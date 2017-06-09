Неизвестные модели ВАЗа: о них никто не узнал За полвека Волжский автозавод создал немало опытных моделей разных классов и назначений. Некоторые были очень интересными и перспективными: переднеприводные компакты, амфибии и даже пикап «для романтических путешествий». Но ни одна в серию не пошла. 6 удивительных фактов и 2 мифа про 95-й бензин Как это часто бывает, самые привычные атрибуты автомобильной жизни кажутся настолько обыденными, что уже не вызывают никакого интереса. А между тем и про 95-й можно вспомнить много интересного. Разрыв в сплошной: здесь точно ловушка! Дорожная разметка у нас часто полустерта или вовсе отсутствует. Экономят и на установке дорожных знаков. Все это не облегчает водителям жизнь. А как бы поступили вы на месте водителя красной легковушки?