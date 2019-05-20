Есть 650 тысяч. Что взять — Гранту, Фокус или Ауди А4?

Новый бюджетник или подержанная иномарка? — извечный спор взялись разрешить эксперты «За рулем». Итак, нестандартный тест-драйв. Соперники: новый лифтбек Лада Гранта, седан Audi A4 2006 года (пробег 200 000 км) и пятилетний универсал Ford Focus с 47 тыс. км на одометре.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Audi A4
Audi A4

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Ford Focus
Ford Focus

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Более термоядерную тему для споров еще поискать! У каждого есть приятель, который даже задаром не возьмет подержанный автомобиль — просто потому, что кто-то другой уже сидел на этом сиденье и держался за этот руль. И есть знакомый, который ни за какие коврижки не купит новую машину: какой в этом смысл, если за те же деньги можно заполучить подержанную, зато более крутого бренда? Престижнее и породистее, просторнее и практичнее или быстрее и тише. Эти спорщики — как собака и кошка (хотя мои, кстати, живут в согласии). Как лыжники и сноубордисты. Как фанаты Mitsubishi Lancer Evolution и обожатели Subaru WRX STI.

Итак, в кармане 650 000 рублей. Новый лифтбек Лада Гранта, 12‑летний седан Audi A4 или пятилетний универсал Ford Focus?

Гранта — не для гурманов: пустой руль, ­специфический привод левой педали, заставляющий с непривычки клевать носом на торможении. Связка четырехступенчатого автомата и 98‑сильного мотора 1.6 неплоха: Гранта медленнее конкурентов, но звания «овоща» не заслуживает.
Гранта — не для гурманов: пустой руль, ­специфический привод левой педали, заставляющий с непривычки клевать носом на торможении. Связка четырехступенчатого автомата и 98‑сильного мотора 1.6 неплоха: Гранта медленнее конкурентов, но звания «овоща» не заслуживает.

Лада Гранта

Дебютировала весной 2011 года, сменив морально устаревшее семейство Самара. Прошлой осенью пережила масштабный рестайлинг и техническое обновление. Предлагается с кузовами седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Производится в Тольятти.

Двухсотсильный турбомотор и толковый автомат творят чудеса даже после 200 000 км. Шасси уверенно переваривает возможности мотора: Audi не боится поворачивать, но и не провоцирует носиться сломя голову.
Двухсотсильный турбомотор и толковый автомат творят чудеса даже после 200 000 км. Шасси уверенно переваривает возможности мотора: Audi не боится поворачивать, но и не провоцирует носиться сломя голову.

Audi A4 (B7)

«Четверка» B7 выпускалась на заводе Audi в Ингольштадте с 2004 по 2007 год; по сути, является результатом рестайлинга модели B6 родом из 2001‑го. Варианты — седан, универсал и кабриолет с мягким верхом. В 2008 году обрела вторую жизнь под именем Seat Exeo.

Коллаборация 125‑сильного атмосферника с пятиступенчатой механикой удачна. Разгонная динамика Фокуса — не фейерверк, но даже на трассе ее достаточно. Шасси настроено изумительно: Ford — самый точный и азартный в трио.
Коллаборация 125‑сильного атмосферника с пятиступенчатой механикой удачна. Разгонная динамика Фокуса — не фейерверк, но даже на трассе ее достаточно. Шасси настроено изумительно: Ford — самый точный и азартный в трио.

Ford Focus

Машину третьего поколения показали в январе 2010 года, в 2014‑м обновили. Focus доступен с кузовами седан, хэтчбек и универсал. В Европе, США и Китае примерно год продают Фокусы четвертого поколения, но завод во Всеволожске по сей день производит старые.

Треугольник

Ford и Audi — автомобили моих коллег. На Focus вот уже пять лет не нарадуется Саша Виноградов. «Четверку» три года назад купил Кирилл Милешкин. А вот знакомых владельцев новой Гранты, поступившей в продажу в конце прошлого года, у нас не нашлось. Так что лифтбек с четырехступенчатым автоматом в топовом исполнении Luxe взяли в пресс-парке. С учетом доплаты за металлик такая Лада тянет на 644 800 рублей. Чувствую, как у адептов подержанной и более породистой техники начинает «подгорать»! Ведь на вторичном рынке за эти деньги можно найти почти всё, что душа пожелает.

