Материалы по темеВАЗ-2101: любовь и кровавый исход
В начале производства Жигулей многие запчасти неожиданно становились остродефицитными. Лидировал в этом списке распределительный вал. Вслед за ним шла… крестовина карданного вала.
Чтобы эта деталь служила дольше, умельцы в ходе эксплуатации даже переворачивали ее на 180 градусов, стараясь обеспечить равномерный износ. Многие ставили фторопластовые втулки вместо игольчатых подшипников.
А дефицит исчез так же неожиданно, как и появился.Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что Жигули ВАЗ‑2105, появившиеся в конце семидесятых годов прошлого столетия, совершенно неожиданно стали попадать в хронику пожаров? Причина — самовозгорание в салоне. Виноватым оказался… карданный вал рулевого управления, которого не было у Жигулей предыдущих моделей. Причина скрывалась вовсе не в конструктивном дефекте. Оказывается, неопытные горе-мастера, снимавшие пластмассовый кожух рулевой колонки, частенько устанавливали его на место кое-как, не удосужившись должным образом проложить и закрепить жгут электропроводки. В результате карданный шарнир быстро перетирал изоляцию — и при контакте с силовым проводом, не защищенным предохранителем, возникало короткое замыкание.
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Фото: из архива автора
Фото: из архива автора
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