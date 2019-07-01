Почти половина продаж на нашем рынке приходится всего на 10 автомобилей из представленных 275 моделей.

При огромном выборе автомобилей, российские автомобилисты в большинстве случаев предпочитают всего 10 моделей, доля продаж которых, по итогам первых пяти месяцев этого года, составляет 43%. Остальные 265 моделей 48-ми марок, представленные на нашем рынке, по ряду причин, включая стоимость и спецификацию, пользуются гораздо меньшей популярностью.

С января по май 2019 года в России было продано всего 643 тыс. новых автомобилей. Из них 273 тыс. — это машины десяти моделей от шести производителей. Самой популярной стала Lada Granta, на долю которой приходится 8,3% продаж. На втором месте — Lada Vesta, занявшая 7,4% рынка, пишет «Автостат». Замыкает тройку лидеров Kia Rio. Его выбрали 6,2% покупателей новых автомобилей. Четвертое место досталось Hyundai Creta благодаря 4,5-процентной доле рынка. В пятерку лидеров также вошел Hyundai Solaris. Его продажи составили 3,9% от общего числа.

На шестом месте с долей 3,5% расположился Volkswagen Polo. С заметным отставанием за ним следует Lada Largus, который предпочли 2,6% покупателей. Восьмое место досталось Renault Duster благодаря доле 2,4% продаж. Замыкают топ-10 нужных россиянам автомобилей Skoda Rapid и Renault Logan, доля рынка которых составила по 2,1%.

Стоимость перечисленных автомобилей в базовых комплектациях составляет от 439 900 до 957 000 рублей.

10 моделей, покрывающих 43% потребностей современного российского авторынка

Место Марка, модель Доля рынка, % Стоимость от, руб. 1 Lada Granta 8,3 439 900 2 Lada Vesta 7,4 521 000 3 Kia Rio 6,2 764 900 4 Hyundai Creta 4,5 957 000 5 Hyundai Solaris 3,9 739 000 6 Volkswagen Polo 3,5 750 900 7 Lada Largus 2,6 495 000 8 Renault Duster 2,4 714 000 9/10 Skoda Rapid 2,1 660 000 Renault Logan 569 000

Продажи новых автомобилей падают — автодилеры предупреждают о надвигающейся катастрофе, избежать которой поможет возобновленная сегодня господдержка.

Топ-10 неугоняемых автомобилей вы найдете здесь.

Фото: Lada