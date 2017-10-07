Datsun mi-DO 2015 — опыт эксплуатации — журнал За рулем

Datsun mi-DO к 70 000 км: ржавчина разъела фильтр

Перебрали мотор — можно ехать? Как бы не так!

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

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Datsun mi-DO

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Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

Пробег на момент отчета — 67 695  км

В командировку собирались спешно, поэтому очередное техобслуживание редакционного Датсуна не успели провести в полном объеме.

Из поездки машина вернулась на эвакуаторе — порвался ремень ГРМ. Правда, его замена предписана заводом на 75 000 км, поэтому наша совесть чиста.

Мотор перебрали, пустили и уже хотели отправиться в пробную поездку, как вдруг заметили под правой дверью лужицу бензина. Оказалось, что коррозия съела корпус фильтра. Обвинять производителя фильтра некорректно — сами на несколько тысяч километров просрочили замену. С другой стороны, за два года не каждый автолюбитель проезжает 30 000 км, а именно столько времени понадобилось ржавчине, чтобы прогрызть тонкий металл.

Кстати, одна из причин того, что корпус оригинального фильтра для моделей Лада (номер 21230-1117010-81, цена 350 рублей) сделан из пластика, — повышение надежности.
Кстати, одна из причин того, что корпус оригинального фильтра для моделей Лада (номер 21230-1117010-81, цена 350 рублей) сделан из пластика, — повышение надежности.

Фото: «За рулем» и АВТОВАЗ

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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

Datsun 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

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