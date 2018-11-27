Таких ЗИЛов вы не видели!

Во второй половине 1960‑х годов ЗИЛ создал пару необычных машин с электроприводом, предназначенных для предполетной подготовки систем летательных аппаратов.

ЗИЛ И САК

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Название САК — аббревиатура от «системы аэродромного контроля». Электропривод задних колес получал энергию от 180‑сильного бензинового двигателя, вращавшего электрогенератор. Весь силовой блок размещался на буксируемом прицепе. Машина могла перевозить персонал и спецоборудование массой до тонны. Максимальная скорость составляла чуть более 30 км/ч.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Он напомнил нам, например, о первом цельнометаллическом автобусе ЗИС-154, а также о других подзабытых проектах отечественных конструкторов.

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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