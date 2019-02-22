Тормозные жидкости DOT 4: выбираем самую безопасную. Рейтинг ЗР

Все тормозные жидкости одного и того же класса совместимы между собой. А отличаются ли они друг от друга? Ответ на этот вопрос дают эксперты «За рулем».

Многие искренно верят в то, что все тормозные жидкости до расфасовки хранятся в одной бочке, а потому друг от друга не отличаются. Это мы и решили проверить. Для эксперимента закупили десяток флаконов с тормозными жидкостями заявленного класса DOT 4.

Что и зачем мерили

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Температура кипения «сухой» жидкости определяет безопасную продолжительность работы тормозной жидкости, не успевшей набрать влагу извне. За два-три года эксплуатации в тормозухе скапливается в среднем 3,5% воды.

Измерения проводили в лабораторной посуде из жаропрочного стекла с использованием колбонагревателя Superheat с предельной рабочей температурой 380 °C. Температуру контролировали цифровым термометром ТР101.

Измерив температуру кипения «увлажненной» жидкости и сравнив ее с температурой кипения «сухой» жидкости, мы определяли, насколько снизились рабочие параметры тормозухи. Для «увлажнения» в каждую залитую в колбу жидкость сразу добавляли по 3,5% воды (это 2,63 мл при объеме жидкости 75 мл), после чего проверяли температуру кипения.

Предварительно температуру жидкости оцениваем пирометром.
Предварительно температуру жидкости оцениваем пирометром.

Измеряем температуру кипения тормозной жидкости. Кстати, о температурах этого порядка писал Рэй Брэдбери в антиутопии «451 градус по Фаренгейту»…
Измеряем температуру кипения тормозной жидкости. Кстати, о температурах этого порядка писал Рэй Брэдбери в антиутопии «451 градус по Фаренгейту»…

Кинематическую вязкость испытываемых жидкостей при —30 °C измеряли с помощью шарикового вискозиметра: время падения стального шарика в стеклянной трубке зависит от вязкости продукта. Именно такой принцип использован в профессиональных вискозиметрах Гепплера — просто мы вместо исчисления вязкости в сантистоксах оценивали время в секундах. Больше время — выше вязкость. Гидравлическая система тормозов рассчитывается на жидкость определенной степени вязкости — ее рост сверх нормы приведет к отказу системы, педаль невозможно будет продавить. Да и системы безопасности, например ABS и ESP, тоже могут работать некорректно.

Шариковый вискозиметр покажет, с какой жидкостью легче будет нажимать педаль на морозе.
Шариковый вискозиметр покажет, с какой жидкостью легче будет нажимать педаль на морозе.

Какую купить?

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Результаты наших испытаний в целом внушают оптимизм. Первое: все тормозные жидкости взяты из разных «бочек». Хотя бы потому, что отличаются друг от друга цветом. Кроме того, значительно пляшут параметры низкотемпературной вязкости, а разброс по температуре кипения — 27 градусов. И кстати, почти втрое разнятся цены за одинаковый объем. Никаких провалов мы не зафиксировали. Лучшей жидкостью при подсчете баллов оказалась лукойловская.

Сравните температуры кипения «сухих» жидкостей и тех, которые нахлебались воды, - разница огромная. И столь же высок риск попасть в аварию, ведь разбавленная водой тормозуха вскипает намного раньше «сухой». Ощущения ужасные: педаль проваливается, а машина не тормозит. Помните об этом и регулярно меняйте жидкость.

Лукойл DOT 4, Россия
Лукойл DOT 4, Россия

Примерная цена 105 ₽
Объем 455 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 252 / 164 °С

Лучшая по цене: все остальные препараты дороже. В процессе испытаний жидкость потемнела несильно. По температуре кипения — средний результат. По вязкости на морозе — второе место. По сумме баллов — победа.

Castrol DOT 4, ЕС
Castrol DOT 4, ЕС

Примерная цена 405 ₽
Объем 500 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 257 / 167 °С

Незначительное потемнение, хорошие технические показатели, но слишком дорого. Итоговое место — в середине таблицы.

Felix DOT 4, Россия
Felix DOT 4, Россия

Примерная цена 115 ₽
Объем 455 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 245 / 159 °С

Жидкость слегка потемнела. Температура закипания самая низкая из всех, но укладывается в требования стандартов. Цена привлекательная. По сумме — в середине «табели о рангах».

Liqui Moly, Германия
Liqui Moly, Германия

Примерная цена 245 ₽
Объем 250 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 272 / 177 °С

В нашем тесте у этой жидкости зафиксирована самая высокая температура кипения. Низкотемпературная вязкость неплохая. При этом препарат один из самых дорогих, дороже только Ravenol DOT 4. Но итоговый показатель прекрасный: второе место.

