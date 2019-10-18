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Под занавес прошлого года пришла новость о грядущем закрытии бренда Datsun. Дескать, экспансия Датсуна пробуксовывает, продажи топчутся на месте, а посему — зачем он нужен? Тем паче Карлос Гон, инициатор возрождения марки, арестован и находится под домашним арестом в ожидании приговора (в настоящий момент ему удалось сбежать на историческую родину — в Ливан).
Японцы отреагировали моментально: заявили, что Datsun будет жить и его будущему ничто не угрожает. А в знак серьезности этих намерений даже выкатили обновленный седан on-DO. Впрочем, обновлений в машине минимум, они скорее для галочки. И это по-прежнему популярный на рынке седан, по сути — чуть облагороженный клон Лады Гранты с увеличенным задним свесом.
Управляемость у on-DO не фонтан, зато энергоемкость подвески на высоте — ей нипочем даже огромные ямищи.
Управляемость у on-DO не фонтан, зато энергоемкость подвески на высоте — ей нипочем даже огромные ямищи.
1. Как отличить обновленный on-DO?
Если говорить о седане on-DO, то да, он, конечно, поменялся. Но фишка в том, что для Датсуна его экстерьер — не в новинку: седан получил «фейс» от хэтчбека mi-DO (не знаю почему, но их «лица» до недавних пор отличались). Теперь у трехобъемника есть новый передний бампер и зеркала с повторителями указателей поворотов. Сами бамперы, кстати, теперь уже в базовой версии Access окрашиваются в цвет кузова.
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Есть еще одно важное, пусть и малозаметное при мимолетном взгляде новшество — линзованные головные фары. Их появлению можно как радоваться, так и огорчаться. В активе — более мощный свет на фоне прежней рефлекторной оптики. В пассиве — трудоемкий процесс замены лампочек. У нас в редакции даже асы еле смогли за полчаса управиться с этой работой.
В салоне рычаг ручника теперь полностью затянут пластиком и выглядит куда опрятней прежнего. Подрулевые переключатели стали лучше фиксироваться, а блок управления системой вентиляции — требовать меньше усилий при вращении рукояток. Наконец-то водительское кресло получило регулировку по высоте. Но, справедливости ради, посадка все равно осталась высоковата: мне хотелось «приземлиться» еще на пару сантиметров.
Аудиосистему обучили играть при выключенном зажигании, а бортовой компьютер — оповещать зуммером при возникновении поломки или иной нештатной ситуации. Новое салонное зеркало дает большую зону обзора, хотя у меня и к прежнему претензий не было. А вот за отсутствие подсветки перчаточного ящика мы on-DO не раз ругали. Теперь она появилась. Дело за малым — перенести USB-разъем из бардачка на более удобное место.
Дизайн салона в целом прежний. Отделка небогатая, но аккуратная. В отличие от Гранты, on-DO предлагает мультимедийку с тачскрином.
Дизайн салона в целом прежний. Отделка небогатая, но аккуратная. В отличие от Гранты, on-DO предлагает мультимедийку с тачскрином.
Передние сиденья наконец-то получили регулировку по вертикали. Вот только двигаются они от высокой позиции до очень высокой. О низкой посадке остается только мечтать.
Передние сиденья наконец-то получили регулировку по вертикали. Вот только двигаются они от высокой позиции до очень высокой. О низкой посадке остается только мечтать.
Второй ряд предлагает скромный простор — как и родственная Гранта. Хотите больше места — посмотрите в сторону Весты и Логана.
Второй ряд предлагает скромный простор — как и родственная Гранта. Хотите больше места — посмотрите в сторону Весты и Логана.
2. Эргономика и вместительность в порядке?
В целом салон Датсуна по дизайну и по эргономике меня устраивает. По крайней мере, он не хуже интерьера более дорогого Renault Logan. И качество сборки пристойное — детали плотно подогнаны, нигде ничего не топорщится.
А вот с простором не все гладко. На втором ряду человеку ростом 180 см, если он усядется «сам за собой», по-прежнему тесно. Да и по ширине запас невелик. Так что три подголовника здесь — лукавство. Если хотите получить больше простора в этом ценовом сегменте, попробуйте «примерить» Logan или Ладу Весту. У этих автомобилей на галерке куда больше «воздуха».
3. Багажник много увезет?