По материалам отделки и общему восприятию интерьера Гранта значительно уступает и Фокусу, и «античному» Audi A4. К простенькой аудиосистеме можно подцепиться по блютусу.
По материалам отделки и общему восприятию интерьера Гранта значительно уступает и Фокусу, и «античному» Audi A4. К простенькой аудиосистеме можно подцепиться по блютусу.

Оранжевые акценты оживляют бесхитростные приборы Лады, дисплей трип-компьютера выдает всю необходимую информацию. Ждать от бюджетника чего-то большего наивно.
Оранжевые акценты оживляют бесхитростные приборы Лады, дисплей трип-компьютера выдает всю необходимую информацию. Ждать от бюджетника чего-то большего наивно.

Четырехсту-пенчатый автомат Jatco JF414E обладает бойким характером и репутацией надежной коробки. А еще он провоцирует двигатель на чрезмерно высокий расход топлива: в пробках может доходить до 12–13 л/100 км.
Четырехсту-пенчатый автомат Jatco JF414E обладает бойким характером и репутацией надежной коробки. А еще он провоцирует двигатель на чрезмерно высокий расход топлива: в пробках может доходить до 12–13 л/100 км.

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Я и сам не представляю себя в роли покупателя новой Гранты, но надо отдать ей должное: в отличие от дорестайлинговой машины, на новую приятно смотреть и в ней приятно сидеть. Пускай пластик остался жестким, а фурнитура — копеечной, с точки зрения дизайна и эргономики Гранта выросла в серьезный, почти взрослый автомобиль. Тем обиднее, что небольшие огрехи сборки по-прежнему есть: в щель между крышкой бардачка и передней панелью пролезает мизинец.

Пересев в пятилетний Focus, оказываешься на другой планете — на ней один год прогресса идет за вазовские семь. Гуттаперчевый пластик верхней части панели не сравнить с дубовым грантовским. Сборка — безупречна. Кожаный руль с регулировкой по вылету и приливами под правильный хват гораздо приятнее полиуретановой грантовской баранки. А главные отличия — сиденье и геометрия посадки. Focus распрямит затекшую в Ладе спину не хуже, чем высококлассный остеопат. И еще — 47 000 км пробега почти не сказались на состоянии обивки. Салон Фокуса — как новый.

Верх передней панели выполнен из мягкого пластика, но обшивка дверей и всё, что находится ниже климатического блока, - жесткое. Эргономика неплоха, вот только размашистость торпедо тяготит некоторых водителей.
Верх передней панели выполнен из мягкого пластика, но обшивка дверей и всё, что находится ниже климатического блока, - жесткое. Эргономика неплоха, вот только размашистость торпедо тяготит некоторых водителей.

Приборы Форда оригинальны, голубые стрелки приятны глазу в темноте. Стандартный дисплей трип-компьютера — проще некуда. Более дорогим версиям положен крупный, цветной.
Приборы Форда оригинальны, голубые стрелки приятны глазу в темноте. Стандартный дисплей трип-компьютера — проще некуда. Более дорогим версиям положен крупный, цветной.

Пятиступенчатая механика IB5 страдает течью сальников приводов, но в глобальном плане надежна. Ход кулисы короткий и четкий. Езда на «механическом» Фокусе — в радость.
Пятиступенчатая механика IB5 страдает течью сальников приводов, но в глобальном плане надежна. Ход кулисы короткий и четкий. Езда на «механическом» Фокусе — в радость.

Audi A4 с двумя сотнями тысяч километров на одометре вызывает после Форда смешанное чувство. С одной стороны, полностью мягкий интерьер давно немолодой «четверки» еще добротнее и как минимум не уступает в эргономичности, с другой — рулю, сиденьям (кстати, еще более удобным, чем в Фокусе), подлокотнику да и всем элементам, с которыми вступаешь в тактильный контакт, уже непросто скрывать отпечатки времени, хотя за машиной трепетно ухаживали. Если вы эстет до мозга костей, вам — либо в недешевый детейлинг-центр, либо всё же за Фокусом.

