Таких ЗИЛов вы не видели!

Каждому — по зеленой стрелке. И как теперь проехать?!

При проезде регулируемых перекрестков, казалось бы, никаких вопросов у водителей возникать не должно. Горит зеленый — едем, желтый и красный — стоим. Но часто можно встретить перекрестки со специальными стрелками, которые указывают на определенный порядок проезда. И здесь могут возникнуть некоторые трудности.