Ну-ка дыхни! — можно ли развести вас на пьянку?

«За рулем» уверен, что мы все соблюдаем правила и тем более не садимся за руль выпивши. Но быть трезвым и быть невиновным — не всегда синонимы для сотрудников ГИБДД. Поэтому будет лучше выяснить сейчас, знаете ли вы, что делать, когда к вашему окошку наклоняется инспектор с трубочкой.