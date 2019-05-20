Эксперты «За рулем» сравнили новую Ладу Гранту с подержанными автомобилями, которые можно приобрести за те же деньги, и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.

Новая Лада Гранта, Audi A4 2006 года выпуска с пробегом в 200 000 километров или Ford Focus 2014-го, не накатавший и 50 тысяч, — покупка какого из этих автомобилей станет наиболее разумным вложением средств и оптимальным выбором с точки зрения уровня автомобиля и его остаточного ресурса?

Впечатления, которые оставили герои этого нетрадиционного теста, и выводы экспертов «За рулем» читайте по этой ссылке.

Ниже — данные производителей, стоимость владения, затраты на возможный кузовной ремонт и прочая важная техническая информация.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛАДА ГРАНТА ЛИФТБЕК AUDI A4 (B7) FORD FOCUS TURNIER Снаряженная / полная масса 1160 / 1560 кг 1535 / 2085 кг 1312 / 1825 кг Время разгона 0–100 км/ч 13,3 с 7,7 с 11,1 с Максимальная скорость 174 км/ч 235 км/ч 196 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-95 / 63 л АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,9 / 6,1 / 7,2 л / 100 км 13,1 / 7,2 / 9,4 л / 100 км 8,1 / 4,8 / 6,0 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, продольно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1596 см³ 1984 см³ 1596 Мощность 72 кВт/98 л.с. при 5600 об/мин 147 кВт/200 л.с. при 5100 об/мин 92 кВт/125 л.с. при 6000 об/мин Крутящий

момент 145 Н·м при 4000 об/мин 280 Н·м при 1800 об/мин 159 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний полный передний Коробка передач А4 А6 М5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 2,86 / 1,56 / 1,00 / 0,70 / — / — / 2,31 3,67 / 2,05 / 1,42 / 1,03 / 0,80 / 0,66 / 3,40 3,58 / 2,04 / 1,41 / 1,11 / 0,88 / — / 3,62 Главная передача 4,10 4,89 3,82 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая

поперечная балка многорычажная / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ГУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые,

вентилиру­емые / барабанные дисковые,

вентилируемые / дисковые дисковые,

вентилиру­емые / дисковые Шины 185/55 R15 215/55 R16 215/55 R15

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ ЛАДА ГРАНТА ЛИФТБЕК Отличная геометрическая проходимость; большой и удобный багажник; достойное по меркам бюджетников оснащение; трехлетняя гарантия Пресная управля­емость и далеко не лучший ездовой комфорт; специфический привод педали тóрмоза; простенький интерьер, тесный задний ряд AUDI A4 (B7) Полноприводная трансмиссия, достойное шасси, внушительная разгонная динамика; премиальный интерьер, великолепное сиденье водителя, удобный задний ряд с верхними дефлекторами обдува Сравнительно небольшой клиренс; высокий на фоне соперников расход топлива; большая вероятность внеплановых вложений, дороговизна расходников FORD FOCUS Прекрасный баланс управляемости и плавности хода; функциональный багажник; качественный интерьер; высокая вероятность отсутствия внеплановых ремонтов в ближайшие годы Скромный дорожный просвет; посредственная обзорность из-за массивных передних стоек, многим водителям не по душе глыба передней панели и рождаемое ею чувство зажатости

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Мы собрали информацию о расходниках. Верхняя часть ценовой планки — оригинальные запасные части, нижняя — самый доступный неоригинал. Для оптики и кузовных частей указываем стоимость оригинальных новых деталей, однако не стóит падать в обморок — всё «железо» на Ford и Audi можно найти и на «разборках», а там цены на некоторые позиции ниже в 10–12 раз.

Примерные цены на расходные материалы, ₽

ЛАДА ГРАНТА AUDI A4 (B7) FORD FOCUS Передние тормозные колодки 370–800 510–3000 550–5600 Подшипник передней ступицы 600–1375 2050 3500–3800 Передний / задний амортизатор 1300–1600 1100–5950 1100–4100 Воздушный фильтр 130–600 270–820 250–780 Ремень ГРМ в комплекте с роликами 1300–4200 8940 1860–5750

А если авария?