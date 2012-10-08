Chevrolet Aveo, Lada Granta & Largus: в ладу со скоростью

Полный сюрпризов и неожиданностей, марафон «60 часов „За рулем“ на целую неделю отрезал нас от внешнего мира, став главным событием лета.

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РЕГЛАМЕНТ «60 ЧАСОВ „ЗА РУЛЕМ“ — 2012

В течение пяти дней три новых для российского рынка автомобиля по 12 часов в день колесят по дорогам Дмитровского полигона. Большую часть марафона (примерно 54 часа) утюжат 14-километровое кольцо на максимальной скорости, оставшееся время едут по булыжнику. Все заправлены одинаковым топливом, у каждого на заднем сиденье три водоналивных манекена общей массой 210 кг.

Предстартовые приготовления в самом разгаре: пилот (он же механик) Валерий Жаринов заправляет водой 70-килограммовые манекены. Предстартовые приготовления в самом разгаре: пилот (он же механик) Валерий Жаринов заправляет водой 70-килограммовые манекены.

Заезд в боксы — только для дозаправки, смены пилота, а также экспресс-осмотра (в крайних случаях — для мелкого ремонта). Устранение неисправностей не должно занимать более часа. Не уложившийся в этот норматив автомобиль исключается из соревнования; его дальнейшее участие в заезде (если оно все же возможно) — вне зачета. Набор запчастей — приводные ремни, лампы, свечи и шины. Ежедневно — проверка уровня рабочих жидкостей. В ходе марафона фиксируем пройденное расстояние, максимальную и среднюю скорости, расход топлива, время, проведенное в боксах. Побеждает самый надежный, крепкий и безотказный автомобиль.

Сергей Воскресенский дает напутственные указания Максиму Сачкову и Михаилу Кулешову. Сергей Воскресенский дает напутственные указания Максиму Сачкову и Михаилу Кулешову.

Пронзительный писк ударил по ушам, а на приборной панели желтым зажглась контрольная лампа, едва различимая на скорости 200 км/ч. Синий «Шевроле-Авео» резко сбросил темп, а его шансы на победу в марафоне начали падать вслед за стрелкой тахометра и скоростью. Сообщив по рации о проблеме и прижавшись к отбойнику, возвращаюсь в лагерь со скоростью 40 км/ч: перед глазами маячит пиктограмма ошибки антиблокировочной системы, электроника перевела двигатель в аварийный режим, он не раскручивается выше трех тысяч. А как хорошо начиналось!

СТАРТ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый пошел! Первый пошел!

Первые 11 часов синий «Шевроле» преодолел без единого намека на неисправность, оказавшись еще и самым быстрым из нашего трио. Лишь льстящий машине топливомер стал ложечкой дегтя: «Авео» встал на трассе с пустым баком в первую же смену. Четверть часа спустя его «подвиг» повторила «Лада-Ларгус», несмотря на обещания бортового компьютера преодолеть еще минимум 35 км. Наученные опытом прошлых лет, к такому развитию событий мы подготовились: закрепили в багажниках пятилитровые канистры с топливом, исключив таким образом необходимость выезда на трассу технички.

Дальше пошло как по маслу: просчитав максимально допустимую дистанцию для «Авео» и «Ларгуса», перестали смотреть на указатели расхода, быстро вошли в ритм и начали штамповать круги. В напряжении держала только погода — свинцовые тучи, затянувшие небо над полигоном, время от времени проливались сильнейшим ливнем, а шквалистый ветер на открытых участках скоростного кольца заставлял бороться с автомобилями, чтобы удержать их на траектории.

«Ларгус» демонстрирует на трассе самое надежное поведение. И самую низкую скорость. «Ларгус» демонстрирует на трассе самое надежное поведение. И самую низкую скорость.

