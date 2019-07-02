Реальные цены: 10 самых доступных новых автомобилей

Минимальные комплектации часто слишком пусты, чтобы их покупать, поэтому рейтинг был составлен по средневзвешенной стоимости.

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Судить о ценовой доступности автомобиля по стоимости его минимальной комплектации, тем более с учетом возможных скидок, нельзя. Часто за эти деньги предлагается настолько пустая машина, что тратиться на нее просто нет смысла. При выборе другой комплектации речь идет уже совсем о другой сумме, заметно превышающей первоначальную. Это весьма актуально при покупке бюджетных автомобилей, с рейтингом стоимости которых мы предлагаем вам ознакомиться.

При составлении рейтинга специалисты «Автостата» проанализировали стоимость 250 автомобилей во всех комплектациях и модификациях, определив средневзвешенную цену каждой из моделей. При расчете учитывалась и конкретная стоимость проданных с января по май 2019 года машин.

Самым доступным новым автомобилем на нашем рынке стала Lada Granta. Ее средняя цена составила 522,9 тыс. рублей. Второе место досталось менее популярному одноплатформенному Datsun on-DO, приемлемый экземпляр которого можно купить за 529,9 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров внедорожник Lada 4x4 со средневзвешенной ценой 563,8 тыс. рублей.

Четвертое место за аутсайдером по продажам — моделью Datsun mi-DO, которая хоть и стоит недорого, но особым спросом не пользуется. Купить ее можно за 617,7 тыс. рублей. В пятерку самых доступных также вошел хэтчбек Renault Sandero, прилично оснащенный вариант которого обойдется в 690,1 тыс. рублей.

Седан Renault Logan оказался на шестой позиции благодаря средневзвешенной цене 699,1 тыс. рублей. Его собрат универсал Lada Largus стал по данному параметру седьмым. Чтобы купить пригодный для использования вариант этого автомобиля с приемлемым уровнем оснащения понадобится 704 тыс. рублей. На восьмом месте оказался представитель китайского автопрома — Lifan Solano, его дешевле чем за 706,8 тыс. рублей покупать не стоит.

Замыкают десятку самых доступных в России новых автомобилей кроссовер Lifan X50 за 737,5 тыс. рублей и УАЗ Хантер за 746,8 тыс. рублей. Несмотря на низкую стоимость, а это самые доступные новые внедорожники, продажи их настолько малы, что ни один, ни другой не вошли даже в первую сотню популярных в нашей стране машин.

Самые доступные новые автомобили в РФ по средневзвешенной цене

Место Марка, модель Средневзвешенная цена, руб. 1 Lada Granta 522,9 тыс. 2 Datsun on-DO 529,9 тыс. 3 Lada 4x4 563,8 тыс. 4 Datsun mi-DO 617,7 тыс. 5 Renault Sandero 690,1 тыс. 6 Renault Logan 699,1 тыс. 7 Lada Largus 704 тыс. 8 Lifan Solano 706,8 тыс. 9 Lifan X50 737,5 тыс. 10 УАЗ Хантер 746,8 тыс.

Какие автомобили водят самые агрессивные люди, а какие — самые спокойные? Ответ ждет вас здесь.

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Фото: Lifan