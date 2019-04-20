Datsun mi-DO подвел «втык»

Редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз — заглох на полном ходу. Осмотр двигателя показал, что капремонт неизбежен. Ответы на главные вопросы — какие детали повреждены и во сколько обойдется ремонт — нашли в техцентре «За рулем».

Datsun mi-DO

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Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

Пробег на момент отчета — 67 695 км

В первые дни весны редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз. Возвращались мы с ним из командировки, автомобиль вдруг дернулся, потом еще раз, и двигатель заглох. Я съехал на обочину и попытался вернуть машину к жизни — тщетно.

Datsun с автоматом далеко не утянешь на «галстуке», поэтому вызвал эвакуатор и доставил пострадавшего в наш технический центр.

Сняли пластиковую крышку ремня ГРМ и вынесли вердикт: срезало несколько зубьев ремня газораспределительного механизма. Двигатель у Датсуна «втыковый» (при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами), и получается, что капитальный ремонт мотора неизбежен.

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На повестке дня оказались два важных вопроса. Какие детали повреждены и, соответственно, во сколько обойдется ремонт? И что стало причиной обрыва ремня? Ведь до его регламентной замены (через 75 000 км) нужно проехать больше 10 000 километров.

Поиску и устранению неисправности мы посвятили выпуск «Технической среды». Смотрите видео и читайте подробное описание с фото в нашей публикации (по ссылке). Отметим, что ремонт, по подсчетам специалистов техцентра «За рулем», обойдется в полсотни тысяч рублей.