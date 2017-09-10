Chevrolet Aveo после 170 000 км: детальный разбор (+ видео)

Эксперты «За рулем» разобрали Aveo до винтика, оценили состояние всех узлов и агрегатов, подбили эксплуатационные расходы и вынесли вердикт, который заинтересует и владельцев других автомобилей концерна General Motors, в том числе популярных на вторичке моделей Opel и Daewoo.

Немало кровушки выпил из нас Aveo за семь лет и 170 тысяч пройденных километров. Правда, жизнь мы ему тоже уготовили нелегкую — проверяли его стойкость и на марафоне «60 часов „За рулем“, и в многочисленных пробегах на север и юг, и холодными пусками в климатической камере, и прочими тестами.

Aveo все испытания переносил тяжело — это подтверждает один из самых высоких показателей «рубль/км» среди одноклассников. О своей ненадежности машина заявила еще на первых скоростных испытаниях и с тех пор так и не исправилась.

Chevrolet Aveo 1.6 Изготовитель — Автотор, Калининград

Год выпуска — 2012

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2012 года

Пробег на момент отчета — 170 000 км



В гарантийный период больше всего хлопот доставил двигатель: выходили из строя датчик давления масла, система управления фазовращателями, ломался задающий диск датчика положения распредвала. Почти не осталось родных деталей в системе охлаждения. Часто и бессистемно включался электровентилятор из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости, — отдельно он не продается, заменили в сборе с корпусом термостата. Шланги, идущие к радиатору отопителя, разбухли к 130 000 км — пришлось покупать новые. С помощью ультрафиолетового фонарика обнаружили, что подтекает насос системы охлаждения. Поменяли! А уже на финишной прямой треснул расширительный бачок.

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В подвеске с периодичностью 30 000–40 000 км выходили из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Дважды мы меняли амортизаторы (сейчас они опять потеют), один раз — задние пружины (левая сломалась). Передние тормозные колодки служили не более 40 000 км, диски — 60 000 км. Маловато! Зато задние барабанные колодки ­продержались 160 000 км — отличный результат.

При пробеге 130 000 км заменили ахиллесову пяту опелевских моторов — модуль катушек зажигания. Обидно покупать килограммовый сгусток высоких технологий из-за перебоев искрообразования в одном цилиндре. На большинстве моторов катушки индивидуальные, ­работают каждая на свой цилиндр.

К 125 000 км вышел из строя датчик положения педали сцепления. Еще спустя 20 тысяч обновили комплект сцепления, а заодно заменили подтекающий задний сальник коленвала. Одновременно пришлось ремонтировать привод заслонок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И список неисправностей на этом не заканчивается — о них мы расскажем по ходу разборки.

Выводы по двигателю и трансмиссии нашего автомобиля применимы ко многим другим автомобилям производства концерна GM, например Astra H, Astra J, Zafira B, а также Chevrolet Cruze.

ДВИГАТЕЛЬ

Chevrolet Aveo T300 оснащали 16‑клапанным 1,6‑литровым двигателем GM мощностью 115 л.с. с ремённым приводом ГРМ. По спецификации Chevrolet мотор называется F16D4, он же опелевский Z16XER. Практически все достоинства и недостатки рассматриваемого нами двигателя присущи и его старшему брату Z18XER, который также ставили на многие модели GM.

Из технических решений, обеспечивающих долговечность и хорошую ремонтопригодность: чугунный блок цилиндров, плавающий поршневой палец, форсунки подачи масла на днища поршней для дополнительного охлаждения и теплообменник. А от гидротолкателей в пользу регулировочных стаканчиков отказались напрасно. Даже в столице непросто найти фирму, которая отрегулировала бы клапаны за вменяемые деньги. Поэтому владельцы игнорируют эту операцию, что не лучшим образом сказывается на ресурсе агрегата. Впрочем, регулировать клапаны приходится довольно редко — раз в 100 000 км. Но если автомобиль ездит на газе, проводить упомянутую операцию придется в полтора-два раза чаще. Болезнью моторов этого семейства является течь многочисленных стыков теплообменника из-за того, что уплотнения (резиновые колечки) ненадежны. На нашем моторе они задубели окончательно, однако течи пока нет.

Неудобна посадка шкивов, совмещенных с муфтами регулировки фаз газораспределения, - носки распредвалов лишены шпонок. В наш мотор не раз лазили сотрудники дилерских центров, поэтому невозможно сказать, на какой стадии разворотили задающее кольцо датчика положения распредвала. Ремонтники погнули и носок форсунки, подающей масло на днище поршня: щека коленвала терлась, терлась да и обломила тонкую трубочку. А без охлаждения поршня маслосъемное кольцо залегло — отсюда и повышенный расход масла.

