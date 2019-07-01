Узнайте, какая у вас авторепутация. Простой тест по марке машины

Больше всего штрафных очков набрали владельцы Audi и Mercedes-Benz, самые законопослушные и дружелюбные автовладельцы предпочитают Opel.

Этот рейтинг составил немецкий портал Verivox на основании полицейской статистики, но для нас он тоже будет интересен, ведь в конечном счете пристрастия лихачей и тех, кто практикует опасное вождение, похожи вне зависимости от страны проживания.

Как составлялся рейтинг: в Германии за каждое нарушение ПДД не только штрафуют, но и начисляют баллы, так называемые «пункты», в реестр водителей. Раз в год баллы обнуляются. Реестр баллов называется «Фленсбург» — в честь города, где расположено главное управление системой, куда поступают все сведения о нарушениях. Когда накапливается 8 пунктов, у водителя отбирают права минимум на полгода, и, чтобы их вернуть, приходится проходить сложную процедуру, чаще всего это медико-психологическое обследование.

В рейтинге учитывались модели автомобилей, владельцы которых оказались в топе самых рисковых, ну а те, что в конце списка, — напротив, имеют самых дружелюбных и законопослушных владельцев. Таким образом моделям присваивался индекс: чем он выше, тем хуже авторепутация их владельца.

В десятке автомобилей, которым «не повезло» с владельцами, четыре модели Audi — Audi TT, а также A5, A6 и Q5. Mercedes-Benz также представлен тремя мощными моделями — M-Class, CLK-Class и E-Class. Кроме того, в «опасную» десятку входят две модели Skoda.

Самые низкие индексы набрали маленькие автомобили. Это неудивительно, потому что этими моделями чаще всего управляют женщины. Хотя 42% водителей в Германии — это женщины, и они владеют 37% всех автомобилей, их доля в общем «пироге» аварийности составляет всего 24%, как показывают данные Федерального управления автомобильного транспорта.

Итак, модели автомобилей, владельцы которых водят аккуратно и соблюдают ПДД: на первом месте Opel Meriva, на втором — Hyundai ix35, на третьем — Hyundai i10, далее — Mazda2, VW Lupo, VW Fox, smart fortwo, Renault Twingo, Fiat 500 и Skoda Yeti.

Баллы Фленсбурга учитываются автостраховщиками при расчете страховых премий.

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