Интерьер хорош даже по нынешним меркам: исключительно мягкий пластик, выверенная эргономика, безупречная сборка. На принадлежность к уходящей эпохе указывает разве что отсутствие мультимедийных слотов.
Интерьер хорош даже по нынешним меркам: исключительно мягкий пластик, выверенная эргономика, безупречная сборка. На принадлежность к уходящей эпохе указывает разве что отсутствие мультимедийных слотов.

Не считая мелко «нашинкованной» шкалы спидометра, приборы Audi — эталон. Цветной дисплей трип-компьютера — особенность комплектации. У версий попроще он монохромный, с красной подсветкой.
Не считая мелко «нашинкованной» шкалы спидометра, приборы Audi — эталон. Цветной дисплей трип-компьютера — особенность комплектации. У версий попроще он монохромный, с красной подсветкой.

При адекватной эксплуатации и своевременной замене масла шестиступенчатый автомат ZF 6HP19A живуч и уверенно ходит 250 000–300 000 км.
При адекватной эксплуатации и своевременной замене масла шестиступенчатый автомат ZF 6HP19A живуч и уверенно ходит 250 000–300 000 км.

Аудиосистема в Audi звучит достойно, но если в Форде можно слушать музыку, подключив смартфон к USB-разъему, а в Ладе — прицепившись через блютус, то здесь — только прорезь под неактуальные компакт-диски. Разумеется, можно «заколхозить» выход AUX, но это влетит в копеечку. Примерно в 10–15 тысяч. Зато климат-контроль, как и в Фокусе, строго двухзонный. Хорошо упакованным Грантам полагается однозонная установка, причем температуру придется выставлять на глаз. И обогрев ­сидений в Ладе печет нестерпимо.

Обратная зависимость

Чем старше автомобиль, тем бóльших вложений он требует. Можно долго и муторно дискутировать на тему культуры эксплуатации и обслуживания, но это аксиома. Поэтому мы и взяли на тест Audi, который дешевле конкурентов примерно на 100 000 рублей — их придется с ходу вложить в автомобиль.

Кирилл, к примеру, сразу же заменил стойки и втулки стабилизатора, тормозные диски и колодки по кругу, а также комплект ГРМ — от греха подальше. Немолодую и сложную технику вообще никогда не следует покупать «на последние». Перевесит ли радость обладания породистой машиной вероятные внеплановые вложения? Как повезет.

На фоне соперников сиденье Гранты воспринимается бесформенным стулом. Даже в самом нижнем положении оно чересчур высокое. Учитывая, что руль не регулируется по вылету, подобрать оптимальную посадку непросто.
На фоне соперников сиденье Гранты воспринимается бесформенным стулом. Даже в самом нижнем положении оно чересчур высокое. Учитывая, что руль не регулируется по вылету, подобрать оптимальную посадку непросто.

Задний ряд Гранты самый тесный в тесте. Наш «тарированный» пассажир (рост 185 см) подпирает спинку переднего сиденья и шлифует головой потолок. Расположиться втроем почти нереально. И дополнительных удобств никаких.
Задний ряд Гранты самый тесный в тесте. Наш «тарированный» пассажир (рост 185 см) подпирает спинку переднего сиденья и шлифует головой потолок. Расположиться втроем почти нереально. И дополнительных удобств никаких.

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Если же абстрагироваться от материальной составляющей, Audi хорош. Двухсотсильный турбомотор по-прежнему готов проверить на прочность спинки передних сидений, шумоизоляция и плавность хода — на очень достойном уровне, да и автомат работает быстро и плавно. Здесь классическая гидромеханика, и это важно. Не вариатор. Не DSG.

Несмотря на очень солидный пробег, хорошо обслуженная «четверка» вообще не воспринимается и не выглядит уставшей. На оцинкованном кузове полно сколов, но признаков коррозии нет. И это при том, что Кирилл держит машину под открытым небом.

В ездовом плане я не дождался от «бэ-седьмого» разве что снайперской управляемости. Audi почти всегда демонстрирует нейтральную поворачиваемость с легким привкусом недостаточной, но… Если 12 лет назад нам этого хватило бы, чтобы поставить фантастические десять баллов за управляемость, то сегодня расщедримся лишь на восемь. И дело не только в том, что машина не нова. Основная проблема «четверки» — Focus. Он изумительно рулится и не требует от водителя особенной ловкости рук. Невзирая на возраст, «третий» Focus по-прежнему можно назвать обладателем одного из лучших шасси в гольф-классе.

