ВОСЬМИМЕСТНЫЙ МОСКВИЧ
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Одной из реинкарнаций Москвича‑2141 должен был стать восьмиместный АЗЛК‑3733. Минивэну светило двойное гражданство: разработкой заинтересовался Братиславский автомобильный завод (BAZ).
Помимо пассажирской версии разработали грузовой фургон грузоподъемностью одна тонна. С 1990 года изготовили три образца этой необычной для своего времени машины, но на конвейер она так и не встала.
Интересные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, насколько необычные автомобили создавали на ЗИЛе?
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Фото: из архива автора
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