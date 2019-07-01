При огромном выборе автомобилей, российские автомобилисты в большинстве случаев предпочитают всего 10 моделей, доля продаж которых, по итогам первых пяти месяцев этого года, составляет 43%. Остальные 265 моделей 48-ми марок, представленные на нашем рынке, по ряду причин, включая стоимость и спецификацию, пользуются гораздо меньшей популярностью.
С января по май 2019 года в России было продано всего 643 тыс. новых автомобилей. Из них 273 тыс. — это машины десяти моделей от шести производителей. Самой популярной стала Lada Granta, на долю которой приходится 8,3% продаж. На втором месте — Lada Vesta, занявшая 7,4% рынка, пишет «Автостат». Замыкает тройку лидеров Kia Rio. Его выбрали 6,2% покупателей новых автомобилей. Четвертое место досталось Hyundai Creta благодаря 4,5-процентной доле рынка. В пятерку лидеров также вошел Hyundai Solaris. Его продажи составили 3,9% от общего числа.
На шестом месте с долей 3,5% расположился Volkswagen Polo. С заметным отставанием за ним следует Lada Largus, который предпочли 2,6% покупателей. Восьмое место досталось Renault Duster благодаря доле 2,4% продаж. Замыкают топ-10 нужных россиянам автомобилей Skoda Rapid и Renault Logan, доля рынка которых составила по 2,1%.
Стоимость перечисленных автомобилей в базовых комплектациях составляет от 439 900 до 957 000 рублей.
10 моделей, покрывающих 43% потребностей современного российского авторынка
|
Место
|
Марка, модель
|
Доля рынка, %
|
Стоимость от, руб.
|
1
|
Lada Granta
|
8,3
|
439 900
|
2
|
Lada Vesta
|
7,4
|
521 000
|
3
|
Kia Rio
|
6,2
|
764 900
|
4
|
Hyundai Creta
|
4,5
|
957 000
|
5
|
Hyundai Solaris
|
3,9
|
739 000
|
6
|
Volkswagen Polo
|
3,5
|
750 900
|
7
|
Lada Largus
|
2,6
|
495 000
|
8
|
Renault Duster
|
2,4
|
714 000
|
9/10
|
Skoda Rapid
|
2,1
|
660 000
|
Renault Logan
|
569 000
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Фото: Lada
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