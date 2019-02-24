В начале 1960‑х годов на тосненском предприятии АРЗ создали по заданию Минавтотранса РСФСР трехосный полноприводной автобус, используя элементы кузовов ЛАЗ и шасси ЗИЛ‑157. В разных источниках его называют Тосно-Гаро или АТАРЗ‑63. В автобусе с колесной формулой 6×6 было 36 посадочных мест, мощность мотора достигала 110 л.с. Машина развивала на шоссе скорость до 80 км/ч и могла смело съезжать на бездорожье. Однако до серийного производства автобус-вездеход так и не дошел — застрял где-то.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на АЗЛК готовили к выпуску Москвич-минивэн?
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Фото: из архива автора
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