А знаете ли вы? Необычные факты из истории автотехники

Восемью восемь
Машина умела преодолевать полутораметровые канавы. Лебедка, расположенная между тележками, могла подавать спасительный трос как спереди, так и сзади. По асфальту ЯГ‑12 таскал нагрузку 12 тонн, по бездорожью — восемь. Он был способен взбираться на подъемы крутизной до 30 градусов, преодолевать брод глубиной 0,6 метра, продвигаться по полуметровой снежной целине. Но «наверху» приняли решение в пользу двух- и трехосных полноприводных автомобилей.
Самый красивый троллейбус
Вместо традиционных боковых стекол применили прозрачные шторки, которые могли подниматься, как бы перетекая под остекление верхней части кузова. В салоне между 32 подпружиненными сиденьями с велюровой обшивкой шла ковровая дорожка. Буферы изготавливали из хромированной стали. Нос венчала большая литая эмблема ВСХВ.
Лебедь на колесах
Примерно сто лет назад фабрикант Владимир Лебедев построил в Ярославле автомобильный завод — в рамках контракта с Главным военно-техническим управлением России: предстояло выпускать четырехместные штабные машины. Название было очевидным — Лебедь.
Прототипом Лебедя служил английский Crossley. Однако понятно, что после событий 1917 года судьба Лебедей была предрешена. Говорят, что одну машину все-таки собрали — возможно, что ею пользовался сам Лебедев. Известно также, что какое-то время на заводе изготавливали кабины и кузова для санитарных машин Renault.
Маленький проходимец
Забавных внедорожников ГАЗ-М73 было изготовлено всего две штуки — купе и пикап. Для начала 50‑х годов прошлого века они смотрелись очень необычно. Своеобразный дизайн, колесная база — два метра, малые свесы, рама, полный привод. По бездорожью «малыши» ползали лихо — на таких машинах могли ездить, к примеру, председатели колхозов, охотники, рыболовы и туристы. Однако ГАЗ и без того работал на пределе возможностей, финансирования для этих внедорожников не нашлось, а потому серийного выпуска они не дождались.
Король трассы
Рулевое управление имело гидроусилитель. Водитель мог отрегулировать наклон спинки и продольное положение своего сиденья. Панорамные ветровые стекла обеспечивали хороший обзор.
Красавец-автобус пользовался всеобщей любовью, став своего рода королем трассы. Всего выпустили 851 экземпляр, после чего машину неожиданно сняли с производства. Формально автобус не укладывался в международную конвенцию… своей шириной.
Инвалиды и дипломаты
Многие киношутки былых времен, некогда вызывавшие взрывы хохота, современной публике непонятны. К примеру, в гайдаевской «Операции »Ы”» один из самых убойных моментов был связан с заменой номера на «инвалидке». Казалось бы, поменяли один на другой — что смешного-то? Оказывается, буква Д на желтом номере указывала, что этот автомобильчик является… дипломатическим! Это и вызывало хохот в зале.
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Фото: из архива автора
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