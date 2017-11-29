Такое может произойти с любой машиной, имеющей относительно большой пробег. А ее владелец и не подозревает, что в случае экстренного торможения электроника не выручит, а только ухудшит ситуацию.

Тему для публикации, как водится, подбросила сама жизнь в виде вопроса, который наш читатель задал в разделе «Парк ЗР». Аналогично, к слову, можете поступить и вы. Обязательно ответим. Итак, Андрей пишет:

Владею Ларгусом 2014 г.в., мотор К4М, пробежал на нем уже 170 000 км. На удивление самому себе машиной полностью доволен, за исключением одного «но». Подскажите: у всех Ларгусов настолько отвратительно работает ABS или только у меня? В свое время ездил на Нексии без ABS. Так у нее тормозной путь был в два раза короче, чем на этом чуде с ABS. Оно совершенно не дает колесам даже немного притормозить, сразу же срабатывает, начинает трещать ABS и машина еле-еле останавливается. На снегу это вообще «полный атас». Сам ездил на многих иномарках, сейчас в семье две машины. Поэтому я представляю, как должна тормозить машина с ABS. Ларгус в этом плане занимает первое место с конца. Скажите, может, есть варианты хоть как-то исправить это недоразумение? Спасибо.

Лада Ларгус — достаточно современный автомобиль. Для соотношения полной массы и размерности шин он имеет вполне удовлетворительный тормозной путь. По крайней мере, на редакционной машине описанных выше проблем мы не заметили. Вероятно, имеет место неисправность. Причем столкнуться с ней может владелец не только Ларгуса, но и любого другого автомобиля из списка: УАЗ Патриот, любая Лада, Renault Logan, Duster, Kaptur и т.д. В группе риска прежде всего машины с барабанными тормозами.