Простенькое с виду сиденье Форда — одно из самых удачных в классе и почти не уступает креслу тестового Audi. Тканевая обивка неплохо сопротивляется износу. Пробег тестовой машины — 47 000 км.
Простенькое с виду сиденье Форда — одно из самых удачных в классе и почти не уступает креслу тестового Audi. Тканевая обивка неплохо сопротивляется износу. Пробег тестовой машины — 47 000 км.

Колесная база Фокуса лишь на 2 мм короче, чем у «четверки», так что запас пространства в коленях почти такой же. Менее покатая крыша универсала дарит пару дополнительных сантиметров над головой. Подлокотник не предусмотрен.
Колесная база Фокуса лишь на 2 мм короче, чем у «четверки», так что запас пространства в коленях почти такой же. Менее покатая крыша универсала дарит пару дополнительных сантиметров над головой. Подлокотник не предусмотрен.

На адекватных скоростях 125‑сильный Ford пожирает повороты с легкостью дрезины-вагонетки, а вот «четверка» производит впечатление тяжелого автомобиля (в целом так и есть) и того и гляди «сойдет с рельсов». При этом плавностью хода и уровнем шумоизоляции Ford не уступает пожилой «немке». Вот так разницу между премиумом и масс-маркетом стирают какие-то несколько лет.

Повадки Гранты не шокируют, но и радости мало. Audi и Ford способны доставлять удовольствие от вождения, а Лада с ее пустым рулем и склонностью к кренам — бытовой прибор. Субъекти­вно 98‑сильная Гранта набирает сотню не медленнее 125‑сильного Фокуса, но это обманчивое впечатление. Несмотря на расторопность коробки, разгонная динамика — на грани приличий.


Сиденья у версии S line — песня. Распределяют нагрузку не хуже, чем выглядят. Конечно, 200 000 км оставили отпечаток на валиках боковой поддержки, но в целом износостойкость кожи достойная.
Сиденья у версии S line — песня. Распределяют нагрузку не хуже, чем выглядят. Конечно, 200 000 км оставили отпечаток на валиках боковой поддержки, но в целом износостойкость кожи достойная.

Человек ростом 185 см спокойно усаживается «сам за собой». А вот троим взрослым сзади некомфортно — мешает массивный туннель. Из удобств — откидной подло­котник.
Человек ростом 185 см спокойно усаживается «сам за собой». А вот троим взрослым сзади некомфортно — мешает массивный туннель. Из удобств — откидной подло­котник.

Городской расход топлива у Гранты может достигать вполне себе аудюшных 12–13 литров на сотню, тогда как Focus с механикой всегда укладывается в десять. Шумоизоляция слабовата (в особенности это касается двигателя), а к приводу педали тóрмоза я так и не привык. Не побеждены и фамильные вибрации на холостых оборотах; может показаться, что Гранта, успевшая накатать всего 2000 км, прожила более сложную жизнь, чем Audi с пробегом в сто раз бóльшим.

Ошибок друг

Иногда, чтобы понять, чтó хорошо именно для тебя, нужно преодолеть путь проб и ошибок. Чужие советы едва ли помогут. В студенческие годы голосá в голове подтолкнули меня к покупке двадцатилетнего седана Mercedes-Benz W201. Это были редкостные «дрова», выкачавшие кучу денег. Затем какое-то время я отъездил на универсале Skoda Felicia «из-под деда», а вскоре отец передал мне практически новый, но скучнейший минивэн Chevrolet Rezzo. От него я поспешил избавиться и пересел на Mini Cooper шести лет от роду. Именно Mini впервые сделал меня счастливым: полностью соответствовал тогдашним нуждам, здорово ехал и вложений требовал весьма умеренных.


Объем фордовского багажника (404 л) — на уровне конкурентов, но в вопросах удобства Focus кладет их на лопатки: метровый проем и наименьшая в трио погрузочная высота.
Объем фордовского багажника (404 л) — на уровне конкурентов, но в вопросах удобства Focus кладет их на лопатки: метровый проем и наименьшая в трио погрузочная высота.

