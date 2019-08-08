Опять подорожание: теперь у Datsun — журнал За рулем

Опять подорожание: теперь у Datsun

Седан on-DO и хэтчбек mi-DO стали дороже во всех комплектациях, причем уже второй раз за лето.

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Datsun > mi-DO

Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

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Автопроизводители продолжают индексировать стоимость своих машин. Сегодня прайс-листы своего модельного ряда пересмотрела компания Datsun. Цены на седан on-DO и хэтчбек mi-DO увеличились во всех комплектациях на 5000 рублей, пишет «Автостат». Это уже второе подорожание автомобилей Datsun за нынешнее лето, оно составило 0,7–1%.

Теперь седан Datsun on-DO можно купить минимум за 490 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль в комплектации Access. В максимальной же комплектации Dream II седан стоит уже 667 000 рублей.

Минимальная стоимость хэтчбека Datsun mi-DO, увеличившись на 5000 рублей, составляет 555 000 рублей за автомобиль в комплектации Trust I. В версии Dream II, являющейся самой дорогой, хэтчбек обойдется уже в 694 000 рублей.


За указанные суммы покупатель получает автомобиль либо с 87-сильным, либо со 106-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра, оснащенным либо механической коробкой, либо автоматом.

За первые семь месяцев 2019 года дилеры Datsun продали 12 660 седанов и хэтчбеков, что превышает прошлогодние показатели на 27%.

Фото: Datsun

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