коробки передач тоже отечественной разработки — механическая 21807 и роботизированная 21827. Также есть модификация с французской ручной коробкой JR5. А к настоящему времени гамма агрегатов, устанавливаемых на машину, расширилась за счет ниссановского двигателя Н4М и вариатора Jatco JF015e.

Теперь подробно о том, какие жидкости следует применять в тех или иных агрегатах Lada Vesta.

Бензин

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Завод разрешает заливать в бак неэтилированные бензины с октановым числом по исследовательскому методу 92, 95, 98. Все они, само собой, должны отвечать классу 5. Собственно, других сейчас на бензоколонках как бы и не продают. Заезжать советую только на брендовые колонки. И там выбирайте пистолет с надписью 95. Почему не 92-й? С ним вазовские моторы склонны к детонации. Ну а топливо с октановым числом 98 — неоправданный перерасход средств.

Инструкция к машине говорит то же самое: «Предпочтительным топливом для Вашего автомобиля является бензин с октановым числом 95». Дальше мы далеко не везде будем слепо следовать инструкции, но топливо — это главная движущая сила и главная статья расходов.

Из присадок могу посоветовать использовать осушители топлива — только в зимний период. Все остальное — от лукавого.

Моторное масло

Здесь уже нет никаких «предпочтительных» масел! Во все моторы Весты можно наливать любое масло с уровнем качества по API SL или SM, а также SN. Вязкостные параметры масла завод закладывает тоже чересчур широкие. Лучше ограничиться следующими диапазонами вязкости в зависимости от температуры:

Минимальная температура воздуха, °С Класс вязкости по SAE Максимальная температура воздуха, °С —40* 0W-40 30 —30 5W-30 25 —30 5W-40 35 —25 10W-30 25 —25 10W-40 35

* Жирным шрифтом выделены оптимальные масла для эксплуатации в России.

Если в вашем регионе бывает температура ниже 40°С, то имеет смысл заливать масла типа 5W-50.

Сколько масла нужно для замены?

Для замены масла во всех двигателях следует покупать пятилитровую канистру масла, кроме мотора 21129 со штампованным стальным поддоном, которому достаточно 4 л. При этом мотор Н4М останется без единой капли на доливку.

Менять масло лучше почаще, чем советует инструкция. При тяжелых условиях эксплуатации вдвое чаще — раз в 7500 км. Присадки качественному маслу не нужны.

Антифриз системы охлаждения

С завода залит карбоксилатный антифриз Sintec Antifreeze Lux G12. Цвет антифриза — красный.

Доливать при утечках и ремонтах системы следует такой же. Допустимо применение антифризов других производителей, изготовленных по спецификации G12. Полная емкость системы 7 л, но обычно даже при размыкании всех патрубков достаточно 5 л.

Профилактическая замена охлаждающей жидкости производится через каждые 90 000 км пробега.

Масла и жидкости коробок передач

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Сервисная книжка к автомобилю рекомендует замену масла в механических и роботизированных коробках передач при пробеге 180 000 км. По опыту эксплуатации автомобилей парка «За рулем» это слишком большой интервал. Коробки в наших условиях нуждаются в обновлении масла каждые 60 000 км.

Масла на замену нужно приобретать 3 литра. Класс качества API GL-4, GL-5. Уровень вязкости SAE 75W80. При использовании качественного масла в присадках необходимости нет.

Все то же можно сказать и про вариатор, у которого замена масла инструкцией не предусмотрена вовсе. Меняя жидкость раз в 60 000 км, вы продлите жизнь дорогостоящего агрегата.

Необходимое количество зависит от метода, примененного при смене. Для максимально полного обновления лучше приобрести две четырехлитровых канистры.

Тормозная жидкость

Инструкция рекомендует замену не реже чем раз в 45 000 км. Заливать можно любую жидкость стандарта DOT-4. Все они полностью совместимы, а тесты, проведенные нашим издательством, говорят, что в сетевых магазинах автозапчастей подделки не попадаются.

Полная емкость системы немного превосходит пол-литра, а потому для качественной замены советую купить один литр жидкости.

Стеклоомывающая жидкость

Емкость бачка — 4,7 л. Во избежание засорения советую заливать жидкость по сезону и через сеточку.

Хладагент системы кондиционирования

Марка указана на табличке под капотом. Замена — только на специализированном оборудовании. А заправить его могут, для справки, 0,475 кг. Это — полная заправочная масса.

Самая простая рекомендация

Заливать в свою машину следует только хорошие жидкости. Не экономьте, и машина долго прослужит вам верой и правдой.