Приходилось сбавлять скорость из-за угрозы аквапланирования и недостаточной видимости. И все же происки небесной канцелярии не помешали составить мнение и сделать первые выводы. Самый быстрый — «Шевроле-Авео». На подсыхающей вечерней трассе 115-сильный седан проезжал круг за 4,31 с, то есть быстрее «Гранты» и «Ларгуса» на 25 и 37 с соответственно. Расплатой за высокую скорость стал самый нескромный аппетит: пилоты «Авео» проезжали за смену лишь 238 км. Немногим экономичнее оказался «Ларгус», однако за счет более объемистого бака (50 л против 46 л у «Авео») тольяттинский универсал стабильно проезжал на пару кругов больше. «Лада-Гранта» и вовсе преподнесла сюрприз: покрывала по 300 км между заправками и радовала на редкость точным топливомером.

Вспоминая, сколько хлопот доставил первый день прошлогоднего марафона, практически безоблачное начало «60 часов „За рулем“ —2012 вызвало в лагере нескрываемую радость: на обязательном вечернем осмотре не выявлено ровным счетом никаких поломок, а износ шин практически незаметен.

ДНЕВНИК МАРАФОНА

ВТОРНИК. ПЕРВЫЕ НЕПОЛАДКИ

Сергей Канунников вернулся в боксы спустя час после начала смены: на скоростной прямой «Шевроле-Авео» внезапно зажег контрольную лампу антиблокировочной системы и сбросил обороты. Гена Емелькин со товарищи кинулись на поиски дефекта. Сняли-поставили разъем антиблокировочной системы, обнулили сканером ошибку. Истинных причин отказа не нашли, все было в норме. Машина ожила, но потеряла 11 минут — достаточно, чтобы отбросить «Авео» на третье место.

На затяжных спусках скоростного кольца удавалось положить стрелку спидометра даже на самой медленной «Ладе-Ларгус»… На затяжных спусках скоростного кольца удавалось положить стрелку спидометра даже на самой медленной «Ладе-Ларгус»…

До конца дня все шло гладко, машины исправно наматывали зачетные километры. Вчерашние тучи сменились менее угрожающими облаками, а с нехарактерным для августа холодом мы примирились. Воспользовавшись сухой трассой, делаем GPS-замеры максимальной и средней скорости на круге.

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Вечером — первый двухчасовой заезд по 8-километровому булыжному кольцу. Темп во главе колонны задает «Шевроле-Авео», за ним идут «Гранта» и «Ларгус». К такой последовательности пришли, исходя из здравого смысла в оценке автомобилей: «юбка» переднего бампера «Шевроле» — в опасной близости к дорожному полотну даже на относительно ровном асфальте. Впрочем, скоро поняли: опасения преувеличены: «Авео» по силам поддерживать пусть не рекордные, но вполне приемлемые 40 км/ч. А как себя чувствует продукция Волжского автозавода? Благодаря длинноходным и практически непробиваемым подвескам обе машины способны идти по крайней мере в полтора раза быстрее, но нам важнее нагрузки, нежели скорость.

Испытание булыжником все автомобили выдержали достойно — приятный сюрприз! Испытание булыжником все автомобили выдержали достойно — приятный сюрприз!

И вновь обязательный вечерний осмотр. Проверку булыжником — во всяком случае, первую ее треть — все испытуемые выдержали на отлично. Меняем порядком истертые передние колеса «Авео». Неудивительно — он самый быстрый, а покрытие скоростной дороги сродни обычному российскому.

ДНЕВНИК МАРАФОНА

СРЕДА. ЗАМЕНА ШИН

Сегодня утром в парк внепланово вернулся Сергей Клочков: опять капризничает «Авео». Симптомы всё те же, однако на этот раз повезло — ошибка проявилась на последнем перед заправкой круге. Совместив устранение неисправности с плановым пит-стопом, выпускаем седан обратно на трассу. «Пострадавшие» водители не могут успокоиться:

— Где загорелась? На кочке?

— Нет, на ровном месте!

