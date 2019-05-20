Новая Гранта и старые Audi A4 и Ford Focus — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» сравнили новую Ладу Гранту с подержанными автомобилями, которые можно приобрести за те же деньги, и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Audi A4
Audi A4

Audi > A4

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

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Есть 650 тысяч. Что взять — Гранту, Фокус или Ауди А4?

Новая Лада Гранта, Audi A4 2006 года выпуска с пробегом в 200 000 километров или Ford Focus 2014-го, не накатавший и 50 тысяч, — покупка какого из этих автомобилей станет наиболее разумным вложением средств и оптимальным выбором с точки зрения уровня автомобиля и его остаточного ресурса?

Впечатления, которые оставили герои этого нетрадиционного теста, и выводы экспертов «За рулем» читайте по этой ссылке.

Ниже — данные производителей, стоимость владения, затраты на возможный кузовной ремонт и прочая важная техническая информация.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛАДА ГРАНТА ЛИФТБЕК

AUDI A4 (B7)

FORD FOCUS TURNIER

Снаряженная / полная масса

1160 / 1560 кг

1535 / 2085 кг

1312 / 1825 кг

Время разгона 0–100 км/ч

13,3 с

7,7 с

11,1 с

Максимальная скорость

174 км/ч

235 км/ч

196 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 50 л

АИ-95 / 63 л

АИ-95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,9 / 6,1 / 7,2 л / 100 км

13,1 / 7,2 / 9,4 л / 100 км

8,1 / 4,8 / 6,0 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, продольно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1596 см³

1984 см³

1596

Мощность

72 кВт/98 л.с. при 5600 об/мин

147 кВт/200 л.с. при 5100 об/мин

92 кВт/125 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий
момент

145 Н·м при 4000 об/мин

280 Н·м при 1800 об/мин

159 Н·м при 4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

полный

передний

Коробка передач

А4

А6

М5

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

2,86 / 1,56 / 1,00 / 0,70 / — / — / 2,31

3,67 / 2,05 / 1,42 / 1,03 / 0,80 / 0,66 / 3,40

3,58 / 2,04 / 1,41 / 1,11 / 0,88 / — / 3,62

Главная передача

4,10

4,89

3,82

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая
поперечная балка

многорычажная / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ГУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые,
вентилиру­емые / барабанные

дисковые,
вентилируемые / дисковые

дисковые,
вентилиру­емые / дисковые

Шины

185/55 R15

215/55 R16

215/55 R15

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

ЛАДА ГРАНТА ЛИФТБЕК

Отличная геометрическая проходимость; большой и удобный багажник; достойное по меркам бюджетников оснащение; трехлетняя гарантия
Пресная управля­емость и далеко не лучший ездовой комфорт; специфический привод педали тóрмоза; простенький интерьер, тесный задний ряд

AUDI A4 (B7)

Полноприводная трансмиссия, достойное шасси, внушительная разгонная динамика; премиальный интерьер, великолепное сиденье водителя, удобный задний ряд с верхними дефлекторами обдува
Сравнительно небольшой клиренс; высокий на фоне соперников расход топлива; большая вероятность внеплановых вложений, дороговизна расходников

FORD FOCUS

Прекрасный баланс управляемости и плавности хода; функциональный багажник; качественный интерьер; высокая вероятность отсутствия внеплановых ремонтов в ближайшие годы
Скромный дорожный просвет; посредственная обзорность из-за массивных передних стоек, многим водителям не по душе глыба передней панели и рождаемое ею чувство зажатости

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Мы собрали информацию о расходниках. Верхняя часть ценовой планки — оригинальные запасные части, нижняя — самый доступный неоригинал. Для оптики и кузовных частей указываем стоимость оригинальных новых деталей, однако не стóит падать в обморок — всё «железо» на Ford и Audi можно найти и на «разборках», а там цены на некоторые позиции ниже в 10–12 раз.

Примерные цены на расходные материалы, ₽

ЛАДА ГРАНТА

AUDI A4 (B7)

FORD FOCUS

Передние тормозные колодки

370–800

510–3000

550–5600

Подшипник передней ступицы

600–1375

2050

3500–3800

Передний / задний амортизатор

1300–1600

1100–5950

1100–4100

Воздушный фильтр

130–600

270–820

250–780

Ремень ГРМ в комплекте с роликами

1300–4200

8940

1860–5750

А если авария?

ЛАДА ГРАНТА

AUDI A4 (B7)

FORD FOCUS

Передняя фара

7830

16 800–21 400

5600–9700

Переднее крыло

4200–4400

2300–21 300

1750–18 600

Передний бампер

3200

27 000–38 200

2900–12 200

Капот

7600–8000

29 500–39 000

7600–18 100

Крышка багажника

7575

32 000

42 800

Передняя дверь

8200–8800

66 800

41 800
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