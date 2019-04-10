Быстрый тест на память: бензин какого цвета годился для ВАЗов

В эпоху Жигулей цвет автомобильного бензина позволял угадать марку автомобиля.

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В семидесятые годы прошлого века цветовая гамма бензинов совсем немного уступала вазовской палитре. Нефтяники обозначали таким образом не автозавод, а октановое число своего топлива, но разнообразие марок было настолько скудным, что автомобиль распознавался без вопросов.

А-72 был бесцветным — он подходил для 407-го Москвича и 21-й Волги.

76-й был зеленым — его заливали в 408-е Москвичи.

Желтый АИ-98 никто толком видеть не мог — им заправляли только ЗИЛ-111 и ГАЗ-13.

Любопытно, что цветовая гамма не была стабильной: вскоре 76-й пожелтел, а 98-й посинел. Что касается Жигулей, то АИ-93 был тогда синего цвета.

Первые Жигули выпускались в семи различных цветах — белый, серый, палевый, вишневый, темно-зеленый, светло-голубой и синий.

Кстати, на улицах новенькие Жигули зачастую выглядели как-то странно: блеклые, тусклые, невзрачные. Однако разгадка была простой: первые владельцы не торопились отмывать кузов от защитного слоя воскового покрытия!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что на первых Жигулях не было насоса стеклоочистителя? А какие запчасти для Жигулей были особенно дефицитными? Тогда, может быть, помните, сколько стоила «копейка» ВАЗ-2101?