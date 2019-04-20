Datsun mi-DO подвел «втык»

Редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз — заглох на полном ходу. Осмотр двигателя показал, что капремонт неизбежен. Ответы на главные вопросы — какие детали повреждены и во сколько обойдется ремонт — нашли в техцентре «За рулем».

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

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Datsun mi-DO

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Вазовский мотор сдох на полном ходу — ЗР нашел причину

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2015
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
Пробег на момент отчета — 67 695 км

В первые дни весны редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз. Возвращались мы с ним из командировки, автомобиль вдруг дернулся, потом еще раз, и двигатель заглох. Я съехал на обочину и попытался вернуть машину к жизни — тщетно.

Datsun с автоматом далеко не утянешь на «галстуке», поэтому вызвал эвакуатор и доставил пострадавшего в наш технический центр.

Сняли пластиковую крышку ремня ГРМ и вынесли вердикт: срезало несколько зубьев ремня газораспределительного механизма. Двигатель у Датсуна «втыковый» (при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами), и получается, что капитальный ремонт мотора неизбежен.

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На повестке дня оказались два важных вопроса. Какие детали повреждены и, соответственно, во сколько обойдется ремонт? И что стало причиной обрыва ремня? Ведь до его регламентной замены (через 75 000 км) нужно проехать больше 10 000 километров.

Поиску и устранению неисправности мы посвятили выпуск «Технической среды». Смотрите видео и читайте подробное описание с фото в нашей публикации (по ссылке). Отметим, что ремонт, по подсчетам специалистов техцентра «За рулем», обойдется в полсотни тысяч рублей.


Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

Datsun 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

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