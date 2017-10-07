Datsun mi-DO к 70 000 км: ржавчина разъела фильтр

Перебрали мотор — можно ехать? Как бы не так!

Datsun mi-DO

Материалы по теме Вазовский мотор сдох на полном ходу — ЗР нашел причину

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

Пробег на момент отчета — 67 695 км

В командировку собирались спешно, поэтому очередное техобслуживание редакционного Датсуна не успели провести в полном объеме.

Из поездки машина вернулась на эвакуаторе — порвался ремень ГРМ. Правда, его замена предписана заводом на 75 000 км, поэтому наша совесть чиста.

Мотор перебрали, пустили и уже хотели отправиться в пробную поездку, как вдруг заметили под правой дверью лужицу бензина. Оказалось, что коррозия съела корпус фильтра. Обвинять производителя фильтра некорректно — сами на несколько тысяч километров просрочили замену. С другой стороны, за два года не каждый автолюбитель проезжает 30 000 км, а именно столько времени понадобилось ржавчине, чтобы прогрызть тонкий металл.

Кстати, одна из причин того, что корпус оригинального фильтра для моделей Лада (номер 21230-1117010-81, цена 350 рублей) сделан из пластика, — повышение надежности.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Много полезных аксессуаров для Datsun mi-DO представлено в нашем магазине. У нас можно подобрать автобагажник, бокс и даже цепи на колеса любого автомобиля.

Фото: «За рулем» и АВТОВАЗ