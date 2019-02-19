5 причин выиграть обновленную Ладу Гранту Обновленная Лада Гранта лифтбек с мотором 1.6 мощностью 98 л.с. и автоматом приехала к нам на тест-драйв. Сегодня такая машина стоит примерно 620 тысяч рублей. Но вы можете ее просто выиграть. ЗР рассказывает, как это сделать. Угадайте, какая запчасть для Жигулей была дефицитом Чтобы эта деталь служила дольше, умельцы наловчились переворачивать ее на 180 градусов для равномерного износа. Ты едешь на зеленый и ты же виноват — как такое может быть?! Перекрестки, на которых разные направления движения разделены между собой газоном, встречаются нам каждый день. Невнимательность на таком перекрестке нередко приводит к ДТП. Очередной тест ЗР, возможно, убережет вас от аварии.