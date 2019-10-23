Nissan собирается отказаться от бренда Datsun

Таким образом Nissan решил отказаться от экспансионистской стратегии Карлоса Гона и сосредоточиться на рентабельных продуктах, сообщают источники в компании.

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Nissan Motor Co Ltd, вероятно, откажется от марки Datsun и некоторых других нерентабельных продуктов, а также закроет ряд сборочных линий по всему миру. Таким образом в компании стремятся увеличить прибыль, сосредоточившись на двух компаниях, рассказал агентству «Рейтер» источник.

Этот план — последняя попытка находящегося в Йокогаме автопроизводителя выйти из кризиса после ареста Карлоса Гона. Кстати, он до сих пор отрицает все обвинения в финансовых махинациях. Этот скандал еще больше обострил и без того неблагополучный альянс с Renault и привел Nissan к растерянности, поскольку операционная прибыль компании оказалась самой низкой за последние 11 лет.

Источник в японской компании сообщает, что Nissan, вероятно, сократит мало востребованные комплектации полноразмерного пикапа Titan. К невыгодным вариантам относятся версии с одной кабиной и дизелем.

Запланированное закрытие мало загруженных производственных линий, скорее всего, нанесет удар по заводам на развивающихся рынках, где выпускают Datsun.

Другой источник сообщил, что за исключением Китая на всех рынках, где есть собственное производство, предусмотрено сокращение мощностей. Однако при этом закрывать заводы ни в какой из стран не планируется.

Ожидается, что антикризисная группа во главе с Джуном Секи, старшим вице-президентом и новым вице-директором по операциям, обнародует широкомасштабный план компании уже в этом месяце, хотя некоторые аспекты документа все еще дорабатываются.

Новые шаги следуют за планами, обнародованными в июле, по сокращению численности персонала на 12 500 человек по всему миру к началу 2023 года, что также тянет за собой сокращение производственных мощностей. В то время прежний генеральный директор Хирото Сайкава сказал, что будут затронуты 14 объектов.

Основная цель плана — высвободить ресурсы, чтобы больше сосредоточиться на Соединенных Штатах и ​​Китае.

И все же основной удар, по всей вероятности, придется на бренд Datsun, возродившийся для развивающихся рынков в рамках агрессивной стратегии Карлоса Гона после поэтапного отказа от него в 1980-х годах. Автомобили этого бренда производят в Индонезии, Индии и России (на мощностях АВТОВАЗа).

В сентябре этого года в России был продан 1991 автомобиль марки Datsun, практически столько же продали и в прошлом году. За 9 месяцев с начала года реализовано 16 514 машин (+21%).



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