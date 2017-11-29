Покупаем автомобиль или продолжаем копить? Опрос ЗР Цены на автомобили начали расти еще в конце прошлого года, но в этом, после повышения ставки НДС, практически каждый автопроизводитель счел своим долгом заново переписать ценники. Ну а что в связи с этим собираются делать покупатели? Их планами мы и решили поинтересоваться, проведя опрос на сайте. Полученные результаты вселяют надежду. Белорусы превратили ржавую Волгу в мечту коллекционера Одна из белорусских автомастерских сняла целый фильм о реставрации ГАЗ-24. Семейные войны: жена раскурочила автомобиль неверного супруга. А попутно — и свой Женщина застала его с любовницей, вот нервы и не выдержали. Видео инцидента попало в интернет.