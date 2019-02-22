Все тормозные жидкости одного и того же класса совместимы между собой. А отличаются ли они друг от друга? Ответ на этот вопрос дают эксперты «За рулем».

Многие искренно верят в то, что все тормозные жидкости до расфасовки хранятся в одной бочке, а потому друг от друга не отличаются. Это мы и решили проверить. Для эксперимента закупили десяток флаконов с тормозными жидкостями заявленного класса DOT 4.

Что и зачем мерили

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Температура кипения «сухой» жидкости определяет безопасную продолжительность работы тормозной жидкости, не успевшей набрать влагу извне. За два-три года эксплуатации в тормозухе скапливается в среднем 3,5% воды.

Измерения проводили в лабораторной посуде из жаропрочного стекла с использованием колбонагревателя Superheat с предельной рабочей температурой 380 °C. Температуру контролировали цифровым термометром ТР101.

Измерив температуру кипения «увлажненной» жидкости и сравнив ее с температурой кипения «сухой» жидкости, мы определяли, насколько снизились рабочие параметры тормозухи. Для «увлажнения» в каждую залитую в колбу жидкость сразу добавляли по 3,5% воды (это 2,63 мл при объеме жидкости 75 мл), после чего проверяли температуру кипения.

Предварительно температуру жидкости оцениваем пирометром.

Измеряем температуру кипения тормозной жидкости. Кстати, о температурах этого порядка писал Рэй Брэдбери в антиутопии «451 градус по Фаренгейту»…



Кинематическую вязкость испытываемых жидкостей при —30 °C измеряли с помощью шарикового вискозиметра: время падения стального шарика в стеклянной трубке зависит от вязкости продукта. Именно такой принцип использован в профессиональных вискозиметрах Гепплера — просто мы вместо исчисления вязкости в сантистоксах оценивали время в секундах. Больше время — выше вязкость. Гидравлическая система тормозов рассчитывается на жидкость определенной степени вязкости — ее рост сверх нормы приведет к отказу системы, педаль невозможно будет продавить. Да и системы безопасности, например ABS и ESP, тоже могут работать некорректно.

Шариковый вискозиметр покажет, с какой жидкостью легче будет нажимать педаль на морозе.

Какую купить?

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все тормозные жидкости взяты из разных «бочек»

Результаты наших испытаний в целом внушают оптимизм. Первое:. Хотя бы потому, что отличаются друг от друга цветом. Кроме того, значительно пляшут параметры низкотемпературной вязкости, а разброс по температуре кипения — 27 градусов. И кстати, почти втрое разнятся цены за одинаковый объем. Никаких провалов мы не зафиксировали. Лучшей жидкостью при подсчете баллов оказалась лукойловская.

Сравните температуры кипения «сухих» жидкостей и тех, которые нахлебались воды, - разница огромная. И столь же высок риск попасть в аварию, ведь разбавленная водой тормозуха вскипает намного раньше «сухой». Ощущения ужасные: педаль проваливается, а машина не тормозит. Помните об этом и регулярно меняйте жидкость.