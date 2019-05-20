Новая Лада Гранта, Audi A4 2006 года выпуска с пробегом в 200 000 километров или Ford Focus 2014-го, не накатавший и 50 тысяч, — покупка какого из этих автомобилей станет наиболее разумным вложением средств и оптимальным выбором с точки зрения уровня автомобиля и его остаточного ресурса?
Впечатления, которые оставили герои этого нетрадиционного теста, и выводы экспертов «За рулем» читайте по этой ссылке.
Ниже — данные производителей, стоимость владения, затраты на возможный кузовной ремонт и прочая важная техническая информация.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЛАДА ГРАНТА ЛИФТБЕК
AUDI A4 (B7)
FORD FOCUS TURNIER
Снаряженная / полная масса
1160 / 1560 кг
1535 / 2085 кг
1312 / 1825 кг
Время разгона 0–100 км/ч
13,3 с
7,7 с
11,1 с
Максимальная скорость
174 км/ч
235 км/ч
196 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 50 л
АИ-95 / 63 л
АИ-95 / 55 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
9,9 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
13,1 / 7,2 / 9,4 л / 100 км
8,1 / 4,8 / 6,0 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, продольно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4/16
Р4/16
Р4/16
Рабочий объем
1596 см³
1984 см³
1596
Мощность
72 кВт/98 л.с. при 5600 об/мин
147 кВт/200 л.с. при 5100 об/мин
92 кВт/125 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий
145 Н·м при 4000 об/мин
280 Н·м при 1800 об/мин
159 Н·м при 4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
полный
передний
Коробка передач
А4
А6
М5
Передаточные числа:
2,86 / 1,56 / 1,00 / 0,70 / — / — / 2,31
3,67 / 2,05 / 1,42 / 1,03 / 0,80 / 0,66 / 3,40
3,58 / 2,04 / 1,41 / 1,11 / 0,88 / — / 3,62
Главная передача
4,10
4,89
3,82
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / упругая
многорычажная / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ГУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые,
дисковые,
дисковые,
Шины
185/55 R15
215/55 R16
215/55 R15
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
ЛАДА ГРАНТА ЛИФТБЕК
AUDI A4 (B7)
FORD FOCUS
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Мы собрали информацию о расходниках. Верхняя часть ценовой планки — оригинальные запасные части, нижняя — самый доступный неоригинал. Для оптики и кузовных частей указываем стоимость оригинальных новых деталей, однако не стóит падать в обморок — всё «железо» на Ford и Audi можно найти и на «разборках», а там цены на некоторые позиции ниже в 10–12 раз.
Примерные цены на расходные материалы, ₽
|
|
ЛАДА ГРАНТА
|
AUDI A4 (B7)
|
FORD FOCUS
|
Передние тормозные колодки
|
370–800
|
510–3000
|
550–5600
|
Подшипник передней ступицы
|
600–1375
|
2050
|
3500–3800
|
Передний / задний амортизатор
|
1300–1600
|
1100–5950
|
1100–4100
|
Воздушный фильтр
|
130–600
|
270–820
|
250–780
|
Ремень ГРМ в комплекте с роликами
|
1300–4200
|
8940
|
1860–5750
А если авария?
|
|
ЛАДА ГРАНТА
|
AUDI A4 (B7)
|
FORD FOCUS
|
Передняя фара
|
7830
|
16 800–21 400
|
5600–9700
|
Переднее крыло
|
4200–4400
|
2300–21 300
|
1750–18 600
|
Передний бампер
|
3200
|
27 000–38 200
|
2900–12 200
|
Капот
|
7600–8000
|
29 500–39 000
|
7600–18 100
|
Крышка багажника
|
7575
|
32 000
|
42 800
|
Передняя дверь
|
8200–8800
|
66 800
|
41 800
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