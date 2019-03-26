Короткий тест на память: сколько стоила «копейка» ВАЗ?

Секретки на колесные колпаки и самодельный замок на лючок бензобака — что еще изобрели гаражные умельцы полвека назад.

Общеизвестный факт: в основе знаменитой вазовской «копейки» ВАЗ-2101 лежит Fiat 124. Поэтому первые Жигули, рожденные полвека назад в Тольятти, чем-то напоминали чудаковатых иностранцев, совершенно не приспособленных к реальности неведомой им страны.

Как следствие, у ворот советского автомагазина счастливых обладателей новеньких ВАЗ-2101, которые выложили за машину немаленькую по тем временам сумму в 5500 рублей, тут же встречали добрые «дяди», предлагавшие простейшие усовершенствования, полезные в быту.

Для начала они брали отвертку и наглядно показывали, как любой жулик во дворе мгновенно сможет открутить рассеиватели задних фонарей, чтобы потом предложить их такому же страдальцу по десятикратной цене.

Стоимость подобных услуг начиналась от 1 рубля…

Решение для защиты рассеивателей фонарей предлагалось тут же — крепежные винты закручивали изнутри багажника! Затем дяди демонстрировали, что блестящие колесные колпаки очень легко «случайно» потерять: надо бы добавить секретки. Наконец, во избежание воровства элитного по тем временам бензина АИ-93, а заодно и пробки бензобака, следовало просверлить в отбортовке лючка крошечное отверстие и продернуть тросик, закрепляемый где-то в багажнике.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что на первых Жигулях не было насоса стеклоочистителя? А какие запчасти для Жигулей были особенно дефицитными?