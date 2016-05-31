Новая Lada Granta и 5 альтернатив б/у классом выше

Совсем недавно Lada Granta пережила рестайлинг. Цены при этом практически не выросли, а с учетом того, что семейство Гранта поглотило Калину, модель стала самой популярной на российском рынке. ЗР выяснил, есть ли новой Гранте достойная альтернатива на вторичном рынке.

Lada Granta

Lada Granta — один из самых доступных седанов на рынке. Цены начинаются от 399 900 рублей, а с автоматом машина стоит 561 500 рублей. Альтернативу такому седану мы и будем искать на вторичном рынке. Причем среди седанов классом выше.

Ford Mondeo

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По цене Гранты с автоматом можно купить Ford Mondeo 2009–2010 годов выпуска. Пробег будет 80–100 тыс. км. Львиная доля седанов оснащена бензиновым мотором рабочим объемом 2,3 л и мощностью 161 л.с. Этот мотор любит есть масло, нередко течет прокладка клапанной крышки. А вот цепь ГРМ переживает пробег 250 тыс. км, что очень неплохо. Ближе к 100 тыс. км на этом моторе из-за попадания грязи начинает шуметь ролик-натяжитель приводного ремня. Ресурс ремня примерно такой же, поэтому ролик и ремень обычно меняют парой. На подержанных экземплярах немало сколов на лакокрасочном покрытии.

В целом Mondeo — неплохой выбор, но беззаботная жизнь с этим седаном гарантирована лишь при внимательном к нему отношении. Те, кто заинтересовался этой машиной, могут перейти по ссылке — в этом материале мы подробно описываем все слабые места и болячки Ford Mondeo.

Ford Mondeo

Mazda 6

В требуемую сумму укладывается Mazda 6 2008–2011 годов выпуска, с пробегом от 80 тыс. до 100 тыс. км. Под капотом будет 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 147 л.с, который работает в паре с 5-ступенчатым автоматом. Безнаддувная рядная «четверка» надежна и без проблем переваривает российский бензин. Ремни навесного оборудования меняются по мере износа. Они спокойно ходят 100 тыс. км.

Автоматическая коробка передач у Мазды 6 считается беспроблемной. Так что вплоть до пробега в 200 тыс. км коробка вряд ли доставит какие-либо хлопоты. При покупке «шестерки» обратите внимание на состояние рулевой рейки, так как это слабое место модели. Зачастую узел приходится менять каждые 50 тыс. км и даже чаще. К сожалению, этот недуг не лечится, так как это слабое место конструкции.

Mazda 6 — довольно популярный автомобиль. Его ценят за хорошую управляемость. Плата за это — жесткая подвеска и низкий дорожный просвет.

Mazda 6

Toyota Camry

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За полмиллиона реально найти японский седан Toyota Camry (индекс XV30) 2004–2008 годов выпуска. Под капотом будет бензиновый мотор объемом 2,4 л и мощностью 152 л.с. Пробег автомобиля — от 150 тыс. до 180 тыс. км.

Машина в целом надежная. Цепь привода ГРМ ходит 300 тыс. км. Особых проблем с моторами нет. Рекомендуют регулярно чистить топливные форсунки и дроссельную заслонку. Из слабых мест отметим радиатор, который может потечь.

На экземплярах с пробегом за 160 тыс. км могут быть проблемы с автоматической коробкой передач. Несвоевременная замена масла и частые резкие старты с места приводят к неисправностям подшипника выходного вала коробки. Иногда теряется герметичность сальника гидромуфты. Ходовая долговечна. Рулевые тяги ходят 100–150 тыс. км, втулки стабилизатора — 50 тыс. км.

Toyota Camry

Volkswagen Passat B6

По цене новой Гранты можно купить и десятилетний Volkswagen Passat. Это будет автомобиль с пробегом от 100 тыс. до 130 тыс. км. Один из самых распространенных двигателей — 2,0-литровый атмосферник в 200 л.с. Массовые проблемы — отказ катушек зажигания и обрыв гофры выпускной системы. Ремень ГРМ в наших условиях рекомендуют менять через 60 тыс. км, а не как предписано заводом — через 90 тыс. км. В салоне могут возникнуть проблемы с фирменной магнитолой и блоком управления системой бесключевого пуска двигателя. Часто выходит из строя компрессор кондиционера.

Volkswagen Passat B6

Opel Astra

Посмотрим еще на одного «немца», но поскромнее. Седан Opel Astra H — популярная машина на нашем рынке. Запчастей и кузовных деталей в достатке. Значит, не надо будет ждать их неделями. На вторичке есть машины 2012–2013 годов выпуска с не слишком большими пробегами: 60 —80 тыс. км. Атмосферный мотор объемом 1,8 л и мощностью 140 л.с. надежен и не доставляет хлопот. Ремень ГРМ меняют через 60 тыс. км. На этом же пробеге желательно заменить и ремень привода вспомогательных агрегатов. Четырехступенчатые автоматы, выпущенные после 2008 года, не доставят хлопот.

Из слабых мест модели отметим быстрое прогорание сильфона системы выхлопа. В ходовой части внимание надо уделить опорным подшипникам, которые просто сгнивают. Они закрыты пластиковыми «чашками». Потому внутрь попадает вода, вызывая коррозию. Наконечники рулевых тяг начинают стучать на пробегах в 30–50 тыс. км.

Opel Astra

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Как видите, альтернатив российскому седану немало. Можно выбрать довольно надежный Opel, но если хочется машину классом выше и при этом достаточно надежную и комфортную, то стоит обратить внимание на Тойоту Кэмри.





Все, что нужно знать при выборе и покупке автомобиля с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций.

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Фото: фирмы-производители