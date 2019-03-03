Вы не поверите, но солидности Жигулям третьей модели поначалу добавлял… красный огонек на торце двери!

В семидесятые годы каждую новую модель Жигулей ожидали как событие, она по определению должна была заметно превосходить предыдущую. Например, ВАЗ‑2103 на фоне «копейки» казался мощным, нарядным, престижным.

А одним из элементов упомянутого престижа был красный огонек, загоравшийся в торце передней двери при ее открывании. Многие владельцы таких Жигулей (машина стоила 7500 рублей, а ВАЗ‑2101 — 5500 рублей) специально покуривали в салоне, чтобы приоткрытая дверь выглядела естественно.

Но с началом удешевления производства последующих моделей фонари уступили место катафотам — и шарм улетучился.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в начале 1960‑х годов на тосненском предприятии АРЗ создали по заданию Минавтотранса РСФСР трехосный полноприводной автобус, используя элементы кузовов ЛАЗ и шасси ЗИЛ‑157?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора