Тему для публикации, как водится, подбросила сама жизнь в виде вопроса, который наш читатель задал в разделе «Парк ЗР». Аналогично, к слову, можете поступить и вы. Обязательно ответим. Итак, Андрей пишет:
Владею Ларгусом 2014 г.в., мотор К4М, пробежал на нем уже 170 000 км. На удивление самому себе машиной полностью доволен, за исключением одного «но». Подскажите: у всех Ларгусов настолько отвратительно работает ABS или только у меня? В свое время ездил на Нексии без ABS. Так у нее тормозной путь был в два раза короче, чем на этом чуде с ABS. Оно совершенно не дает колесам даже немного притормозить, сразу же срабатывает, начинает трещать ABS и машина еле-еле останавливается. На снегу это вообще «полный атас». Сам ездил на многих иномарках, сейчас в семье две машины. Поэтому я представляю, как должна тормозить машина с ABS. Ларгус в этом плане занимает первое место с конца. Скажите, может, есть варианты хоть как-то исправить это недоразумение? Спасибо.Лада Ларгус — достаточно современный автомобиль. Для соотношения полной массы и размерности шин он имеет вполне удовлетворительный тормозной путь. По крайней мере, на редакционной машине описанных выше проблем мы не заметили. Вероятно, имеет место неисправность. Причем столкнуться с ней может владелец не только Ларгуса, но и любого другого автомобиля из списка: УАЗ Патриот, любая Лада, Renault Logan, Duster, Kaptur и т.д. В группе риска прежде всего машины с барабанными тормозами.
Универсал Lada Largus из парка ЗР проехал уже более 120 000 км.
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Что же происходит при торможении? Все тормозные нагрузки ложатся на передние тормоза. Соответственно, передние колеса очень рано блокируются. Но сработавшая ABS не позволяет им это делать. Тормозной путь при этом растет до неприемлемых величин, а все потому, что задние колеса у машины не то что не блокируются, а вообще не пытаются тормозить. Учтите, что для срабатывания ABS достаточно, чтобы хотя бы одно колесо заблокировалось при торможении. В данном конкретном случае, вероятнее всего, передние колеса отдуваются за себя и за колеса задней оси.
Что можно сделать?
Рекомендую обратиться в сервис для диагностики тормозной системы. А если квалификация позволяет заняться поиском неисправности самостоятельно, то советую сделать следующее:
Следите за своим автомобилем, любите его, ухаживайте за ним, и он еще долго послужит вам верой и правдой.
Рекомендую обратиться в сервис для диагностики тормозной системы. А если квалификация позволяет заняться поиском неисправности самостоятельно, то советую сделать следующее:
- демонтировать тормозные барабаны и проверить их диаметр и овальность;
- проверить остаточную толщину тормозных колодок;
- проверить работоспособность механизма автоматического регулятора длины распорной планки;
- проверить подвижность поршней и герметичность уплотнений обоих поршней.
Ну а для полного успокоения не мешает проверить и подвижность поршней в обоих передних тормозных цилиндрах. Ведь поршни могут закиснуть не только в барабанных тормозах, но и в дисковых.
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля Лада Ларгус со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS
Следите за своим автомобилем, любите его, ухаживайте за ним, и он еще долго послужит вам верой и правдой.
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