Неужели каждый следующий день будет начинаться подобным образом? Дневную программу откатали без происшествий, разве что у «Авео» вновь кончился бензин — пилот, впервые севший за руль «Шевроле», увлекшись, помчал на лишний круг.

«Авео» первым из троицы потребовал новые шины. «Авео» первым из троицы потребовал новые шины.

Наконец и погода порадовала! Лучи солнца прогрели кольцо, и время прохождения кругов у всех автомобилей сократилось приблизительно на секунду. С увеличением темпа подрос и расход — в среднем на литр. Не исключено, впрочем, что свою роль сыграл сильный ветер.

Вечером опять на булыжник. По завершении программы — осмотр. Обнаружили трещину термозащитного экрана выпускной трубы у «Лады-Ларгус». Поврежденную часть защиты решили удалить во избежание ее контакта с раскаленными элементами выпуска.

Разбитую противотуманку того же «Ларгуса» списали на обстрел камнями или атаку птицы.

Руководитель техцентра ЗР Геннадий Емелькин проводит тщательный вечерний осмотр. Руководитель техцентра ЗР Геннадий Емелькин проводит тщательный вечерний осмотр.

А еще обе «лады» потребовали замены передних колес. Конечно, высокая ходимость шин отчасти объясняется не слишком большими скоростями и удачными настройками подвесок. Заменили и заднее левое колесо «Шевроле», — тряска, на которую к концу дня жаловались водители, пропала.

ДНЕВНИК МАРАФОНА

РЕКОРДНЫЙ ЧЕТВЕРГ

В рыбный день ничего не сломалось — сумели покрыть на всех машинах самые большие дистанции. Даже «Авео» обошелся без традиционного заезда в боксы для обнуления пресловутой ошибки.

Парные остановки — явление нечастое. Для минимизации потерь времени требуется слаженная работа команды. Парные остановки — явление нечастое. Для минимизации потерь времени требуется слаженная работа команды.

Приятной неожиданностью стал сократившийся расход топлива у всех участников, а главная сенсация в этой номинации — «Лада-Гранта». Тольяттинский седан завершил первую смену с рекордным результатом, проехав на баке 370 км! Немногим меньше — 346 км — смогла одолеть за смену «Лада-Ларгус». «Шевроле-Авео» также показал лучший свой результат — 279 км.

Последние часы на булыжном кольце проехали на одном дыхании, а работа механиков потребовалась только для замены стертых передних шин на «Авео». «До кучи» заменили и правое заднее — все же четыре дня прошло.

ДНЕВНИК МАРАФОНА

ПЯТНИЦА. ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ

Восемь утра, а возле «Авео» уже суетятся механики со сканером в руках, неподалеку стоит пилот первой смены Сергей Канунников. С момента старта прошел ровно час, а картина повторяет вторник: ошибка антиблокировочной системы. Сергею хочется поскорей за руль, ведь до финиша марафона осталось всего 9 часов.

«Шиномонтаж имени Сергея Воскресенского». «Шиномонтаж имени Сергея Воскресенского».

В половине десятого по рации приходит SOS от Юрия Тимкина — на скорости около 180 км/ч лопнула левая задняя шина «Лады-Ларгус». Юра молодец — не дрогнул и ловко удержал машину на трассе. На помощь поспешила техничка с парнями Гены Емелькина. Похоже, под колесо попал камень или отколовшийся от покрытия острый кусок асфальта. Восемь минут спустя «Ларгус» вошел в боевой ритм и продолжил бороться за победу. Штрафные минуты начислять не стали — вины автомобиля в случившемся нет.

«Авео» же продолжал «ошибаться» антиблокировочной системой по два раза в смену. За пять дней ошибка возникла девять раз, из них семь — в пятницу. Опытным путем обнаружили, что ошибка сбрасывается, если заглушить автомобиль секунд на тридцать, выключая зажигание на ходу; последние четыре случая вылечили этим способом прямо на трассе.

Ошибка антиблокировочной системы стала для представителей «Дженерал моторс» досадной неожиданностью. Ошибка антиблокировочной системы стала для представителей «Дженерал моторс» досадной неожиданностью.

