Риск угона для многих играет важную роль при выборе нового автомобиля. Опираясь на статистику продаж и угонов, «За рулем» составил рейтинг наименее рисковых моделей.

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Выбрать заведомо неугоняемую машину — значит обеспечить себе возможность сэкономить: на качественной защитной системе, на аренде стоянки или гаража. Да и собственные нервы целее будут, что тоже немаловажно. Есть бренды, которые в целом мало привлекают преступников. Например, Citroen и Peugeot. Из премиальных марок сравнительно редко крадут Audi.

Опираясь на статистику угонов от портала «Угона.нет» за прошлый год и статистику продаж новых машин за январь-май этого года от АЕБ, мы выяснили, какие модели из топ-25 рынка доставят своим владельцам наименьшее беспокойство, находясь без присмотра.

Открывают наш рейтинг с показателем 0,5 угнанных автомобиля на 1000 стоящих на учете Hyundai Creta (4-е место по продажам в России), Renault Sandero (15-е) и Nissan Qashqai (22-е).

«Полмашины» из тысячи крадут у «корейца», «француза» и «японца».

Чуть менее интересны преступникам седан Лада Гранта (1-е место по продажам), Volkswagen Polo (6-е), Лада Ларгус (7-е), Skoda Rapid (9-е), Renault Logan (10-е) и Mitsubishi Outlander (23-е). Тут стоит отметить, что по абсолютному количеству краж по итогам прошлого года Volkswagen Polo и Renault Logan вошли в невеселый топ-15. Их угнали 203 и 282 раза соответственно. Невысокий относительный рейтинг объясняется очень большим общим количеством этих автомобилей в российском парке.

Индекс 0,4 — сразу у шести автомобилей.

Обратите внимание. Хэтчбек Sandero у угонщиков востребованнее, нежели седан, в относительных величинах, но значительно меньше, если считать в абсолютных числах. А вот Qashqai безопаснее родственного Икс-Трейла, у которого рейтинг 0,6 и 15-е место по угонам за прошлый год (170 машин).

Рейтинг 0,3 из 25 самых продаваемых в России машин оказался только у лифтбека Лада Гранта. Схожая ситуация, кстати, и у до сих пор любимой у угонщиков Приоры: чаще всего «уезжают» седаны, реже — хэтчбеки, еще реже — универсалы.

Рейтинг 0,3 из самых востребованных моделей оказался только у Гранты-лифтбека.

Следом с показателем 0,2 угона на 1000 автомобилей расположились Лада Веста (2-е место по продажам), Лада 4х4 (14-е), Лада Иксрей (16-е) и Skoda Octavia (21-е). Со старушкой Нивой и традиционно малоугоняемой Шкодой все понятно. А вот свежие Веста и Иксрей вскоре, возможно, пойдут вверх в рейтинге. Вазовские новинки выпускаются 3–3,5 года, то есть подавляющее большинство остается под защитой заводской гарантии, а кредитные машины — еще и застрахованы по каско. Это означает, что спрос на бэушные запчасти только начал формироваться.

Машины с рейтингом 0,2 кражи на 1000 автомобилей.

Лучшим выбором с точки зрения наименьшего риска угона станут Volkswagen Tiguan (13-е место по продажам), Renault Kaptur (17-е) и Chevrolet Niva (24-е). Из 1000 зарегистрированных в стране машин этих моделей угоняют всего 0,1.

С Каптюром и «Шнивой» все понятно: они поколений пока не меняли. А вот сведения по Тигуану даны без разбивки по поколениям. Но в силу низкого рейтинга беспокойства это доставлять не должно.

Модели из топ-25 рынка с наименьшим риском угона.

Остальные машины из топ-25 проблемнее. В диапазоне от 0,6 до единицы риск угона лежит у Renault Duster (0,6), Toyota RAV4 (0,8), Hyundai Tucson (0,7) и Nissan X-Trail (0,6). Оставшихся членов топ-25 следует отнести к рисковой группе. У Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Kia Optima показатели составляют 1,3; 1,7; 1,6 и 1,5 соответственно. Их владельцам стоит потратиться на дополнительную защиту, несмотря на тот факт, что выбор жертв у угонщиков огромен.