А вот тут on-DO не по классу вместителен: по официальным данным, в его отсек можно загрузить 530 литров поклажи. Цифра нам показалась преувеличенной. Пришлось перепроверить. И, знаете, по зарулевским замерам объем багажника оказался не так уж и далеко от заявленного показателя — 506 литров. В этом сегменте никто даже и близко не стоял. Добавим, что складывающиеся раздельно спинки задних кресел полагаются только богатым версиям Dream.
Багажник выглядит непропорционально длинным. С другой стороны, это благотворно отразилось на его объеме.
Багажник выглядит непропорционально длинным. С другой стороны, это благотворно отразилось на его объеме.
Внутри on-DO помещается 530 литров поклажи. И все бы хорошо, но приладить ручку для закрывания в Датсуне не удосужились.
Внутри on-DO помещается 530 литров поклажи. И все бы хорошо, но приладить ручку для закрывания в Датсуне не удосужились.
4. Какой мотор лучше?
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С рестайлингом изменений в моторной гамме не случилось. Базовая версия комплектуется 1,6-литровым 87-сильным вазовским 8-клапанником с так называемой облегченной шатунно-поршневой группой. Моторчик похвально тяговит «внизу» и небезнадежен в зоне средних оборотов, но «наверху» — грусть-печаль. Верещит, но не едет. Поэтому если вы предпочитаете активный стиль вождения, то лучше взять модификацию со 106-сильным 16-клапанником аналогичного объема — бодрости в ней побольше.
С «верхним» мотором предлагается исключительно 5-ступенчатая механика. А вот с базовым агрегатом за доплату можно получить и автомат. Как ни странно, ветхозаветная 4-ступенчатая коробка Jatco очень неплохо подходит Датсуну. Переключается она всегда своевременно и совершенно не докучает рывками. В паспортный разгон до сотни за 14,4 секунды не верится. По ощущениям все происходит на пару-тройку секунд быстрее. Но это всего лишь ощущения. Реальный разгон мерять не стали — скользко было в дни теста.
Машина с автоматом дороже на 50 000 рублей. Не сомневайтесь — он того стоит.
5. Как едет Datsun on-DO?
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Хорошая управляемость как не была козырем Датсуна, так и не стала. У on-DO малоинформативный руль, в повороты он заходит неохотно и сильно кренится. Активным драйверам не понравится. До Весты — как до Луны.
Очень странно настроены тормоза. Не скажу, что они неэффективны, но привод работает так: ты уже давишь на педаль, встречаешь сопротивление, а замедления все нет и нет. И где-то в самом конце хода педали машина начинает резко замедляться — к этой особенности пришлось долго приноравливаться. А ведь проблема хорошо известна и вазовцам, и инженерам Datsun.
Однако при оценке автомобиля управляемость на первое место ставят далеко не все. Для многих из нас не менее важным аспектом служит плавность хода. А она у Датсуна замечательная! Каверзы наших дорог подвеска переносит стоически. Ямы и дорожные трещины отзываются в салоне лишь легкими покачиваниями. Если в вашем регионе ровный асфальт в дефиците, то on-DO может стать палочкой-выручалочкой.
Фары у on-DO теперь линзованные. А в мануале на схеме изображена прежняя рефлекторная оптика.
Фары у on-DO теперь линзованные. А в мануале на схеме изображена прежняя рефлекторная оптика.
Плафон салонного освещения в книжке тоже еще старого образца — в салоне установлена более современная «люстра».
Плафон салонного освещения в книжке тоже еще старого образца — в салоне установлена более современная «люстра».
6. Что с шумоизоляцией — пассажиров хотя бы слышно?
Когда on-DO дебютировал, представители японской компании подчеркивали, что шумоизоляция у их седана лучше, чем у одноклассников. На холостых оборотах шумомер показал 52 дБ. Результат неплохой, но не выдающийся — у Логана на нашем недавнем тесте было 53 дБ. На скорости 50 км/ч преимущество перед Логаном увеличивается: соответственно, 66 и 68 дБ. А вот при 100 км/ч в Renault уже тише: 71 дБ против 73 у Датсуна. Но тут сделаем ремарку: референсный Logan был с вариатором, с которым на сотне коленвал крутится на малых оборотах, в то время как с автоматом у Датсуна стрелка тахометра находится на отметке 2500 об/мин.
