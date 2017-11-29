Восьмиместный Москвич  — несбывшаяся надежда АЗЛК

Этой разработкой завода имени Ленинского Комсомола заинтересовался сам BAZ!

ВОСЬМИМЕСТНЫЙ МОСКВИЧ

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Одной из реинкарнаций Москвича‑2141 должен был стать восьмиместный АЗЛК‑3733. Минивэну светило двойное гражданство: разработкой заинтересовался Братиславский автомобильный завод (BAZ).

Помимо пассажирской версии разработали грузовой фургон грузоподъемностью одна тонна. С 1990 года изготовили три образца этой необычной для своего времени машины, но на конвейер она так и не встала.

Интересные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, насколько необычные автомобили создавали на ЗИЛе?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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