Luxe DOT-4, Россия
Luxe DOT-4, Россия

Примерная цена 70 ₽
Объем 250 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 245 / 160 °С

Заметно потемнела при нагреве. Температура кипения самая низкая, хотя и в рамках требований. Вязкость на морозе высокая — по этому показателю лишь девятый результат. Цена привлекательная. По сумме баллов — предпоследнее место.

Mobil DOT 4, ЕС
Mobil DOT 4, ЕС

Примерная цена 345 ₽
Объем 500 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 268 / 174 °С

Температура кипения одна из самых высоких в тесте. Вязкость средняя, как, впрочем, и цена. Итог хороший: третье-четвертое место.

Motul DOT 3&4, Франция
Motul DOT 3&4, Франция

Примерная цена 490 ₽
Объем 500 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 270 / 175 °С

Очень высокая температура кипения, выше только у Liqui Moly. Вязкость средняя, цена высоковата. Но в целом хорошо: третье-четвертое место.

Ravenol DOT 4, Германия
Ravenol DOT 4, Германия

Примерная цена 325 ₽
Объем 250 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 252 / 163 °С

Изначально темная жидкость закипела относительно рано. Низкотемпературная вязкость самая низкая в выборке. Цена самая непривлекательная. Итог — восьмое место.

Rosdot DOT 4, Россия
Rosdot DOT 4, Россия

Примерная цена 135 ₽
Объем 455 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 246 / 160 °С

Невысокая температура кипения (хотя и в пределах нормы), довольно большая вязкость на морозе. Цена приемлемая. Итог — седьмое место.

Zalmer DOT4, Россия
Zalmer DOT4, Россия

Примерная цена 135 ₽
Объем 455 мл
Измеренная температура кипения жидкости «сухой» / «увлажненной» 245 / 160 °С

Закипела раньше других, хотя требованиям соответствует. Вязкость на морозе самая непривлекательная. Цена хорошая. В итоге — в хвосте таблицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ DOT-4

Температура кипения
«сухой» жидкости*

Приведенная низкотемпературная вязкость**

Приведенная стоимость единицы продукции

Итоговый балл

°С

Промежуточный балл

с

Промежуточный балл

Промежуточный балл

Лукойл DOT 4

252

2,0

14

4,7

5

3,9

Castrol DOT 4

257

2,8

15

4,4

2,8

3,3

Felix DOT 4

245

1

18

3,5

4,9

3,1

Liqui Moly

272

5

16

4,1

2,2

3,8

Luxe DOT-4

245

1

23

1,9

4,8

2,6

Mobil DOT 4

268

4,4

18

3,5

3,3

3,7

Motul DOT 3&4

270

4,7

16

4,1

2,2

3,7

Ravenol DOT 4

252

2,0

13

5

1

2,7

Rosdot DOT 4

246

1,1

21

2,5

4,7

2,8

Zalmer DOT4

245

1

26

1

4,7

2,2

* Больше — лучше. ** Меньше — лучше.

Наш комментарий

Современный автовладелец вряд ли имеет представление о том, какая тормозная жидкость используется в его машине. В рамках проведенных испытаний мы намеренно сопоставляли друг с другом именно тормозные жидкости DOT 4, как самые распространенные у нас. Однако при выборе тормозухи необходимо строго следовать указаниям изготовителя вашего автомобиля, прежде чем покупать, к примеру, DOT 5.1 или DOT 6. Производитель жидкости, как правило, указывает, с какими жидкостями других производителей совместим его продукт. Перемешивание разнородных жидкостей нежелательно хотя бы потому, что никто не исследовал свойства таких «коктейлей». И если не знаете, что залито в бачок недавно купленного вами автомобиля, лучше полностью заменить тормозуху. Все жидкости DOT 4 совместимы независимо от бренда на этикетке.

В процессе эксплуатации тормозная жидкость имеет право изменить цвет. Этому поспособствуют сильный нагрев, окисление, продукты износа и коррозии, а также взаимодействие с резиновыми деталями тормозной системы автомобиля. Изменение цвета не влияет на работоспособность.

Одобрение заводов изготовителей автомобилей на этикетках флаконов с тормозухой нам не встречалось. Это объяснимо: поскольку объемы выпуска тормозных жидкостей значительно меньше, чем у тех же моторных масел, проводить дорогосто­ящие испытания автопроизводителям экономически нецеле­сообразно.

Счастливого пути и надежных ­тормозов!

Тормозные жидкости DOT 4: выбираем самую безопасную. Рейтинг ЗР

Тормозные жидкости DOT 4: выбираем самую безопасную. Рейтинг ЗР
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