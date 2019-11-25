Бензин АИ‑100: лить или не лить?

На АЗС появляется бензин с октановым числом 100. Эксперт «За рулем» разобрался, в какие моторы есть смысл его заливать.

Подобное высокооктановое топливо известно давно. Несколько лет назад мы испытывали спортивные бензины c октановым числом 102, но они предназначались только для гоночных высокофорсированных моторов — на АЗС такое топливо не продавали. А теперь — бери на здоровье.

Устарел ли 95‑й

Появление «сотых» бензинов было предсказуемо. Причина не техническая, а маркетинговая. Нефтяные компании вдруг начали откровенную травлю бензинов АИ‑95. На всех презентациях, посвященных появлению топлива с повышенной моющей способностью, настойчиво предлагают ездить исключительно на АИ‑98, да еще и «улучшенном», - иначе, мол, из-за детонации разрушатся перемычки поршней и двигатель выйдет из строя. В прошлом веке так пугали и владельцев первых Жигулей, не желающих заливать дорогой высокооктановый АИ‑93. Но тут ситуация другая — нас отговаривают использовать бензин, рекомендованный автопроизводителем. Только «девяносто восьмой»!

На этом фоне появление АИ‑100 уже не выглядит странным. Может быть, на нем машина действительно поедет лучше? Автопроизводители от четкого утвердительного ответа старательно уходят. Разве что фирма Subaru рекомендовала бензин с октановым числом 98 и выше для заряженной версии Impreza WRX STI, а Nissan — для спорткупе GT-R. В Volvo заявили: «Для наших моторов, продаваемых в России, такие бензины не нужны. Для получения максимальной мощности и экономии топлива заливайте 98‑й. Остальное — под ответственность владельца». Шкодовцы, наоборот, не советовали лить «сотый», мотивируя тем, что в России использование таких бензинов плохо сказывается на ресурсе каталитических нейтрализаторов.

НАША СПРАВКА ВЫШЕ 100 %? Как октановое число (ОЧ) бензина может быть выше 100? Ведь этот показатель равен процентному содержанию изооктана в смеси с н‑гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной стойкости исследуемому топливу. Но ведь процентное содержание не может быть выше 100! Объяснение простое: речь идет об устоявшейся методике замеров. И существует много жидкостей с более высоким октановым числом, в частности спирты, анилин. Именно они и применяются при определении трехзначных октановых чисел.

От практики к теории

Высокооктановый — вовсе не синоним определениям «высококачественный» и «высококалорийный». Когда при испытаниях спортивных бензинов мы мучили шестнадцатиклапанник ВАЗ‑21126, то никакого «кайфа» от крутого бензина тот не словил.

А вот когда испытания повторили на таком же, но форсированном моторе (с повышенной степенью сжатия и иной программой управления), ситуация поменялась в лучшую сторону: прибавились и «лошади», и ньютон-метры. И это логично: резвость мотору придает не октановое число бензина, а конструкция и настройки — степень сжатия, углы опережения зажигания и управляющий софт. А задача высокооктанового топлива — успешно противостоять детонации. Кстати, на «девяносто восьмом» форсированный мотор «зазвенел». Потому что каждому мотору — свое октановое число!

При заправке «сотым» бензином Гранта, Логан или Solaris никакого ­прироста показателей не выдадут. Современный мотор довольно легко переваривает топливо с разбросом октанового числа в одну-две единицы, но это не означает, что с ростом «октана» ему становится лучше. Каждому двигателю хорошо не высокое октановое число, а оптимальное.

Получается, что особой потребности в АИ‑100 сегодня нет. Зачем же его делают? И не является ли он просто «девяносто пятым» или «девяносто восьмым» с дополнительными присадками? Выпускают ли сейчас «девяносто восьмые» бензины, или их заменили «сотыми»? На эти вопросы мы попросили ответить специалистов нефтяной компании Роснефть, которая точно выпускает «сотые» бензины.

Глазами производителя

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Роснефть не использует в производстве октаноповышающие золообразующие присадки. Компания выпускает как бензин АИ‑98, так и АИ‑100. В Москве и Санкт-Петербурге бензин АИ‑100 продается под марками Pulsar‑100 и Ultimate‑100. Они предназначены для высокофорсированных двигателей с непосредственным вспрыском, а также для моторов, рассчитанных на бензин с октановым числом выше 95. Форсункам в таких агрегатах приходится работать в более жестких условиях (высокие температуры в камере сгорания и давление). Вследствие этого возможно их быстрое закоксовывание, что отрицательно сказывается на рабочих характеристиках. ­Поэтому в бензине АИ‑100 увеличено число компонентов (таких как алкилат) с низкой склонностью к образованию ­отложений.

Сотрудники Роснефти говорят, что двигатели всегда проектируют и настраивают под бензин с определенным октановым числом. Поэтому повышением октанового числа его работу существенно улучшить не получится. Хотя положительный эффект будет проявляться благодаря предотвращению образования отложений на впускных клапанах и камере сгорания.

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Итак, всё ясно. «Сотые» бензины необходимы автомобилям с высокофорсированными двигателями. Кроме того, бензины нового поколения продолжат вытеснять «девяносто пятые» с рынка — история повторяется. Думаю, вскоре производители нефтепродуктов начнут активнее проталкивать «сотые» бензины, рассказывая об их преимуществах перед «девяносто пятыми». А может быть, и перед «девяносто восьмыми».

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Для автопроизводителя переход на высокооктановые топлива — это проявление конкурентной борьбы в стремлении снизить расход топлива и выбросы вредных веществ без потери мощности двигателей. Бензин с октановым числом 100 предназначен для автомобилей с двигателями, име­ющими высокую степень сжатия и, в большинстве случаев, оснащенными турбокомпрессором. Каждый двигатель при его разработке и доводке ориентируют на определенный диапазон работы системы топливоподачи и зажигания. При этом производитель дает рекомендации по октановому числу топлива, допустимого к использованию на таких моторах. В высокотехнологичных современных автомобилях карты работы систем топливоподачи и зажигания настолько широки, что позволяют блоку управления двигателем при эксплуатации самостоятельно адаптироваться под изменение октанового числа топлива (например, с 95 на 98 или 100), что в определенных режимах может дать прирост крутящего момента по сравнению с работой на базовом топливе. Но диапазон этих возможностей у каждого двигателя свой. Он достаточно широк у тех моторов, которыми снаряжают спортивные автомобили, а у предназначенных для массовых машин — значительно меньше. На испытаниях двигателя, доведенного фирмой «Лада Спорт», на 100‑м бензине мы получили прирост крутящего момента на 10–15 % при 2500–4500 об/мин по сравнению с работой на базовом 95‑м. Но если двигатель изначально не рассчитан на высокооктановые бензины, то возможны нарушения теплового режима и прочие неприятности. Поэтому автомобиль, заправленный 100‑м бензином, вовсе не обязан превращаться в спорткар или снижать топливную прожорливость.