Новый бюджетник или подержанная иномарка? — извечный спор взялись разрешить эксперты «За рулем». Итак, нестандартный тест-драйв. Соперники: новый лифтбек Лада Гранта, седан Audi A4 2006 года (пробег 200 000 км) и пятилетний универсал Ford Focus с 47 тыс. км на одометре.

Материалы по теме Новая Гранта: чем она реально лучше старой?

Более термоядерную тему для споров еще поискать! У каждого есть приятель, который даже задаром не возьмет подержанный автомобиль — просто потому, что кто-то другой уже сидел на этом сиденье и держался за этот руль. И есть знакомый, который ни за какие коврижки не купит новую машину: какой в этом смысл, если за те же деньги можно заполучить подержанную, зато более крутого бренда? Престижнее и породистее, просторнее и практичнее или быстрее и тише. Эти спорщики — как собака и кошка (хотя мои, кстати, живут в согласии). Как лыжники и сноубордисты. Как фанаты Mitsubishi Lancer Evolution и обожатели Subaru WRX STI.

Итак, в кармане 650 000 рублей. Новый лифтбек Лада Гранта, 12‑летний седан Audi A4 или пятилетний универсал Ford Focus?

Гранта — не для гурманов: пустой руль, ­специфический привод левой педали, заставляющий с непривычки клевать носом на торможении. Связка четырехступенчатого автомата и 98‑сильного мотора 1.6 неплоха: Гранта медленнее конкурентов, но звания «овоща» не заслуживает.

Лада Гранта Дебютировала весной 2011 года, сменив морально устаревшее семейство Самара. Прошлой осенью пережила масштабный рестайлинг и техническое обновление. Предлагается с кузовами седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Производится в Тольятти. Двухсотсильный турбомотор и толковый автомат творят чудеса даже после 200 000 км. Шасси уверенно переваривает возможности мотора: Audi не боится поворачивать, но и не провоцирует носиться сломя голову.

Audi A4 (B7) «Четверка» B7 выпускалась на заводе Audi в Ингольштадте с 2004 по 2007 год; по сути, является результатом рестайлинга модели B6 родом из 2001‑го. Варианты — седан, универсал и кабриолет с мягким верхом. В 2008 году обрела вторую жизнь под именем Seat Exeo. Коллаборация 125‑сильного атмосферника с пятиступенчатой механикой удачна. Разгонная динамика Фокуса — не фейерверк, но даже на трассе ее достаточно. Шасси настроено изумительно: Ford — самый точный и азартный в трио.

Ford Focus Машину третьего поколения показали в январе 2010 года, в 2014‑м обновили. Focus доступен с кузовами седан, хэтчбек и универсал. В Европе, США и Китае примерно год продают Фокусы четвертого поколения, но завод во Всеволожске по сей день производит старые.

Треугольник

Ford и Audi — автомобили моих коллег. На Focus вот уже пять лет не нарадуется Саша Виноградов. «Четверку» три года назад купил Кирилл Милешкин. А вот знакомых владельцев новой Гранты, поступившей в продажу в конце прошлого года, у нас не нашлось. Так что лифтбек с четырехступенчатым автоматом в топовом исполнении Luxe взяли в пресс-парке. С учетом доплаты за металлик такая Лада тянет на 644 800 рублей. Чувствую, как у адептов подержанной и более породистой техники начинает «подгорать»! Ведь на вторичном рынке за эти деньги можно найти почти всё, что душа пожелает.

По материалам отделки и общему восприятию интерьера Гранта значительно уступает и Фокусу, и «античному» Audi A4. К простенькой аудиосистеме можно подцепиться по блютусу.

Оранжевые акценты оживляют бесхитростные приборы Лады, дисплей трип-компьютера выдает всю необходимую информацию. Ждать от бюджетника чего-то большего наивно.

Четырехсту-пенчатый автомат Jatco JF414E обладает бойким характером и репутацией надежной коробки. А еще он провоцирует двигатель на чрезмерно высокий расход топлива: в пробках может доходить до 12–13 л/100 км.

Материалы по теме Ford Focus 3 на вторичке: все его косяки

Я и сам не представляю себя в роли покупателя новой Гранты, но надо отдать ей должное: в отличие от дорестайлинговой машины, на новую приятно смотреть и в ней приятно сидеть. Пускай пластик остался жестким, а фурнитура — копеечной, с точки зрения дизайна и эргономики Гранта выросла в серьезный, почти взрослый автомобиль. Тем обиднее, что небольшие огрехи сборки по-прежнему есть: в щель между крышкой бардачка и передней панелью пролезает мизинец.

Пересев в пятилетний Focus, оказываешься на другой планете — на ней один год прогресса идет за вазовские семь. Гуттаперчевый пластик верхней части панели не сравнить с дубовым грантовским. Сборка — безупречна. Кожаный руль с регулировкой по вылету и приливами под правильный хват гораздо приятнее полиуретановой грантовской баранки. А главные отличия — сиденье и геометрия посадки. Focus распрямит затекшую в Ладе спину не хуже, чем высококлассный остеопат. И еще — 47 000 км пробега почти не сказались на состоянии обивки. Салон Фокуса — как новый.

Верх передней панели выполнен из мягкого пластика, но обшивка дверей и всё, что находится ниже климатического блока, - жесткое. Эргономика неплоха, вот только размашистость торпедо тяготит некоторых водителей.

Приборы Форда оригинальны, голубые стрелки приятны глазу в темноте. Стандартный дисплей трип-компьютера — проще некуда. Более дорогим версиям положен крупный, цветной.

Пятиступенчатая механика IB5 страдает течью сальников приводов, но в глобальном плане надежна. Ход кулисы короткий и четкий. Езда на «механическом» Фокусе — в радость.

Audi A4 с двумя сотнями тысяч километров на одометре вызывает после Форда смешанное чувство. С одной стороны, полностью мягкий интерьер давно немолодой «четверки» еще добротнее и как минимум не уступает в эргономичности, с другой — рулю, сиденьям (кстати, еще более удобным, чем в Фокусе), подлокотнику да и всем элементам, с которыми вступаешь в тактильный контакт, уже непросто скрывать отпечатки времени, хотя за машиной трепетно ухаживали. Если вы эстет до мозга костей, вам — либо в недешевый детейлинг-центр, либо всё же за Фокусом.

Интерьер хорош даже по нынешним меркам: исключительно мягкий пластик, выверенная эргономика, безупречная сборка. На принадлежность к уходящей эпохе указывает разве что отсутствие мультимедийных слотов.

Не считая мелко «нашинкованной» шкалы спидометра, приборы Audi — эталон. Цветной дисплей трип-компьютера — особенность комплектации. У версий попроще он монохромный, с красной подсветкой.

При адекватной эксплуатации и своевременной замене масла шестиступенчатый автомат ZF 6HP19A живуч и уверенно ходит 250 000–300 000 км.

Аудиосистема в Audi звучит достойно, но если в Форде можно слушать музыку, подключив смартфон к USB-разъему, а в Ладе — прицепившись через блютус, то здесь — только прорезь под неактуальные компакт-диски. Разумеется, можно «заколхозить» выход AUX, но это влетит в копеечку. Примерно в 10–15 тысяч. Зато климат-контроль, как и в Фокусе, строго двухзонный. Хорошо упакованным Грантам полагается однозонная установка, причем температуру придется выставлять на глаз. И обогрев ­сидений в Ладе печет нестерпимо.

Обратная зависимость