1. Клапанный механизм. Износ стержней и торцов клапанов практически отсутствует. Фаска на впускных клапанах изношена мало. На выпускных клапанах износ несколько больше, необходима шлифовка. Клапанные пружины не просажены и полностью работоспособны.

Сальники клапанов задубели, но пока исправно удерживают масло. Зазоры в ГРМ у нескольких клапанов вышли за пределы ­допуска.

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2. Привод ГРМ. По регламенту ремень меняют каждые 150 000 км. Судя по состоянию второго ремня, советуем владельцам сократить интервал замены до 120 000 км. Полезть в привод ГРМ гораздо раньше может заставить муфта регулировки фаз газораспределения (с чем мы и столкнулись). А заодно есть смысл заменить и ремень ГРМ.

3. Теплообменник имеет сложную конструкцию со множеством каналов и уплотнений. Многие владельцы жалуются на негерметичность — нас эта беда миновала.

4. Масляный насос. Имеется одна глубокая царапина на торцевой поверхности. Такой дефект снижает производительность насоса, но на здоровье двигателя это не скажется. Редукционный клапан исправен.

5. Головка блока цилиндров. Привалочная поверхность абсолютно плоская, в шлифовке не нуждается. Сёдла выпускных клапанов изношены довольно сильно, при ремонте необходима фрезеровка. Налёта в камере сгорания при разборке обнаружилось много, особенно в цилиндре, где поршень лишился масляного охлаждения.

6. Блок цилиндров. В зоне перекладки поршня износ составляет 0,04 мм. Эллипсность — около 0,03 мм. Отсутствие ­следов хона на стенках цилиндра говорит о необходимости расточки под ремонтный размер.

7. Коленчатый вал. На коренных и шатунных шейках износ не превышает 0,01 мм, задиров не обнаружено. Вкладыши имеют легкие повреждения — возможно, от холодных пусков.

8. Поршневая группа. Износ поршней заметен по значительному истиранию антифрикционного покрытия юбки. Зазор в цилиндрах — около 0,1 мм, на новом моторе должен быть 0,03–0,05 мм. Кольца изношены на 60%, но сохранили упругость. Отложения нагара значительные. В одном цилиндре маслосъемные кольца залегли.

На стенках цилиндров следов хона практически не осталось, но специальные канавки в верхнем поясе цилиндра способны обеспечить сохранение масляной пленки в самом горячем месте.

Маслосъемные кольца в поршне, оставшемся без охлаждения из-за обломанной масляной форсунки, залегли.

Замеры цилиндров подтверждают необходимость расточки под первый ремонтный размер.

Выпускные клапаны и их сёдла после ­механической обработки еще походят.

Коленчатому валу 170 000 км не приговор. Шейки вала отполировать, вкладыши заменить — и в путь.

Вердикт по результатам разборки: двигатель без оперативного вмешательства проходит еще около 30 000 км. Дальше расход масла и стук поршневой начнут прогрессировать лавинообразно.

ТРАНСМИССИЯ

Механическая пятиступенчатая коробка относится к опелевскому семейству F17. С ней нас познакомил еще Opel Kadett E, который переродился в популярнейший когда-то в России седан Daewoo Nexia. Древняя коробка надежно работает с двигателями слабее 100 л.с. и быстро изнашивается в связке с более мощными моторами.

Замена масла в коробке не преду­смотрена, и мы решили проверить обоснованность столь громкого маркетингового заявления. Результат: к концу нашего длительного ресурсного теста коробка передач начала гудеть, причем шум всё нарастал. Разборка выявила сильные повреждения колец и роликов подшипников, на которых вращается коробка дифференциала. Заметили мы и небольшие выкрашивания поверхности вторичного вала, по которой работают ролики переднего подшипника. На самих роликах тоже заметны мелкие каверны. Но состояние всех шестерен и даже синхронизаторов удовлетворительное.

1. Механизм сцепления изношен и требует замены вместе с маховиком.

2. Подшипники первичного вала нужно обновить.

3. Вторичный вал с шестернями и муфтами синхронизаторов. На поверхности вала под передним подшипником видны следы выкрашивания — вал необходимо поменять. Состояние синхронизаторов удовлетворительное, еще послужат.

4. Коробка дифференциала с ведомой шестерней главной передачи. Повреждения обоих подшипников сильные — безоговорочная замена. Шестерни дифференциала пока еще живы.