В общем, «Шевроле», к удивлению многих, по-прежнему третий. Проигрывает не только по сути французскому «Ларгусу», но и вполне русской «Гранте». Ну а обе автовазовские машины за два часа до взмаха клетчатого флага продолжали невозмутимо печатать круги, не имея на счету штрафных минут.

ДНЕВНИК МАРАФОНА

Скоро начнем подводить итоги и распределять места на подиуме. Некоторые отдают предпочтение «Ларгусу»: у него более надежное поведение на трассе. К тому же остался осадок от замены подшипников задних ступиц «Гранты» перед началом марафона: слишком велик был люфт колес, мы побоялись, что они внезапно развалятся. Сторонники «Гранты» напоминают о неточном топливомере «Ларгуса» и заметно большем аппетите.

Но всех рассудил… датчик положения педали сцепления «Лады-Гранта», неточность в работе которого привела к переводу двигателя в аварийный режим и необходимости удалить ошибку посредством сканера. Случилось это за полтора часа до финиша. На устранение неисправности ушло лишь четыре минуты, но в результате — второе место.

В конце каждой смены фиксируем пробег, время движения, количество залитого топлива и время, проведенное в боксах. В конце каждой смены фиксируем пробег, время движения, количество залитого топлива и время, проведенное в боксах.

Основная и, пожалуй, единственная претензия к «Ладе-Ларгус» — неточный указатель уровня топлива. В остальном «Ларгус» — добротный, надежный, отлично приспособленный к российским условиям автомобиль. Победа!

Здорово, что все машины уехали с полигона самостоятельно.

Всем предстоит работать в редакции, участвовать в пробегах, спецтестах. Ну а мы, собирая хозяйственный скарб и инструменты, уже прикидывали, какие машины будут претендовать на участие в тесте следующего года.

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА:

«Лада-Гранта»

«Лада-Гранта»

Вышедшие из строя еще до старта подшипники задних ступиц — напоминание о том, с чем имеешь дело. Самая невнятная из трех машин пугает задумчивостью при первом прикосновении. Отвратительная нечеткость включения передач! На коробку, видимо, просто махнули рукой (с октября на «Гранту» обещана другая, с тросовым приводом). Даже явно изменившаяся к лучшему по сравнению с предыдущими «ладами» управляемость на высоких скоростях все равно сочетается с рысканием, когда под действием ветра или неровностей «Гранта» проявляет излишнюю самостоятельность, увиливая с намеченного маршрута то передней осью, то задней. Правда, «Авео» вел себя в этих условиях даже резче, но он почти мгновенно реагировал на коррекцию рулем, а здесь, почувствовав весомость и продолжительность запаздываний, понимаешь: баранкой лучше не дергать.

И все же машина борется, причем на равных! Впервые за многие годы — без всяких скидок и «особенного» подхода. Надежный и экономичный двигатель легко и охотно реагирует на акселератор. Непробиваемые подвески радуют комфортом. Неплохие (на «Ларгусе» похуже) сиденья, самый точный и логичный топливомер. «Гранта», конечно, не лидер, но дитя автовазовского прогресса. А уж к кочкам, ямам и прочей российской неустроенности приспособлена просто здорово.

«Шевроле-Авео»

«Шевроле-Авео»

Вот ведь интересно, в самом начале почти никто не сомневался в потенциальном лидерстве этого автомобиля, по крайней мере в условиях скоростного марафона. Бойкий, вполне напористый, хотя и без низов, мотор, после 3500–4000 об/мин укладывающий соперников на обе лопатки. Продуманная эргономика рабочего места, удобное сиденье и понятный водительский инструментарий. Даже оригинальная суперкомпактная комбинация приборов при таком характере — в тему. В условиях скоростной езды приборы почти безупречны. А вот управляемость — на любителя: резкий и довольно чувствительный руль, при этом крены и валкость. А еще откровенно асфальтовые подвески.