Багажник Гранты достаточно вместителен (394 л), радует вниманием к мелочам (есть подсветка и крючки для пакетов), но всё равно хуже, чем у Фокуса: погрузочная высота больше, проем ýже, форма менее удачная.
Багажник Гранты достаточно вместителен (394 л), радует вниманием к мелочам (есть подсветка и крючки для пакетов), но всё равно хуже, чем у Фокуса: погрузочная высота больше, проем ýже, форма менее удачная.

Правильная форма, качественная отделка и очень приличные 396 литров объема (по нашим замерам). Но с точки зрения удобства погрузки седану далеко до универсала и лифтбека. Под полом — полноразмерная запаска.
Правильная форма, качественная отделка и очень приличные 396 литров объема (по нашим замерам). Но с точки зрения удобства погрузки седану далеко до универсала и лифтбека. Под полом — полноразмерная запаска.


Михаил Кулешов: «На наш взгляд, из тестовой троицы именно пятилетний Ford Focus с механикой и пробегом 50 000 км — оптимальный выбор с точки зрения уровня автомобиля и его остаточного ресурса. Но понять тех, кто выбирает новую Ладу или пожилой „премиум“, несложно. Главное — определитесь, для чего вам нужна машина».
Михаил Кулешов: «На наш взгляд, из тестовой троицы именно пятилетний Ford Focus с механикой и пробегом 50 000 км — оптимальный выбор с точки зрения уровня автомобиля и его остаточного ресурса. Но понять тех, кто выбирает новую Ладу или пожилой „премиум“, несложно. Главное — определитесь, для чего вам нужна машина».

В условиях ограниченного бюджета резонно выбрать золотую середину. Сегодня это Ford Focus — практичная машина с приятным интерьером, клас­сным шасси, недурной разгонной динамикой, скромным расходом топлива и высокой вероятностью отсутствия внеплановых вложений. Пускай он уже не на гарантии, без полного привода (а его и не было), зато — с оптимальным балансом инженерной проработки, качества, остаточного ресурса и цены. Ухоженные Фокусы дешевеют удивительно медленно: за последующие три года Сашин «сарай» если и потеряет в цене, то не больше 10–15 %. Почти то же самое относится к Audi.

Можно ли оправдать покупку старого Audi или новой Гранты? Конечно! Нужно лишь определиться с ожиданиями и учитывать, что в первом случае придется потратить немало сил на поиск стóящего экземпляра и приведение его к идеалу. А во втором — убедиться, что трехлетняя гарантия и «ехать» для вас важнее, чем «шашечки». Несмотря на то что за три года Лада потеряет в цене почти треть, а сколы от камней на кузове пойдут рыжими пятнами, таких покупателей навалом. Гранту выбирают примерно 8000 человек в месяц. Оборот подержанных Фокусов ниже и едва ли вырастет после ухода «голубого овала» из России. Что уж говорить про Audi.

Подробная техническая информация о героях нашего теста доступна по этой ссылке.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

ЛАДА ГРАНТА ЛИФТБЕК

Отличная геометрическая проходимость; большой и удобный багажник; достойное по меркам бюджетников оснащение; трехлетняя гарантия
Пресная управля­емость и далеко не лучший ездовой комфорт; специфический привод педали тóрмоза; простенький интерьер, тесный задний ряд

AUDI A4 (B7)

Полноприводная трансмиссия, достойное шасси, внушительная разгонная динамика; премиальный интерьер, великолепное сиденье водителя, удобный задний ряд с верхними дефлекторами обдува
Сравнительно небольшой клиренс; высокий на фоне соперников расход топлива; большая вероятность внеплановых вложений, дороговизна расходников

FORD FOCUS

Прекрасный баланс управляемости и плавности хода; функциональный багажник; качественный интерьер; высокая вероятность отсутствия внеплановых ремонтов в ближайшие годы
Скромный дорожный просвет; посредственная обзорность из-за массивных передних стоек, многим водителям не по душе глыба передней панели и рождаемое ею чувство зажатости



Есть 650 тысяч. Что взять — Гранту, Фокус или Ауди А4?

Есть 650 тысяч. Что взять — Гранту, Фокус или Ауди А4?
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