7. А красить научились?
Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.
Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.
- Капот — 87 мкм
- Крыло — 98 мкм
- Порог/дверь — 88 мкм
- Крышка багажника — 94 мкм
Как видите, во всех контрольных точках толщина ЛКП скромная. В тех же самых местах у Логана слой был не меньше 117 мкм. Так что владельцу Датсуна надо беречь покрытие кузова: процарапать его до металла — легко.
8. Годится для семьи с детьми?
Для больших семей on-DO не годится. Так, в его заднем ряду можно установить лишь пару детских кресел — при помощи креплений Isofix. Третье не войдет при всем желании — не хватит места по ширине. Да и взрослому между двумя детскими креслами будет тесновато. На правое переднее сиденье тоже путь заказан, поскольку фронтальная подушка безопасности здесь не отключаемая. Так что если у вас трое детей, то on-DO вам вряд ли подойдет — ищите машину покрупнее.
9. Что с ценами?
На российском рынке on-DO — один из самых доступных автомобилей (от 506 000 рублей). Дешевле только Lada Granta (от 455 900 рублей). Но сравнивать их не совсем корректно, ведь в отличие от Лады в Датсуне изначально есть передние электростеклоподъемники, серворегулировки и обогрев боковых зеркал, обогрев передних сидений, усилитель руля. Если добавить все это в Ладу, цены почти сравняются.
А вообще, поскольку опции на Datsun стоят недорого, то выгодней брать топ-версию. Модификация с автоматом, тачскрином, навигатором, климат-контролем и электрообогревом ветрового стекла обойдется в 686 000 рублей. Аналогично упакованная иномарка будет стоить около миллиона.
Важно знать
Цены
|
Комплектация
|
1.6 (87 л.с.) MT5
|
1.6 (106 л.с.) MT5
|
1.6 (87 л.с.) АТ4
|
Access
|
506 000 Р
|
—
|
—
|
Trust I
|
534 000 Р
|
—
|
—
|
Trust II
|
559 000 Р
|
574 000 Р
|
609 000 Р
|
Trust III
|
573 000 Р
|
588 000 Р
|
623 000 Р
|
Dream I
|
611 000 Р
|
626 000 Р
|
661 000 Р
|
Dream II
|
636 000 Р
|
651 000 Р
|
686 000 Р
Гарантия
- Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет 3 года и не зависит от пробега.
- Гарантия от сквозной коррозии на кузовные детали — 6 лет независимо от пробега.
Габаритные размеры
|
Автомобиль
|
Длина/ширина/высота/колесная база, мм
|
Datsun on-DO
|
4345 / 1700 / 1500 / 2476
|
Lada Granta
|
4268 / 1700 / 1500 / 2476
|
Renault Logan
|
4359 / 1733 / 1517 / 2634
Цены на некоторые расходники и запчасти
|
Деталь
|
Стоимость детали (оригинал/неоригинал), руб.
|
Тормозные колодки (комплект, передние)
|
От 4700/300
|
Ремень ГРМ
|
От 1450/730
|
Лобовое стекло
|
От 5500/2600
|
Фара
|
От 14 900/11 800
Рекомендации производителя
Замена масла в двигателе ВАЗ-11186 1.6 (87 л.с.) необходима раз в 15 000 км или год эксплуатации. Моторное масло типа 5W-40 и 5W-30, в соответствии со стандартом ACEA A3/B4. Класс качества API: SN/CF. Фирма рекомендует использовать масло Datsun 5W-40 и Datsun 10W-40. Объем масла в двигателе: с заменой фильтрующего элемента составляет 4,1 литра.
Размерность шин: 185/60 R14, 185/55 R15.
Страховка и налоги
|
Автомобиль
|
ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб.
|
Транспортный налог (для Москвы), руб.
|
Datsun on-DO (87 л.с.)
|
От 11 297
|
1044
За те же деньги
- Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к: Lada Granta, Lada Vesta и Renault Logan.
- Среди автомобилей с пробегом (не старше 3-х лет, до 100 000 км пробега): Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo
Плюсы и минусы
- Нам нравится — вместительный багажник, энергоемкая подвеска, доступная цена вкупе со скромной стоимостью содержания.
- Нам не нравится — скромный имидж модели, тесный второй ряд.