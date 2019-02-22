Многие искренно верят в то, что все тормозные жидкости до расфасовки хранятся в одной бочке, а потому друг от друга не отличаются. Это мы и решили проверить. Для эксперимента закупили десяток флаконов с тормозными жидкостями заявленного класса DOT 4.
Что и зачем мерили
Температура кипения «сухой» жидкости определяет безопасную продолжительность работы тормозной жидкости, не успевшей набрать влагу извне. За два-три года эксплуатации в тормозухе скапливается в среднем 3,5% воды.
Измерения проводили в лабораторной посуде из жаропрочного стекла с использованием колбонагревателя Superheat с предельной рабочей температурой 380 °C. Температуру контролировали цифровым термометром ТР101.
Измерив температуру кипения «увлажненной» жидкости и сравнив ее с температурой кипения «сухой» жидкости, мы определяли, насколько снизились рабочие параметры тормозухи. Для «увлажнения» в каждую залитую в колбу жидкость сразу добавляли по 3,5% воды (это 2,63 мл при объеме жидкости 75 мл), после чего проверяли температуру кипения.
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Предварительно температуру жидкости оцениваем пирометром.
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Измеряем температуру кипения тормозной жидкости. Кстати, о температурах этого порядка писал Рэй Брэдбери в антиутопии «451 градус по Фаренгейту»…
Кинематическую вязкость испытываемых жидкостей при —30 °C измеряли с помощью шарикового вискозиметра: время падения стального шарика в стеклянной трубке зависит от вязкости продукта. Именно такой принцип использован в профессиональных вискозиметрах Гепплера — просто мы вместо исчисления вязкости в сантистоксах оценивали время в секундах. Больше время — выше вязкость. Гидравлическая система тормозов рассчитывается на жидкость определенной степени вязкости — ее рост сверх нормы приведет к отказу системы, педаль невозможно будет продавить. Да и системы безопасности, например ABS и ESP, тоже могут работать некорректно.
Какую купить?
Сравните температуры кипения «сухих» жидкостей и тех, которые нахлебались воды, - разница огромная. И столь же высок риск попасть в аварию, ведь разбавленная водой тормозуха вскипает намного раньше «сухой». Ощущения ужасные: педаль проваливается, а машина не тормозит. Помните об этом и регулярно меняйте жидкость.
|
Лукойл DOT 4, Россия
Примерная цена 105 ₽
Лучшая по цене: все остальные препараты дороже. В процессе испытаний жидкость потемнела несильно. По температуре кипения — средний результат. По вязкости на морозе — второе место. По сумме баллов — победа.
|
Castrol DOT 4, ЕС
Примерная цена 405 ₽
Незначительное потемнение, хорошие технические показатели, но слишком дорого. Итоговое место — в середине таблицы.
|
Felix DOT 4, Россия
Примерная цена 115 ₽
Жидкость слегка потемнела. Температура закипания самая низкая из всех, но укладывается в требования стандартов. Цена привлекательная. По сумме — в середине «табели о рангах».
|
Liqui Moly, Германия
Примерная цена 245 ₽
В нашем тесте у этой жидкости зафиксирована самая высокая температура кипения. Низкотемпературная вязкость неплохая. При этом препарат один из самых дорогих, дороже только Ravenol DOT 4. Но итоговый показатель прекрасный: второе место.
|
Luxe DOT-4, Россия
Примерная цена 70 ₽
Заметно потемнела при нагреве. Температура кипения самая низкая, хотя и в рамках требований. Вязкость на морозе высокая — по этому показателю лишь девятый результат. Цена привлекательная. По сумме баллов — предпоследнее место.
|
Mobil DOT 4, ЕС
Примерная цена 345 ₽
Температура кипения одна из самых высоких в тесте. Вязкость средняя, как, впрочем, и цена. Итог хороший: третье-четвертое место.
|
Motul DOT 3&4, Франция
Примерная цена 490 ₽
Очень высокая температура кипения, выше только у Liqui Moly. Вязкость средняя, цена высоковата. Но в целом хорошо: третье-четвертое место.
|
Ravenol DOT 4, Германия
Примерная цена 325 ₽
Изначально темная жидкость закипела относительно рано. Низкотемпературная вязкость самая низкая в выборке. Цена самая непривлекательная. Итог — восьмое место.
|
Rosdot DOT 4, Россия
Примерная цена 135 ₽
Невысокая температура кипения (хотя и в пределах нормы), довольно большая вязкость на морозе. Цена приемлемая. Итог — седьмое место.
|
Zalmer DOT4, Россия
Примерная цена 135 ₽
Закипела раньше других, хотя требованиям соответствует. Вязкость на морозе самая непривлекательная. Цена хорошая. В итоге — в хвосте таблицы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ DOT-4
|
|
Температура кипения
|
Приведенная низкотемпературная вязкость**
|
Приведенная стоимость единицы продукции
|
Итоговый балл
|
°С
|
Промежуточный балл
|
с
|
Промежуточный балл
|
Промежуточный балл
|
Лукойл DOT 4
|
252
|
2,0
|
14
|
4,7
|
5
|
3,9
|
Castrol DOT 4
|
257
|
2,8
|
15
|
4,4
|
2,8
|
3,3
|
Felix DOT 4
|
245
|
1
|
18
|
3,5
|
4,9
|
3,1
|
Liqui Moly
|
272
|
5
|
16
|
4,1
|
2,2
|
3,8
|
Luxe DOT-4
|
245
|
1
|
23
|
1,9
|
4,8
|
2,6
|
Mobil DOT 4
|
268
|
4,4
|
18
|
3,5
|
3,3
|
3,7
|
Motul DOT 3&4
|
270
|
4,7
|
16
|
4,1
|
2,2
|
3,7
|
Ravenol DOT 4
|
252
|
2,0
|
13
|
5
|
1
|
2,7
|
Rosdot DOT 4
|
246
|
1,1
|
21
|
2,5
|
4,7
|
2,8
|
Zalmer DOT4
|
245
|
1
|
26
|
1
|
4,7
|
2,2
* Больше — лучше. ** Меньше — лучше.
Наш комментарийСовременный автовладелец вряд ли имеет представление о том, какая тормозная жидкость используется в его машине. В рамках проведенных испытаний мы намеренно сопоставляли друг с другом именно тормозные жидкости DOT 4, как самые распространенные у нас. Однако при выборе тормозухи необходимо строго следовать указаниям изготовителя вашего автомобиля, прежде чем покупать, к примеру, DOT 5.1 или DOT 6. Производитель жидкости, как правило, указывает, с какими жидкостями других производителей совместим его продукт. Перемешивание разнородных жидкостей нежелательно хотя бы потому, что никто не исследовал свойства таких «коктейлей». И если не знаете, что залито в бачок недавно купленного вами автомобиля, лучше полностью заменить тормозуху. Все жидкости DOT 4 совместимы независимо от бренда на этикетке.
В процессе эксплуатации тормозная жидкость имеет право изменить цвет. Этому поспособствуют сильный нагрев, окисление, продукты износа и коррозии, а также взаимодействие с резиновыми деталями тормозной системы автомобиля. Изменение цвета не влияет на работоспособность.
Одобрение заводов изготовителей автомобилей на этикетках флаконов с тормозухой нам не встречалось. Это объяснимо: поскольку объемы выпуска тормозных жидкостей значительно меньше, чем у тех же моторных масел, проводить дорогостоящие испытания автопроизводителям экономически нецелесообразно.
Счастливого пути и надежных тормозов!
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