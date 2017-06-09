Вчера, в 14:50 6 удивительных фактов и 2 мифа про 95-й бензин Как это часто бывает, самые привычные атрибуты автомобильной жизни кажутся настолько обыденными, что уже не вызывают никакого интереса. А между тем и про 95-й можно вспомнить много интересного.
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Если АИ-92 —
самый народный бензин в современной России, то АИ-95 — самый массовый. На нем ездят Аркана и Ларгус, Лексус и Инфинити, Вольво и Кашкай. Реально его можно заливать в двигатель практически любого современного автомобиля, кроме уж самых-самых форсированных моторов, поджатых по давлению в конце такта сжатия.
Согласно данным «Автостата», сегодня примерно половина автолюбителей России использует 95-й бензин. И этот процент может вырасти за счет того, что доля 92-го бензина будет постоянно снижаться.
При СССР Согласно ГОСТ 2084–67, в СССР было пять видов бензинов: А-66, А-72, А-76, АИ-93, АИ-98. При этом 95-го бензина не было вообще. Однако же, согласно ОСТ 38-01-9-71, в стране производился автомобильный бензин «Экстра» с октановым числом по исследовательскому методу не менее 95! Позднее вместо него незаметно и появился АИ-95.
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Следующий стандарт, ГОСТ 2084–77, уже не упоминал А-66, но 95-го в нем опять-таки не было. Зато в ОСТ 38019–75 появился АИ-95! Любопытно, что АИ-95 был единственным бензином, на который стандарт не устанавливал требование к цвету! В СССР бензины «Экстра» первоначально продавали только по талонам. При этом стоимость была той же, что и у АИ-93, — 10 копеек за литр. Справочник НИИАТ образца 1983 года, подробно расписывавший, какому автомобилю положен какой бензин, скромно указывал, что бензины АИ-95, мол, «предназначены для автомобилей с двигателями, имеющими высокую степень сжатия». И — всё, без конкретики. Впрочем, тот же справочник десятком страниц ранее указал, что для автомобилей ГАЗ-14, ЗИЛ-114, ЗИЛ 4104 и ЗИЛ-117 надлежало использовать именно бензин АИ-95 «Экстра». Наши дни В современной автомобильной истории неразбериха с октановым числом тоже встречается. Типичный пример, когда разные производители автомобилей, на которые устанавливался один и тот же двигатель, требовали применять разное топливо. К примеру, 16-клапанный мотор К4M под капотом Lada Largus требует АИ-95, а в Альмере, Логане и Сандеро может трудиться на АИ-92. В ряде случаев требование производителей заливать именно 95-й бензин является элементарной защитой моторов от неуемного желания потребителя сэкономить на заправке. Если вместо заявленного 95-го залить 92-й, то мотор это, скорее всего, переживет. Но если официально разрешить 92-й, то сразу найдутся желающие смешать его с 80-м, а это уже нехорошо. Мифы про октановое число
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Бытует мнение о том, что октановое число соответствует качеству бензина. На самом деле это не так. Просто разные бензины рассчитаны на разные моторы. И знаменитая Волга с оленем на капоте вовсе не поедет быстрее, если в нее плеснуть даже безукоризненный АИ-100. А 92-й исчез с европейских заправок вовсе не потому, что он какой-то плохой: просто современные моторы отличает большее давление в конце такта сжатия, а потому они требуют топливо с повышенной антидетонационной стойкостью. Давно среди продвинутых автолюбителей ходит и миф про октановые числа. Дескать, исследовательское октановое число (ОЧИ) определяют где-то в химлабораториях, а вот моторное (ОЧМ) — в условиях полигонов и спецдорог. На самом же деле разница в определении этих чисел состоит только в режимах работы установки УИТ (предназначена для определения октанового числа бензина по моторному и исследовательскому методам). Для определения ОЧИ обороты коленчатого вала — 600 об/мин, для ОЧМ — 900 об/мин. Кроме того, при определении ОЧМ используют подогрев смеси перед двигателем. Для справки: у АИ-95 ОЧМ соответствует 85. Условно считают, что ОЧИ характеризует свойства топлива при городском цикле эксплуатации автомобиля, а ОЧМ — при шоссейном цикле. А американцы указывают их среднее арифметическое. Что касается испытаний на реальных дорогах, то при этом определяют еще один вид октановых чисел — дорожное (ДОЧ). Его получают в ходе испытаний реального двигателя путем сопоставления пределов детонации на эксплуатационных режимах при работе на исследуемом и эталонных бензинах. В последнее время бензин АИ-95 то и дело подвергается нападкам со стороны самих же топливных компаний! На презентациях, проводимых по случаю появления на рынке новых топлив с повышенной моющей способностью, неизменно предлагают заливать в бензобаки только 98-е бензины, причем «улучшенные». Тех, кто будет по привычке лить 95-й, якобы ждут детонация, сломанные перемычки поршней и пр. На прямой вопрос, чем повинился 95-й, следует уклончивый ответ: мол, ничем не провинился, но новый бензин лучше!
Счастливого пути на хорошем бензине!
Восемь вопросов о бензине и один, но очень полезный совет автомобилистам вы найдете в этой публикации.
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