Азарта от «Авео», конечно, через край. Особенно когда крупные цифры спидометра переваливают 200-километровую отметку. В такие моменты можно простить и слабенькие, пробиваемые на кочках подвески, и постоянную болтанку, особенно в виражах, где «Шевроле» то и дело норовит сместиться с намеченной траектории, настойчиво помогая себе обеими осями. А уж если попал колесом в едва заметную глазу продольную трещину, коих на нынешней скоростной дороге полигона предостаточно, — берегись! «Авео», извиваясь всем телом, непременно пропишет все, даже малейшие неровности. В конце концов взбалмошность, норовистость машины начинают вытеснять азарт общения с ней. Хочется сказать: «Хватит! Довольно! Хочу чего-нибудь поспокойнее. Да и побезопаснее».

Булыжник — тяжелое испытание и для подвесок «Авео», и для водителя. Шум, грохот, лязганье ограничителей и постоянный холодок внутри от возможного контакта с «шершавой» дорогой. Словом стихия этого авто — асфальт, и чем ровнее, тем лучше.

«Лада-Ларгус»

«Лада-Ларгус»

Из «Лады-Ларгус», произведенной в Тольятти, корни «Рено» торчат во все стороны. Автомобиль очень быстро формирует ощущение прочности, беспроблемности и надежности. Даже на максимальной скорости «Ларгус» воспринимается как комната психологической разгрузки. Машине, конечно, не хватает азарта, эмоций: для кого-то это минус. Зато есть живой и ровный по характеристикам двигатель, понятная и надежная управляемость. Еще — отлично сбалансированные по энергоемкости и комфорту подвески, не уступающие грантовским, а в чем-то даже превосходящие их. Не эталонные, но вполне отзывчивые тормоза.

Правда, водительское кресло даже на фоне грантовского (а ведь одна фирма!) оставляет желать лучшего. Как и комбинация приборов. Неплохо бы «короткой» коробке иметь шестую передачу, а кузову — лучшую шумоизоляцию: он слишком гулкий на мелких неровностях. С ростом скорости гул пропадает, но ощущение пребывания внутри гитарной деки остается. Зато по булыжнику хочется ехать все быстрее и быстрее: запас у подвесок огромный. В общем, недостатков куда меньше, чем достоинств.

ОБУВНОЙ ОТДЕЛ

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Шины предоставлены одним производителем — фирмой «Континенталь». Однако они разных марок: ContiPremiumContact 2 («Авео»), Barum Bravuris 2 («Гранта») и Uniroyal RainExpert («Ларгус»). У «Барума» и «Конти» асимметричный рисунок протектора и сугубо асфальтовое предназначение, дождевые «Унироял» с глубоким направленным, скорее всесезонным рисунком протектора, на первый взгляд, не очень вписывались в тему высоких скоростей. Однако минул день, другой, причем с дождями и грозами (самая что ни на есть «унирояльная» погода), и скепсис сменился удивлением. А затем уверенностью, что особенно цепкие в сырую погоду и отлично отводящие из пятна контакта воду колеса «Ларгуса» не только выдержат предложенный темп, но и с минимальными потерями доберутся до финиша. Так и получилось: экономный по отношению к шинам «Ларгус» и разносторонний «Унироял» словно созданы друг для друга. Пробитое на четвертый день заднее колесо не в счет. В итоге заменили лишь три шины: две передние по износу (отличный результат!) и одну после разрушения.

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ContiPremiumContact 2 и Barum Bravuris 2 во многом схожи. Жесткие, цепкие, прямо-таки вгрызались в асфальт (особенно в сухой), обеспечивая отменное качение и надежный контакт с дорогой. Акценты же, как всегда, расставили скорость (чем она выше, тем интенсивнее износ) и настройки шасси. «Лада-Гранта» в содружестве с «Барумом» (кстати, отлично ей подошедшим по характеру) оказалась ожидаемо бережливее «Шевроле», обутого в «Конти». Последний из-за прыти и резких траекторных колебаний уничтожал шины интенсивней (замена передних — каждые два дня). Но в целом все водители отметили именно высокую надежность и износостойкость «обуви».

