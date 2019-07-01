Ненужный выбор — покупателям достаточно 10 моделей — журнал За рулем

Ненужный выбор — покупателям достаточно 10 моделей

Почти половина продаж на нашем рынке приходится всего на 10 автомобилей из представленных 275 моделей.

Материалы по теме
Ваш первый автомобиль — советы эксперта «За рулем»

При огромном выборе автомобилей, российские автомобилисты в большинстве случаев предпочитают всего 10 моделей, доля продаж которых, по итогам первых пяти месяцев этого года, составляет 43%. Остальные 265 моделей 48-ми марок, представленные на нашем рынке, по ряду причин, включая стоимость и спецификацию, пользуются гораздо меньшей популярностью.

С января по май 2019 года в России было продано всего 643 тыс. новых автомобилей. Из них 273 тыс. — это машины десяти моделей от шести производителей. Самой популярной стала Lada Granta, на долю которой приходится 8,3% продаж. На втором месте — Lada Vesta, занявшая 7,4% рынка, пишет «Автостат». Замыкает тройку лидеров Kia Rio. Его выбрали 6,2% покупателей новых автомобилей. Четвертое место досталось Hyundai Creta благодаря 4,5-процентной доле рынка. В пятерку лидеров также вошел Hyundai Solaris. Его продажи составили 3,9% от общего числа.


На шестом месте с долей 3,5% расположился Volkswagen Polo. С заметным отставанием за ним следует Lada Largus, который предпочли 2,6% покупателей. Восьмое место досталось Renault Duster благодаря доле 2,4% продаж. Замыкают топ-10 нужных россиянам автомобилей Skoda Rapid и Renault Logan, доля рынка которых составила по 2,1%.

Стоимость перечисленных автомобилей в базовых комплектациях составляет от 439 900 до 957 000 рублей.

10 моделей, покрывающих 43% потребностей современного российского авторынка

Место

Марка, модель

Доля рынка, %

Стоимость от, руб.

1

Lada Granta

8,3

439 900

2

Lada Vesta

7,4

521 000

3

Kia Rio

6,2

764 900

4

Hyundai Creta

4,5

957 000

5

Hyundai Solaris

3,9

739 000

6

Volkswagen Polo

3,5

750 900

7

Lada Largus

2,6

495 000

8

Renault Duster

2,4

714 000

9/10

Skoda Rapid

2,1

660 000

Renault Logan

569 000

Фото: Lada

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые