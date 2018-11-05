Автобус ЗИС-154: эх, если бы не дизель...

Этот первый цельнометаллический автобус — революционный для своего времени — уступил место более простому ЗИС‑155 из-за недостатков своего дизельного мотора.

ПЕРВЫЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Автобус ЗИС‑154, выпускавшийся в 1946–1950 годах, отличал в первую очередь цельнометаллический кузов вагонного типа. Любопытно, что он был во многом унифицирован с кузовами МТБ‑82 для троллейбусов и МТВ‑82 для трамваев. Дизель с электротрансмиссией позволял обходиться без коробки передач, поэтому управлять машиной было легко.

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Достоинства этого автобуса — широкие дверные проемы и плавный ход, хорошее отопление и вентиляция, а также сравнительно большая площадь остекления. Основные недостатки, фактически похоронившие машину раньше времени, связаны с дизелем, надежность которого оставляла желать лучшего. Кроме того, в салоне было довольно шумно, а скорость не превышала 50 км/ч. В итоге «сто пятьдесят четвертый» вскоре ­уступил место более простому ЗИС‑155.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Он знает, почему не пошел в серию первый в мире автомобиль с турбореактивным двигателем, какое альтернативное топливо для общественного транспорта потеряло актуальность, что такое советский тюнинг…

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Фото: из архива автора