5. Вилки переключения передач выглядят как новые. Даже пластиковые наконечники вилок почти не изношены.

Рабочая поверхность маховика подгорела и растрескалась.

Ролики переднего подшипника постепенно привели к выкрашиванию поверхностного слоя вторичного вала.

Поверхность роликов выкрошена.

Наружные кольца обоих подшипников коробки дифференциала имеют глубокие повреждения рабочей поверхности.

Вывод: меняйте масло каждые 60 000 км вопреки рекомендации производителя — и коробка проживет намного дольше! Износ уже второго комплекта механизма сцепления критичен. Видны прижоги на поверхности нажимного диска. Еще хуже выглядит рабочая поверхность маховика, на которой заметны цветá побежалости и даже небольшие растрескивания. Смазка в выжимном подшипнике высохла — потому он шумит. Необходима замена всего комплекта вместе с маховиком.

КУЗОВ

Кузов Aveo неплохо сопротивляется коррозии. Ржавчины нет даже в тех местах, где пороги немного замяты. Нет ее и в скрытых полостях дверей. На фоне этой благостной картины очень выделяется низкая коррозионная стойкость саморезов крепления подкрылков, щитков и переднего бампера к кузову. Многие отвернуть просто невозможно. Совет владельцам: если отвертываете крепеж, смажьте его, чтобы потом беспроблемно разобрать соединение.

В моторном отсеке лонжероны, ­брызговики и прочие элементы передней части кузова не имеют ржавчины.

Приводы замков и электростеклоподъемники работают удовлетворительно. В салон не проникает влага, под ковриками сухо, в чем мы убедились, демонтировав передние сиденья.

Вывод: уровень коррозионной стойкости кузова высок. Дополнительный антикор имеет смысл наносить в местах кузовного ремонта. Радиатор системы охлаждения и конденсатор кондиционера забиты грязью, - их нужно помыть, желательно — сняв с автомобиля.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрика отработала на «удовлетворительно». Стартер стоит уже второй, подшипники генератора подвывают, у щеток мизерный остаточный ресурс.

Фары и фонари сохранили герметичность, светоотражающее покрытие не облезло. Свет фар и изначально был не очень, а сейчас едва проникает сквозь мутные колпаки. Фары пора менять! Жгуты проводов сильно затвердели и гнутся совсем плохо. Это может привести к трещинам в изоляции, попаданию влаги и коррозии проводников.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

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Разборка подтвердила, что надежность ходовой части Aveo невысока: потёки жидкости на трех амортизаторах, люфтящие шаровая опора и наконечник рулевой тяги. Правда, рулевой механизм и насос гидроусилителя не текут, да и все магистрали до сих пор герметичны. Но жидкость почернела и нуждается в замене.

Резиновые элементы сайлент-блоков рычагов и балки задней подвески покрыты сеткой мелких трещин — их кончина предопределена. Состояние передних тормозных механизмов — рабочее. Третьи за жизнь автомобиля тормозные диски достигли предельного износа. Передние тормозные цилиндры герметичны, но их пыльники уже неэластичны.

Задние тормозные барабаны — родные. Второй комплект задних тормозных колодок только успел приработаться. Но штуцеры прокачки удалось отве­рнуть только после месяца размачивания проника­ющими жидкостями.

ИТОГ

Итак, с Aveo мы расстаемся. А сколько нужно выложить сейчас за ремонт, чтобы устранить все косяки? Прикинем сто­имость запчастей и работ по их замене: перетряхнуть ходовую — 30 000 рублей, заменить фары — 7000 рублей (оригинал обойдется примерно втрое дороже). Плюс исправить дефекты лакокрасочного покрытия, провести антикоррозионную обработку, устранить прочие мелкие неисправности. На круг выходит около 70 000 рублей. Получается, что сто­имость одного километра, пройденного на Aveo, вырастает с 5,77 до 6,19 рубля. Дорого для относительно бюджетного автомобиля.

Но если вы думаете иначе, настоятельно не рекомендуем переходить рубеж 200 000 км. На этом пробеге потребуют ревизии двигатель и коробка. И вам придется раскошелиться на 150 000 рублей, чтобы восстановить их здоровье. Не исключено, что к этому сроку навалятся и другие неисправности, на устранение которых тоже понадобятся немалые суммы. Поэтому самое время сказать: прощай, Aveo!

Готовить публикацию автору помогали Геннадий Емелькин и Денис Панов.

Редакция благодарит автомобильно-технический центр «Механика» за помощь при проведении измерений деталей двигателя, а также автомототехцентр «Гараж Самообслуживания № 1» за техническую поддержку при подготовке материала.

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