Эдуард ЧМЕЛЁВ, главный конструктор проекта «Лада-Ларгус»

Эдуард ЧМЕЛЁВ

Мы благодарны журналу «За рулем» за постоянный интерес к продукции АВТОВАЗа и помощь в объективном информировании потенциальных клиентов о качестве и характеристиках наших автомобилей.

Тест очень показательный. Основные элементы автомобиля — двигатель, трансмиссия, шасси — работают в предельных режимах, и, если в конструкции есть какие-то скрытые дефекты, они обязательно проявятся. Данное мероприятие мы расцениваем как дополнительную оценку нашего продукта и принимаем во внимание даже малейшие замечания, чтобы незамедлительно улучшить конструкцию.

Должен отметить высокий профессионализм и самоотдачу участников. Всё организовано идеально — связь, заправки, расходные материалы, сбор статистических данных. Пилоты — героические люди! Не каждый сможет мчаться на максимальной скорости более двух часов подряд!

Общая атмосфера — «Ле-Ман» в миниатюре: волнения, переживания, накал страстей. Не хватало лишь зрительской поддержки. А что, если пригласить на мероприятие представителей фан-клубов автомобилей-участников? Их присутствие еще больше усилит интерес аудитории к действу.

Выражаю особую благодарность за приглашение на автополигон и буду счастлив, если пригласите принять участие в южных, северных, западных или восточных испытаниях нашего победителя — «Лады-Ларгус».

Кристофер МАЙКЛЗ, директор по качеству «GM Россия»

Кристофер МАЙКЛЗ

Основное назначение лампочек-индикаторов на приборной панели — привлекать внимание водителя к любым нештатным ситуациям и указывать ему на необходимость проведения техосмотра в сервисном центре GM. Срабатывание бортовой диагностики, скорее всего, было вызвано в данном испытании продолжительным движением на повышенных скоростях в экстремальных дорожных условиях, далеко выходящим за рамки повседневного режима вождения. Поскольку модель «Авео» успешно прошла испытание, мы просим у журнала «За рулем» разрешения на проведение анализа всех результатов диагностики с использованием тестового оборудования GM.

Сергей МЕДИНЕЦ, главный конструктор проекта «Лада-Гранта»

Сергей МЕДИНЕЦ

Марафон «60 часов „За рулем“ — объективный и весьма напряженный тест на надежность, в ходе которого можно в минимальные сроки определить уровень и качество разработки автомобиля.

Было приятно увидеть четкую и грамотную организацию мероприятия, а также работу специалистов «За рулем», чей подход к оценке автомобилей считаю прозрачным и объективным.

Для нас очень важно учесть все замечания, полученные в ходе проведения мероприятия, а мнения и советы пилотов по улучшению компонентов «Лады-Гранта» непременно будут приняты во внимание.

Что касается привода коробки передач: уже с октября на всех «грантах» в комплектации «Норма» и «Люкс» будет использован тросовый привод взамен нижнего тягового. Знаем мы также о замечаниях к работе тормозной системы. Для ее улучшения начинаем плотное сотрудничество с нашим партнером — компанией «Рено».

Наконец, подшипники ступиц задних колес. Дефектные детали забираем на АВТОВАЗ для анализа и установления причин дефекта. Затем подшипники отправим поставщику, от которого будем ожидать корректирующих действий.

ПОКАТИЛИСЬ?

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В ходе обязательного предстартового техобслуживания выявили люфт подшипников задних ступиц автомобиля «Лада-Гранта» (пробег чуть больше 1000 км). Взамен заводских купили подшипники фирмы SKF, стоимостью 600 рублей за штуку, они выдержали испытания без нареканий. Со снятыми деталями специалисты АВТОВАЗа пообещали разобраться на заводе.