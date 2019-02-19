Угадайте, какая запчасть для Жигулей была дефицитом

Чтобы эта деталь служила дольше, умельцы наловчились переворачивать ее на 180 градусов для равномерного износа.

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В начале производства Жигулей многие запчасти неожиданно становились остродефицитными. Лидировал в этом списке распределительный вал. Вслед за ним шла… крестовина карданного вала.

Чтобы эта деталь служила дольше, умельцы в ходе эксплуатации даже переворачивали ее на 180 градусов, стараясь обеспечить равномерный износ. Многие ставили фторопластовые втулки вместо игольчатых подшипников.

А дефицит исчез так же неожиданно, как и появился.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что Жигули ВАЗ‑2105, появившиеся в конце семидесятых годов прошлого столетия, совершенно неожиданно стали попадать в хронику пожаров? Причина — самовозгорание в салоне. Виноватым оказался… карданный вал рулевого управления, которого не было у Жигулей предыдущих моделей. Причина скрывалась вовсе не в конструктивном дефекте. Оказывается, неопытные горе-мастера, снимавшие пластмассовый кожух рулевой колонки, частенько устанавливали его на место кое-как, не удосужившись должным образом проложить и закрепить жгут электропроводки. В результате карданный шарнир быстро перетирал изоляцию — и при контакте с силовым проводом, не защищенным предохранителем, возникало короткое замыкание.
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора
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