Автобус-внедорожник 6х6: неизвестные машины СССР

Этот прототип с колесной формулой 6х6 имел как минимум два названия, но до серийного производства он так и не добрался.

В начале 1960х годов на тосненском предприятии АРЗ создали по заданию Минавтотранса РСФСР трехосный полноприводной автобус, используя элементы кузовов ЛАЗ и шасси ЗИЛ157. В разных источниках его называют Тосно-Гаро или АТАРЗ63. В автобусе с колесной формулой 6×6 было 36 посадочных мест, мощность мотора достигала 110 л.с. Машина развивала на шоссе скорость до 80 км/ч и могла смело съезжать на бездорожье. Однако до серийного производства автобус-вездеход так и не дошел — застрял где-то.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на АЗЛК готовили к выпуску Москвич-минивэн?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

  • Интересные факты об автобусах СССР, серийных и экспериментальных, собраны в этой публикации.

Фото: из архива автора

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