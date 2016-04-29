А знаете ли вы? Необычные факты из истории автотехники

Первый советский автомобиль с колесной формулой 8×8, купе и пикап ГАЗ из начала 50-х и много других интересных фактов, о которых многие не подозревали.

Восемью восемь

Первый советский автомобиль с колесной формулой 8×8 появился в Ярославле в 1932 году. Машину невиданной прежде сложности торопились сделать к пятнадцатой годовщине Октября. И свежесобранный ЯГ‑12 тут же покатил в Москву, на Красную площадь.

Машина умела преодолевать полутораметровые канавы. Лебедка, расположенная между тележками, могла подавать спасительный трос как спереди, так и сзади. По асфальту ЯГ‑12 таскал нагрузку 12 тонн, по бездорожью — восемь. Он был способен взбираться на подъемы крутизной до 30 градусов, преодолевать брод глубиной 0,6 метра, продвигаться по полуметровой снежной целине. Но «наверху» приняли решение в пользу двух- и трехосных полноприводных автомобилей.

Самый красивый троллейбус

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В том, что на главной выставке страны — ВСХВ (она же ВДНХ и ВВЦ) — должно быть представлено всё «самое-самое», сомнений никогда не возникало. Поэтому в начале 1950-х годов СВАРЗ, Сокольнический вагоноремонтный завод, получил задание создать «самый-самый» троллейбус для перевозки гостей выставки. Поначалу его так и называли — троллейбус для ВСХВ.

Вместо традиционных боковых стекол применили прозрачные шторки, которые могли подниматься, как бы перетекая под остекление верхней части кузова. В салоне между 32 подпружиненными сиденьями с велюровой обшивкой шла ковровая дорожка. Буферы изготавливали из хромированной стали. Нос венчала большая литая эмблема ВСХВ.

Лебедь на колесах

Примерно сто лет назад фабрикант Владимир Лебедев построил в Ярославле автомобильный завод — в рамках контракта с Главным военно-техническим управлением России: предстояло выпускать четырехместные штабные машины. Название было очевидным — Лебедь.

Прототипом Лебедя служил английский Crossley. Однако понятно, что после событий 1917 года судьба Лебедей была предрешена. Говорят, что одну машину все-таки собрали — возможно, что ею пользовался сам Лебедев. Известно также, что какое-то время на заводе изготавливали кабины и кузова для санитарных машин Renault.

Маленький проходимец

Забавных внедорожников ГАЗ-М73 было изготовлено всего две штуки — купе и пикап. Для начала 50‑х годов прошлого века они смотрелись очень необычно. Своеобразный дизайн, колесная база — два метра, малые свесы, рама, полный привод. По бездорожью «малыши» ползали лихо — на таких машинах могли ездить, к примеру, председатели колхозов, охотники, рыболовы и туристы. Однако ГАЗ и без того работал на пределе возможностей, финансирования для этих внедорожников не нашлось, а потому серийного выпуска они не дождались.

Король трассы

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В послевоенные годы на помощь железнодорожному транспорту решили призвать междугородние автобусы. В 1953 году на московском Заводе имени Сталина начали проектировать большой автобус ЗИС‑127. В комфортабельном салоне для каждого пассажира были преду­смотрены вентилятор и лампочка, сверху — сетки для ручной клади. Все 32 пассажирских кресла с откидными спинками и выдвижными подушками обтянуты плюшем или гобеленом, внизу установлены подножки, средние подлокотники — съемные.

Рулевое управление имело гидроусилитель. Водитель мог отрегулировать наклон спинки и продольное положение своего сиденья. Панорамные ветровые стекла обеспечивали хороший обзор.

Красавец-автобус пользовался всеобщей любовью, став своего рода королем трассы. Всего выпустили 851 экземпляр, после чего машину неожиданно сняли с производства. Формально автобус не укладывался в международную конвенцию… своей шириной.

Инвалиды и дипломаты

Многие киношутки былых времен, некогда вызывавшие взрывы хохота, современной публике непонятны. К примеру, в гайдаевской «Операции »Ы”» один из самых убойных моментов был связан с заменой номера на «инвалидке». Казалось бы, поменяли один на другой — что смешного-то? Оказывается, буква Д на желтом номере указывала, что этот автомобильчик является… дипломатическим! Это и вызывало хохот в зале.

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Фото: из архива автора